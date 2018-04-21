62-а річниця Перемоги: без ”Беркута” не обійшлося

Київ

У Києві о 10.00 розпочався марш ветеранів з нагоди 62-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Як передає кореспондент УНІАН, колони учасників маршу вирушили від Центрального універмагу Хрещатиком до Майдану Незалежності. На чолі колони – солдати, одягнені у форму солдатів Великої Вітчизняної війни несуть прапори 1-го, 2-го, 3-го, 4-го українських фронтів, а також українського партизанського фронту.

За ними у колоні з ветеранами ідуть Президент України Віктор ЮЩЕНКО, перший віце-прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ, міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО, тимчасово виконуючий обов’язки голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, Генеральний прокурор України Святослав ПІСКУН.

Також разом з державними посадовцями у колоні перебувають лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО, секретар РНБО Віталій ГАЙДУК, Київську міську владу представляють секретар Київради Олесь ДОВГИЙ і перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

Слід також зазначити, що у колоні немає представників керівництва Верховної Ради України, натомість присутня уповноважений ВР з прав людини Ніна КАРПАЧОВА.

Уздовж ходу колони вишикувались від ЦУМу до Майдану до 2 тис. жителів Києва.

Водночас, наразі на Майдані Незалежності, де має проходити святковий мітинг, на сцені, яку свого часу було встановлено представниками антикризової коаліції, замінено символіку Партії регіонів на транспаранти з вітаннями зі святом Перемоги.

Тим не менш, за сценою, де відбуватимуться урочисті заходи, майоріють прапори Партії регіонів, а також залишились на день свята неприбраними намети прихильників коаліції.

Львів

Близько півтори тисячі львів’ян сьогодні зібралися на пагорбі Слави біля поховань воїнів-визволителів Львова з нагоди Дня Перемоги.

Як зазначив у коментарі кореспонденту УНІАН перший секретар Львівського обкому Компартії України Олександр КАЛИНЮК, «це був найбільш масовий мітинг за участю львів’ян з нагоди Перемоги у Великій Вітчизняній війні за останні роки».

Як додала одна з учасниць мітингу, «сьогодні зібралось багато людей, мабуть, тому, щоб засвідчити, що подій, які мали місце в Естонії з демонтажем пам’ятника радянському солдату, у Львові, попри всі заяви представників ВО «Свобода» демонтувати «радянські символи», ми не допустимо».

У своїй промові перед присутніми народний депутат України, голова львівського обласного осередку Партії регіонів Олексій РАДЗІЄВСЬКИЙ наголосив на тому, що завдяки Кабінету міністрів, Верховній Раді «кризи в Україні немає, є криза в середовищі помаранчевих сил, які прагнуть взяти реванш неконституційними методами».

Перший секретар Львівського обкому КПУ О.КАЛИНЮК, у свою чергу, наголосив: «політичні авантюристи за вказівкою із-за океану прагнуть встановити в Україні націоналістичну диктатуру і закладають підвалини якоїсь хунти, яка може сьогодні знищити демократію в державі».

Правопорядок під час мітингу забезпечувало понад 150 працівників міліції. Цього разу обійшлося без ексцесів.

Івано-Франківськ

Сьогодні в Івано-Франківську на Меморіальному цвинтарі відбувся віче-реквієм з нагоди 62-ї річниці Перемоги.

Як передає кореспондент УНІАН, частина ветеранів, які зібралися під прапорами КПУ пройшли урочистим маршем центром міста до Меморіального цвинтаря. Інша половина ветеранів зібралася на Цвинтарі. Під час руху колони ветеранів із комуністами поблизу Меморіалу група молодих людей із молодіжного крила Конгресу українських націоналістів із партійними прапорами та транспарантами «ОУН-УПА – державне визнання!» і «Онуки –за своїх дідів» перекрили вулицю і мали намір ветеранів пропустити, а в комуністів відібрати червоні прапори. Після переговорів із правоохоронцями молоді люди пропустили колону, лише вигукували гасла на їхню адресу: «ОУН-УПА – державне визнання!», «Комуністам – ганьба!».

