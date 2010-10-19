Янукович перерізав стрічку на дорозі Київ-Чоп

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ взяв участь у відкритті ділянки автодороги «Київ-Чоп» у Рівненській області.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

У своєму вітальному слові В.ЯНУКОВИЧ наголосив на важливості відкриття руху на цій ділянці автодороги «Київ-Чоп», яка є складовою міжнародного транспортного коридору Європа–Азія.

Президент підкреслив, що сьогодні в експлуатацію вводиться близько 190 кілометрів дороги, а до кінця року буде добудовано ще 90 кілометрів.

Глава держави подякував усім, хто долучився до реалізації цього важливого для країни проекту, нагадавши, що на будівництві працювали не лише українські, а й турецькі фахівці.

«Близько 1600 будівельників вклали свою працю, розум, серце в цю українську дорогу. Я хочу усім подякувати і побажати, щоб ми з вами разом побудували ще не одну тисячу кілометрів доріг по Україні», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Глава держави висловив переконання, що робота будівельників, безумовно, працюватиме на позитивний імідж нашої держави. У цьому контексті В.ЯНУКОВИЧ нагадав про підготовку України до Євро-2012.

«Євро-2012 – це та подія, яка дасть нам можливість влитися в європейську сім’ю… І коли наші гості їхатимуть по цих дорогах, вони розумітимуть, що держава, яка здатна це зробити, має майбутнє», – сказав Президент.

В.ЯНУКОВИЧ відзначив, що сьогодні економіка України відновлюється. «Ми маємо можливість з року в рік покращувати життя людей. Це наш обов’язок і наші амбіції – робити так, щоб держава була сильною, і у ній жили заможні люди», – наголосив Президент.

Глава держави перерізав символічну стрічку на знак введення в експлуатацію ділянки автодороги, після чого тут проїхала колона технологічного автотранспорту.