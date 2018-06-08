Бюджет-2010: фантазії на теми завищення доходів та заниження дефіциту

Планові показники мобілізації коштів завищено на 30 – 35 млрд. грн., це свідчить про суттєве заниження реального дефіциту… Невідповідність між планами доходів та необхідними витратами несе велику небезпеку…

Що спільного в Тимошенко і Азарова

Після затвердження депутатами парламентської більшості Державного бюджету на 2010 рік зразу у трьох читаннях, без жодного обговорення, експерти звернули увагу на схожість у підходах до головного річного документа з боку уряду Тимошенко та уряду Азарова. І тимошенківський, і азаровський бюджети характеризуються цілковитою нереальністю планів мобілізації коштів та, відповідно, завищеними витратами, які не буде чим фінансувати.

Ріднить бютівців та «регіоналів» також намагання дезінформувати суспільство щодо реальної ситуації з бюджетними надходженнями. Задля цього в бік зменшення переписуються щомісячні розписи мобілізації коштів з подальшим радісним оспівуванням їх перевиконання, інформація про надходження коштів щомісяця подається в різному форматі, що затрудняє коректний аналіз ситуації.

При цьому ні уряд Тимошенко, ні уряд Азарова не можуть приховати, що проблема мобілізації коштів до держбюджету була у 2009 році і залишається у 2010-му не просто складною, а повністю безнадійною – з точки зору виконання планів, передбачених законом про державний бюджет.

Лабораторні аналізи діяльності уряду

Днями Казначейство оприлюднило інформаціюпро виконання Державного бюджету за доходами станом на 01.06.2010 р. Отже, загальна сума доходів за січень – травень 2010 року (без урахування власних надходжень бюджетних установ) становила 87771,9 млн. грн., що на 8559,8 млн. грн., або 10,8% більше, ніж за аналогічний період 2009 року.

При цьому сума доходів бюджету за підсумками року має становити 266102 млн. грн. Це означає, що за п’ять місяців в середньому за місяць мобілізували 17554,38 млн. грн., хоча мали б мобілізувати – 22175,2 млн. грн. А це означає, що за решту сім місяців потрібно забезпечити надходження в сумі 25475,7 млн. грн., тобто в середньому щомісячно в 1,45 рази більше.

Ідемо далі.

У січні – травні загальний фонд Державного бюджету України отримав 74786,1 млн. грн. надходжень, що на 12290,8 млн. грн., або 19,7% більше, ніж за відповідний період 2009 року.

За даними Казначейства, за січень – квітнень до загального фонду надійшло 58154,1 млн. грн., таким чином, можемо зробити висновок, що в травні до загального фонду мобілізовано 16032 млн. грн.

Враховуючи, що річний план надходжень до цього фонду сягає 218691,3 млн. грн., то середньомісячна сума мобілізації коштів має становити 18224,3 млн., натомість за січень – травень вона становила лише 14957,2 млн. Слід враховувати, що зростання надходжень у травні щодо середньомісячного показника пов’язано не з успіхами уряду, а з тим, що до 20 травня підприємства сплачують податок на прибуток за перший квартал. І досить незначне зростання надходжень у травні має не радувати, а непокоїти...

Отже, до кінця року до загального фонду потрібно ще мобілізувати 143905,2 млн. грн., тобто середньомісячна сума має вже сягнути 20557,9 млн. грн., що в 1,38 раза більше, ніж раніше.

Ситуація з виконанням планів за окремими видами податків ще більше насторожує.

Так, надходження податку на додану вартість з увезених на територію України товарів у січні – травні становили 27769,7 млн. грн., що на 3572,0 млн., або на 14,8% більше, ніж за відповідний період минулого року.

Таким чином, середньомісячна сума мобілізованих коштів склала 5553,9 млн. грн. Беручи до уваги, що річний показник становить 84402,4 млн., за сім місяців має бути додатково спрямовано до Держбюджету ще 56633,3 млн. грн, або 8090,5 млн. грн. на місяць. Це означає, що кожного місяця мобілізація коштів має зрости майже у півтора раза.