На Меморіальному цвинтарі, де поховані солдати, які визволяли Івано-Франківськ від німецьких загарбників, голова облдержадміністрації Роман ТКАЧ, міський голова Івано-Франківська Віктор АНУШКЕВИЧУС, ветерани, лідери громадських організацій, військовослужбовці, студенти, жителі обласного центру поклали вінки і квіти до пам’ятника матері-Батьківщині.

Біля Хреста примирення владики УГКЦ, УПЦ КП та УАПЦ відслужили поминальну панахиду за убієнними захисниками Вітчизни і виголосили промови. Потім відбувся віче-реквієм. У своєму виступі голова облдержадміністрації Р.ТКАЧ наголосив, що «історію не можна переписати, маємо її сприймати такою, якою вона була». За його словами, в душах кожного має зберегтися «пам’ять про цю страшну війну і повсякчас віддавати шану ветеранам, які захищали свою землю від ворога». Він подякував ветеранам за подвиг і побажав міцного здоров’я. Міський голова Івано-Франківська В.АНУШКЕВИЧУС зауважив, що «Перемогу народу у цій війні не може присвоїти собі комуністична ідеологія» За його словами, це був подвиг народу різних національностей і різних віросповідань. На віче також виступили керівники ветеранських організацій. Учасники віча вшанували хвилиною мовчання загиблих, пролунав військовий салют. Комуністи тримали свій постійний транспарант з написом: “Керівники міста! Поверніть вулицям назви героїв, які визволяли Івано-Франківщину від німецько-фашистських загарбників!». Після віча ветеранів запросили на урочистості в обласний музично-драматичний театр імені Івана Франка.

З виходу із Меморіального цвинтаря усіх очікував пікет представників молодіжного крила КУНу та організації УНА-УНСО, які скандували «ОУН-УПА – державне визнання!», «Комуністам – ганьба!», «Комуністів – геть!». У руках тримали плакати: «Поки 40 тисяч фронтовиками області буде керувати комуністична агентура Кремля», «УНА-УНСО вимагає! Рівні права, рівне визнання і шану ветеранам війни і ОУН-УПА», «Мертвим вічная пам’ять, живим однакову пенсію». До місця події був викликані бійці підрозділу «Беркут», які в повній екіпіровці були готові перешкодити бійці. З пікетуючими переговорив міський голова В.АНУШКЕВИЧУС і всі мирно розійшлися.

Урочистості, покладання вінків та квітів сьогодні відбулися в усіх районних центрах та містах обласного значення.

Сімферополь

У Сімферополі (Крим) проходять святкові заходи з нагоди 62 роковин Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років.

Як передає кореспондент УНІАН, святкування Дня Перемоги в кримській столиці почалося сьогодні з покладання квітів до меморіалу "Танк Т-34" в сквері Перемоги, потім пройшла урочиста хода вулицями міста до могили Невідомого солдата в Гагарінському парку. У ході, крім ветеранів Великої Вітчизняної війни, брали участь представники суспільно-політичних сил автономії, а також афганці і прості кримчани, у тому числі і діти.

У колоні, зокрема, під червоними прапорами йшли активісти Компартії, під своїми партійними прапорами йшли представники Партії регіонів, партії "Російський блок", партії "Союз" і Соціалістичної партії України. Крім того, учасники ходи несли державні прапори України і прапори Криму. Комуністи несли портрети Йосипа Сталіна, на одному з них було написано: "Сталін - наша історія, наше дитинство, наша юність!", а також транспаранти з антинатовськими гаслами: "НАТО - банда вбивць!", "Ми ніколи не будемо в НАТО!", "Фашизм не пройде!" тощо.

У багатьох з учасників ходи до одягу були прикріплені Георгіївські стрічки, люди несли в руках бузок і тюльпани.

Святкову колону криками "Ура!" і "Поздоровляємо!" вітали люди, що стояли на тротуарах - в основному, школярі. Діти дарували ветеранам квіти.

