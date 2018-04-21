Учасників ”конопляного” маршу в Києві обіцяли повісити

Слід визнати: організатори «Маршу Свободи», що пройшов вулицями Києва, навдивовиж талановиті розповідачі. Активісти громадської ініціативи «Об`єктивна реальність» Анастасія Безверха і Тарас Ратушний – професійні журналісти. Тому їм нічого не варто було переконати самих себе і своїх прихильників, які прийшли на Михайлівську площу, що сьогоднішній захід аж ніяк не спрямований на легалізацію і пропаганду наркотиків.

Мета цієї акції, за словами організаторів, - «активізація громадського обговорення наркопроблем в Україні». Та й тільки.

Дивно, як неосвічені перехожі не могли збагнути цього. «О! Обкурки йдуть!» - казали кияни і гості міста, показуючи на зелено-жовто-червоні прапори легалізаторів. Ще менше розуміння представники «Об`єктивної реальності» викликали у членів націоналістичних організацій, які також прийшли до пам`ятника княгині Ольги, щоб висловити своє «фе!» щодо події. Опонентів одразу розділив кордон міліції, проте лицебития, як було минулого року на аналогічній акції, не відбулося. Річ у тому, що найбільш радикальні супротивники «активізації громадського обговорення наркопроблем в Україні» були зранку, що називається, «закриті» правоохоронцями.

“Об`єктивні реалісти» виступали на площі, доводячи до навколишніх свою позицію. Коротше, як вже було сказано, вони не за легалізацію наркотиків, ні, більш того, багато хто з них тримав в руках плакати з перекресленими шприцями і пляшками. Адже якщо дозволити вживання конопель, то наші люди почнуть зав`язувати з п`янками і припинять колотися, віддавши перевагу корисній для будь-якого організму траві перед алкоголем і героїном .

Слово за слово, деякі легалізатори добалакалися до того, що почали критикувати продаж кави, потім прямо в мегафон читали вірші з матюками. А ще вони лаяли міліцію, яка, за їх твердженням, корумпована і «кришує» наркоторгівлю. Парадоксально, що при цьому сама міліція захищала їх від нападу членів націоналістичних рухів. Ті показували своїм супротивникам «факи» і вигукували: «Чемодан. Вокзал. Ямайка». «Ганьба!» і «Убей себя ап стену!»

Підтримати свободу за версією легалізаторів прибули також білоруські опозиціонери з біло-червоно-білим полотнищем. Був тут відомий телеведучий Мирослав Кувалдін, який виглядав абсолютно, як Боб Марлі з плакатів «об`єктивних реалістів». «Фашизм не пройде!» «Нелегальних людей не буває", - кричали люди з яскравими прапорами.

- Ми за європейські цінності, за Україну! – говорила бритоголовим націоналістам дівчинка з дреддами. - Чого ж ви тоді виступаєте під ямайськими прапорами? - питали в неї опоненти.

- Ми за демократію.

- Демократія зруйнує українську націю.

- Її зруйнують такі, як ви, націонал-гопники.

Бувало, що у супротивників «об`єктивних реалістів» не витримували нерви, і вони рвалися крізь кордони міліції у напрямку до легалізаторів. Як результат: двоє націоналістів були затримані. А загалом в стані легалізаторів, яких налічувалися близько двох сотень (націоналістів було не більше) панувала обстановка вмиротворення, благості і безстатевості. «Бі хеппі!» «Донт воррі!» - співали вони, б`ючи в свої барабани.

Головний же підсумок акції: сам Марш відбувся (нагадаємо: торік націоналісти і міська влада не дозволили його провести). Легалізатори пройшли під міліційною опікою від Михайлівської площі Володимирською і Прорізною, викрикуючи «Забороняти – заборонено!», «Фашизм не пройде!». При цьому супротивники акції скандували: «Ми вас всіх повісимо!» Біля станції метро «Хрещатик» прихильники «активізації громадського обговорення наркопроблем в Україні» закінчили свій захід.

Під час проведення акції кореспондента УНІАН запитали, як до того, що відбувається, ставиться наше агентство. Я відповідав: «Помилкові поняття призводять до помилкових прояснень».