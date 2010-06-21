У податкової готові купити тільки третину ПДВ-облігацій

Податкові адміністрації, станом на 17 червня, одержали 809 заявок на відшкодування ПДВ-облігаціями 5,2 млрд. грн. заборгованості за податок на додану вартість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістів повідомив заступник голови Державної податкової адміністрації України (ДПАУ) Олексій ЛЮБЧЕНКО.

Він також уточнив, що згідно із законом про держбюджет загальна сума, на яку будуть випущені ПДВ-облігації для відшкодування заборгованості з повернення податку, становить 19,5 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, уряд планує для погашення накопиченої за 2009 рік і простроченої бюджетної заборгованості з відшкодування ПДВ випустити на суму боргу облігації внутрішньої державної позики, які матимуть вільний обіг на фондовому ринку.

Найближчим часом уряд планує випустити ПДВ-облігації на суму 20 млрд. грн. на 5 років під 5,5% річних. Це будуть цінні папери в електронному вигляді, якими будуть підтверджені зобов`язання держави по виплатах. Дисконт планується на рівні не більш як 10%.

Планується, що щорічно погашатимуться по 20% ПДВ-облігацій.