Потім в парку ім. Гагаріна прозвучав артилерійський салют, хвилиною мовчання присутні (зокрема керівництво автономії - кримський спікер Анатолій ГРИЦЕНКО і прем`єр Криму Віктор ПЛАКІДА) вшанували пам`ять, загиблих в роки війни, відбувся молебень. Після цього люди поклали вінки і квіти до вічного вогню у могили Невідомого солдата. Потім почалися народні гуляння, була організована польова кухня.

За різними оцінками, в святковому заході беруть участь від 5-ти до 10 тис. людей.

Свято проходить спокійно, громадський порядок в місті охороняють сотні міліціонерів.

Херсон

У Херсоні з нагоди Дня Перемоги відбулася урочиста хода від місцевого драмтеатру центральними вулицями міста до монумента Батьківщина-мати, який знаходиться на набережній Дніпра.

Демонстранти несли прапори різних політичних сил, зокрема, «Нашої України», Партії регіонів, КПУ, СПУ. Наголошується, що не було прапорів БЮТ.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник управління МВС в області Михайло ЯСЕЛЬСЬКИЙ, в святкових заходах взяли участь, за даними міліції, 4,5 тис. херсонців.

Перед присутніми біля монумента виступили народні депутати України Катерина САМОЙЛИК (КПУ) і Ігор КОЗАКОВ (Партія регіонів). Також виступали голова облради Володимир ДЕМЬОХІН і перший заступник голови облдержадміністрації Ігор ЯКОВЛЕВ.

Сам губернатор відсутній на торжествах, оскільки знаходиться на лікарняному.

У своєму виступі голова облради В.ДЕМЬОХІН після поздоровлення ветеранів зі святом обвинуватив «псевдонаціональні політичні сили України в розколі країни». Також він підкреслив, що, на жаль, в цьому процесі беруть участь вищі керівники країни, які «замість відстоювання державних інтересів займаються розколом країни, зокрема, переносять паради, переносять День флоту і так далі». «У цьому процесі вони виходять за рамки Конституції і законів України», - сказав В.ДЕМЬОХІН.

Севастополь

У Севастополі на відзначення 62-ї річниці Перемоги над німецько-фашистськими загарбниками у Великій Вітчизняній війні та 63-ї річниці визволення міста відбулися парад військ гарнізону і урочисте проходження ветеранів.

Як передає кореспондент УНІАН, першими в колонах пройшли ветерани Великої Вітчизняної війни, Збройних Сил, учасники бойових дій, воїни-інтернаціоналісти. Другий рік в такій ході - окремою колоною - взяли участь ветерани Військово-Морських Сил України. Вже вкотре окремою колоною пройшли члени громадської організації „Союз радянських офіцерів”.

Цього року вперше серед учасників проходження були і дві колони, учасники яких тримали в руках численні російські державні прапори, прапори проросійськи налаштованих політичних партій і громадських організацій, транспаранти типу „Русскому Севастополю быть!”

Учасники однієї з колон, що йшла приблизно всередині проходження, несли численні прапори ПСПУ (лідер партії Наталія ВІТРЕНКО стояла неподалік керівництва міста, командувань флотів та гостей свята), а також прапори „Русского блоку”, Андріївські прапори, прапори Української соціал-демократичної молоді, “Русского молодежного союза”. Після цієї колони рухались колони партизанів-підпільників, ветеранів ракетно-артилерійського відділу Чорноморського флоту ті інші. А після колони колишніх в’язнів нацизму йшла колона, що несла транспарант з написом „Русская община Севастополя”. В цій же колоні були численні російські державні прапори, партії „Русский блок”, транспарант „Севастопольська міська організація партії „Русский блок” (написано все російською). Ледве пройшовши трибуну, учасники колони скандували „Севастополь. Крим. Росія!” Колону замикав транспарант з написом „Русский Севастополь” (на червоному тлі). Після цієї колони пройшли ще кілька колон ветеранських організацій.

