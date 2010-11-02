Янукович завтра буде на матчі Шахтар-Арсенал
Президент ще відкриє дві ділянки дороги
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ завтра з робочою поїздкою відвідає Донецьку область.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької обласної держадміністрації, глава держави візьме участь в урочистих заходах, присвячених введенню в експлуатацію третьої черги об`їзної автомобільної дороги навколо Донецька, - «Знам’янка-Луганськ-Ізваріно».
За попередньою інформацією, В.ЯНУКОВИЧ також відвідає в Донецьку футбольний матч, який увечері пройде на стадіоні «Донбас Арена» в рамках Ліги Чемпіонів між ФК «Шахтар» і лондонським ФК «Арсенал».
Як повідомляв УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ завтра також планує відвідати Луганськ.
За даними Луганської ОДА, програмою робочої поїздки передбачається відкриття главою держави ділянки об`їзної дороги навколо Луганська і відвідування військового ліцею.