Надходження акцизного збору з вироблених в Україні товарів становили 6837,1 млн. грн., що на 2589,9 млн. (61,0%) більше, ніж за відповідний період минулого року.

Річні надходження за цим податком мають сягнути 25342,0 млн. грн. тобто в середньому за місць – 2111,8 млн. грн., натомість протягом п’яти місяців ми мали лише 1367,42 млн. Враховуючі, що до кінця року в середньому за місць треба вже буде мобілізувати 2643,6 млн. грн., щомісячні надходження мають зрости в 1,93 раза. Певні сподівання щодо реалістичності виконання плану з акцизу можуть бути пов’язані з затвердженням скандального законопроекту № 6337, які передбачає суттєве зростання акцизів на товари, що виробляться в Україні чи ввозяться сюди. Але це, мабуть, єдиний вид податків, який справді має резерви для нарощення.

Надходження від ввізного мита становили 2321,4 млн. грн., що на 387,5 млн. (20,0%) більше ніж за відповідний період минулого року. Тобто середньомісячний показник вимірюється цифрою 464,28 млн. Річний показник становить 8290,0 млн., отже, за сім місяців має бути залучено ще 5968,6 млн., або в середньому за місяць – 852,7 млн. грн., тобто в 1,84 раза більше, ніж за попередні місяці.

До спеціального фонду бюджету (без урахування власних надходжень бюджетних установ) надійшло 12985,8 млн. гривень.

Впадає в око деяка невідповідність між даними за січень – квітень та січень – травень щодо надходжень до спецфонду. Так, за чотири місці з початку року надійшло 16167,3 млн. грн., але не зрозуміло, чи входять у цю цифру власні надходження бюджетних установ. Скоріш за все, так.

Оскільки річний план власних надходжень бюджетних установ становить 13533,6 млн. грн., середньомісячна сума мобілізації коштів сягає 1127,8 млн. Тож можемо зробити таке припущення.

Загальна сума надходжень коштів до спеціального фонду за січень – квітень 2010 року без урахування власних надходжень бюджетних установ становила 11656,1 млн. грн., а надходження бюджетних установ – 4511,2 млн., що сумарно й визначили 16 167,3 млн. грн. Це, у свою чергу, дає змогу припустити, що з урахуванням власних надходжень бюджетних установ до бюджетного спецфонду протягом січня – травня надійшло 18624,8 млн. грн.

Борг росте, підприємців ґвалтують

Який же висновок можемо зробити з такого арифметичного аналізу даних Казначейств?

Маємо наочне підтвердження критичних оцінок експертів, які стверджують, що планові показники мобілізації коштів завищено десь на 30 – 35 млрд. грн. Це, відповідно, свідчить про суттєве заниження реального дефіциту державного бюджету. Тобто маємо нереалістичний державний бюджет. Й уряд Азарова повинен це чесно визнати. Торішній досвід промовисто показав, як небажання визнати реальні бюджетні показники відбивається на економіці країні та долі її окремих політиків.

Головна небезпека невідповідності між планами доходів та необхідними витратами полягає в карколомному зростанні зовнішнього боргу, вимиванні коштів підприємств, яких ґвалтують з метою отримати податки наперед, при цьому відшкодування податку на додану вартість немає. Це, у свою чергу, змушує підприємства скорочувати обсяги виробництва, тим самим підриваючи будь-які сподівання на стале відновлення економіки. І чим далі використовуватиметься практика завищення планів мобілізації коштів до держбюджету, коли бюджетні витрати не відповідають економічній ситуації та реальним фінансовим можливостям держави, - тим складнішими та жорсткішими для переважної більшої громадян будуть подальші кроки уряду. Кроки, спрямовані на затягування соціальних пасків. Політичне майбутнє такого уряду теж неважко передбачити.