По завершенні проходження ветеранів, 700 українських і російських військовослужбовців (350 плюс 350) у складі 12 зведених рот (пліч-опліч) здійснили спільне урочисте проходження вулицею Леніна і проспектом Нахімова. Парад спільно приймали командувач ВМС Збройних Сил України віце-адмірал Ігор ТЕНЮХ і командувач ЧФ РФ адмірал Олександр ТАТАРІНОВ. Командували парадом помічник командувача ВМС Збройних Сил України капітан 1 рангу Микола КУЛІШ (він першим подав команду і здійснив доповідь командувачу ВМС України про готовність військ до параду, після цього також доповідь „своєму” командувачу здійснив російський адмірал) та помічник командувача ЧФ РФ контр-адмірал Євген ХАЛАЙЧЕВ. Збройні Сили України переважною мірою були представлені військовими моряками, а також військовослужбовцями Повітряних Сил України. На завершення - пройшли військові оркестри ВМС України і ЧФ РФ.

Заходи продовжилися проведенням „польової кухні” для ветеранів у „Сквері воїнів-інтернаціоналістів”, концертом духових оркестрів на площі Нахімова.

Представник керівництва Севастопольської міської державної адміністрації, який не побажав назвати своє прізвище (за його словами, „нехай краще коментує перший заступник голови міської державної адміністрації Володимир КАЗАРІН, як голова оргкомітету свята”) в інтерв’ю УНІАН висловив жаль з приводу того, що „окремі політичні сили міста політизували свято Перемоги, не втрималися від того, щоб не „пропіарити себе”. „Небувалу в минулі роки політизацію” свята відзначають також місцеві оглядачі.

Дніпропетровськ

Сьогодні у Дніпропетровську близько 5 тис. людей взяли участь в урочистостях з нагоди Дня Перемоги біля монумента Слави на схилі Дніпра.. За традицією, сюди спеціальними автобусами з усіх восьми районів міста були доставлені ветерани Великої Вітчизняної війни. Вони першими поклали квіти до монумента пам’яті полеглих під час війни дніпропетровців.

Перед ветеранами під військовий оркестр урочистим маршем пройшли воїни, розквартированих під Дніпропетровськом частин Збройних сил України. За маршем військових спостерігали керівники Дніпропетровщини – голова обласної ради Юрій ВІЛКУЛ, заступник голови облдержадміністрації Віктор СЕРГЕЄВ, Дніпропетровський міський голова Іван КУЛІЧЕНКО, священики Дніпропетровської єпархії УПЦ (МП). на чолі з архієпископом ІРИНЕЄМ. На святкових заходах не було помічено губернатора Дніпропетровщини Надії ДЄЄВОЇ, яка, як заявив кореспонденту УНІАН представник ОДА, наразі хворіє.

Квіти до монумента Слави також поклали представники місцевих організації політичних партій. Судячи з наявних прапорів, це були Партія регіонів, “Народний союз “Наша Україна”, ВО “Батьківщина”, Блок Лазаренка, Компартія України, Соцпартія України, Народно-демократична партія. Промови біля монументу Слави не лунали.

КПУ та Блок Наталі Вітренко “Народна опозиція” за 200 метрів від монумента встановили агітаційні намети, де роздавали політичні видання та звернення, які не мають відношення до Дня Перемоги.

Після урочистостей біля головного монумента Дніпропетровська, що тривали одну годину, ветеранів Великої Вітчизняної війни також організовано, на автобусах повезли по районах міста, де на них чекають концертні програми, фронтові “сто грамів” та солдатська каша.

До нинішнього Дня Перемоги з обласного та місцевих бюджетів міст Дніпропетровщини ветеранам ВВВ надано 3, 5 млн. грн. матеріальної допомоги.

Рівне

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ і голова сенату Чеської Республіки Пршемисл СОБОТКА взяли участь у церемонії покладання вінків до Могили невідомого солдата у місті Рівне (меморіал «Дубенське»).

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, виступаючи на урочистому мітингу з нагоди Дня Перемоги О.МОРОЗ закликав «згадати найбільшого героя – солдата, для якого це був не тільки подвиг, а й страшна робота».

За словами О.МОРОЗА, «сьогоднішній день – день істини, який стався 62 роки тому». «Наші політичні уподобання і протистояння нічого не варті у порівнянні з цією святою і вічною істиною. Ви – наші герої, зразок для всіх нас. Ваш життєвий подвиг ніким не забутий», - зазначив О.МОРОЗ.

Звертаючись до учасників мітингу, О.МОРОЗ закликав «весь час жити у надії, що краще життя буде з нами».

П.СОБОТКА, звертаючись до учасників мітингу, подякував «батькам, дідам за внесок у визволення чеських земель від фашистських окупантів». За словами П.СОБОТКИ, нам потрібно думати і про майбутнє – «перед нами багато завдань та викликів, багато з яких ми будемо виконувати спільно». При цьому він висловив сподівання, що Україна невдовзі стане членом Європейського Союзу.

Чернігів

Святкування Дня Перемоги у Чернігові розпочалося традиційно – покладанням вінків та квітів до могил загиблих воїнів у сквері імені Попудренка. Потім урочистою ходою ветерани, керівники області і міста, представники політичних партій пройшли до Болдиної гори, де на Меморіалі Слави відбувся мітинг-реквієм.

Як передає кореспондент УНІАН, загалом у заходах взяли участь близько 5 тисяч жителів. Уздовж шляху до Меморіалу Слави ветеранів, учасників урочистої ходи вітали школярі. Особливу активність виявили також і представники місцевих осередків політичних партій. Зокрема, під час покладання квітів та мітингу були присутні партійці від БЮТ, «Нашої України», СПУ, КПУ, УНП, Народної партії. Проте політичні сили не використовували урочисті заходи для ведення агітаційної роботи.

Ветеранів із 62-ою річницею Перемоги на мітингу привітали голова Чернігівської ОДА Микола ЛАВРИК, голова обласної ради Наталія РОМАНОВА та міський голова Олександр СОКОЛОВ. Вони нагадали героїчні сторінки Великої Вітчизняної війни, до яких причетні ветерани-чернігівці. А міський голова наголосив, що велич свята не тьмяніє з роками. «Воно назавжди залишиться для нас символом патріотизму, самовідданої любові до Батьківщини», - сказав він.

Сьогодні також на Красній площі Чернігова відбудеться концертна програма за участю місцевих творчих колективів, завершиться вона святковим феєрверком.

Донецьк

У Донецьку та області мітингами й концертами широко відзначили 62-у річницю Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Як передає кореспондент УНІАН, основні торжества в Донецьку пройшли біля меморіального комплексу "Визволителям Донбасу". Біля Вічного вогню відбувся мітинг за участю ветеранів війни і праці, громадськості, молоді. Над учасниками мітингу розвівалися національні прапори України, а також прапори деяких політичних сил, зокрема, "Нашої України", Партії регіонів, "Народної опозиції" Наталії ВІТРЕНКО, партії "Російсько-Український союз" та інших.

На мітингу виступили голова Донецької обласної державної адміністрації Володимир ЛОГВИНЕНКО, голова обласної ради Анатолій БЛИЗНЮК, мер Донецька Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО, народні депутати Сергій БУБКА, Юхим ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ, Валентин ЛАНДИК, учасники боїв за звільнення Донбасу. У своїх виступах політики подякували ветеранам за порятунок світу від фашизму, "за той подвиг, який вони зробили", та побажали здоров`я і довголіття.

Зокрема, в своєму виступі Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ заявив ветеранам: "Партія регіонів, якій ви з глибокою любов`ю і пошаною віддаєте перевагу, її лідерові Віктору Федоровичу ЯНУКОВИЧУ, ніколи не залишить вас осторонь, вас любимих, поважних, заслужених людей, що билися за велику перемогу у Великій Вітчизняній війні!".

Мітинг завершився покладанням квітів до Вічного вогню і марш-парадом ветеранів і воїнів Донецького гарнізону.

Після мітингу відбувся урочистий концерт для ветеранів, який завершився святковим обідом, – ветерани пригощалися кулешем з польових кухонь і "фронтовими 100 грамами".

Також протягом дня в Донецьку керівництво області і міста, ветерани і представники громадськості урочисто поклали квіти до багатьох пам`ятників і монументів, встановлених на згадку про загиблих у Великій Вітчизняній війні.