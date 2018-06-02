Про українських альпіністів, які застрягли на Монблані, місцева преса жартувала: «живуть із прекрасним виглядом на сніжні Альпи»
Після третьої ночі, як кажуть альпіністи, «стало тоскно» - закінчився газ, не було води, залишилося облизувати лід...
Успішно завершилася операція з порятунку трьох українських альпіністів, які опинилися в сніговій блокаді на перевалі Бренва, що біля гори Монблан на кордоні Франції та Італії в Альпах у районі Верхня Савойя (Франція): рятувальники евакуювали їх з висоти 4300 метрів за допомогою вертольота.
Повернувшись до рідних Сум, спортсмени зустрілися з журналістами.
|Микола Шимко, Володимир Рошко та Дмитро Нечепоренко в Сумах. 19 січня 2011
Ідея сходження на Монблан виникла у спортсменів в листопаді минулого року. На підготовку пішло півтора місяці. За цей час вони встигли одтримати виклик від Федерації альпінізму Франції, оформити виїзні візи, зібрати інвентар, вибрати маршрут сходження і провести ряд спільних тренувань.
1 січня на автомобілі спортсмени вже виїхали у бік Альп. У містечко Шамоні Монблан прибули третього вранці. Не відкладаючи, як то кажуть, справи в «довгий ящик», того ж дня сумчани пішли на «розвідку» щоб оглянути гірські стіни. Розім`ялися на довколишніх скелях. А вранці 4 січня канатною дорогою піднялися зі спорядженням до підніжжя гірського масиву Монблан.
|Дмитро Нечепоренко перед сходженням на гору Монблан в Альпах. 4 січня 2011
«Саме цей маршрут на Монблан, який ми вибрали, дуже протяжний, потрібно проходити через інші перешкоди. Він називається «На Монблан через три вершини». Вгору-вниз, вгору-вниз. Пройти його влітку за один день для підготовлених спортсменів неважко, а взимку - важко. Сходження на цю гору розглядали як акліматизаційне, тому що розраховували в перспективі піднятися на іншу вершину - Гранд Жорас (4208 м), яка рівно на 600 метрів нижча за Монблан, але складніша за сходженням. Так, Монблан - це цікаво, престижно, це найвища точка Європи, хоча гора технічно і не дуже складна. Тому і спорядження було небагато, кілограм по 10 на кожного», - говорить Володимир Рошко.
Не розраховуючи пройти маршрут за день, хлопці взяли з собою все для нічлігу. Йшли протягом дня, пройшли дві вершини - Mont Blanc du Tacul (4248 м) і Mont Maudit (4465 м), опинившись перед основною вершиною Монблану. Залишалося пройти якісь майже 450 м до мети. Але настав вечір, встановили намет, стали в нагоді й спальники. А за час нічлігу почалася негода - сильний вітер, хуртовина. Видимості не було зовсім, а в таких умовах не те, що підійматися, - спускатися з гори небезпечно! З часом погода стала ще більше погіршуватися.
«Ми зв`язалися по рації з друзями, які знаходилися біля підніжжя гірського масиву, і попросили їх зв`язатися з рятувальниками для консультації про можливість подальшого руху. Останні цей район знають добре, а ми, побачивши, як багато випало снігу, оцінювали ситуацію на пройденому маршруті як досить лавинонебезпечну. У свою чергу рятувальники рекомендували нам залишатися на місці, а потім сказали, що прилетять забрати нас на вертольоті. Проте зробити це вони не змогли через турбулентність, у яку через сильний вітер весь час потрапляв вертоліт. Він вилітав з-за гори - ми його бачимо, вони нас бачать. Але потім машину починало бовтати, і вертоліт, розвернувшись, відлітав назад у долину. Французькі рятувальники дуже боялися повторення історії, що трапилася в цих місцях у 1956 році. Тоді так само застрягли двоє альпіністів. Вони просиділи в горах 13 днів, але рятувальники не змогли до них добратися, і альпіністи загинули», - включається в розмову Дмитро Нечепоренко.
У результаті, спробувавши наблизитися разів зо п`ять, вертоліт не зміг не тільки забрати українських альпіністів, але навіть не скинув якихось продуктів і запасу газу для газового пальника. А в першу чергу хлопців цікавив саме газ: якщо без продуктів ще якось можна було обходитися, то без води - ніяк. Температура навколишнього повітря - мінус 20 градусів і нижче не дозволяла добути воду в чистому вигляді іншим способом. Власного газу, який альпіністи брали з собою, - а це один невеликий балон у 470 грам - вистачило тільки на перші три ночі.
|Микола Шимко та Володимир Рошко в наметі під час ”снігової пастки” на горі Монблан в Альпах. 6 січня 2011
Якщо замерзали ноги, знімали спеціальні пластикові черевики, розтирали ступні. Миколі одного разу довелося розтирати їх спиртом (була піпетка 20 мл в аптечці). Ще була невелика фляжка з горілкою: хотіли відкрити на вершині, та так її і не випили.
Так і сиділи. Важко було вбивати час. Просто лежали в наметі, спілкувалися. Періодично внизу виднілося місто з яскравими вогнями, а українці ніяк не могли туди спуститися.
|Микола Шимко
«На цей раз розраховували йти в гори всього з однією ночівлею. Тому з їжі узяли з собою по маленькому шматочку ковбаси, сала й сиру, по 10 цукерок, вівсяне печиво, чай і цукру. Цього набору, в принципі, достатньо, щоб одну ніч пересидіти на сходженні і спуститися в табір. Але коли ми зрозуміли, що застрягли тут надовго, то почали економити на продуктах - і це було цікаво. «А давайте зараз з`їмо цукерочку? А може в обід? Добре, давайте в обід.» Ось такі обіди у нас були. На третій день, наприклад, всі разом з`їли по одній цукерці і два печива», - згадує Микола Шимко.
Не знаючи, як довго доведеться знаходитися в сніжному «полоні», спортсмени максимально розтягували їстівні «запаси». У результаті, вже після щасливого повернення в долину, кожен знайшов у себе по три цукерки. Але це було потім.
А після третьої ночі, як запвеняють альпіністи, «стало тоскно» - закінчився газ, не було води, залишилося облизувати лід. Єдине, що підтримувало морально, - був радіозв`язок.
«Поки були вгорі, відчували постійну турботу про себе. І хочемо висловити величезну подяку альпіністці Аньєс Дюкроз, яка працює менеджером-консультантом у зв`язках із Росією й Україною в офісі з туризму Долини Шамоні Монблан. Ця жінка, коли дізналася, в яку ситуацію ми потрапили, постійно турбувала рятувальників, чому вони не вилітають. Дуже хвилювалася за нас», - підкреслює Дмитро Нечепоренко.
Чи сподівалися на рятувальників? Виявляється, раніше ніколи на них не розраховували. Знали, що, наприклад, на весь Кавказ є один подібний вертоліт, і щоб його викликати, потрібно заплатити до 4 тисяч доларів.
«Тому якби французи виставили нам рахунок, ми б відмовилися від їх допомоги. Але виявилось, що вся допомога була надана абсолютно безкоштовно», - продовжує Дмитро.
Ще один важливий момент, який відзначили хлопці, - психологічна сумісність.
«Коли 5 діб знаходишся в маленькому наметі в замкнутому просторі, то психологічно це витримати дуже важко. І якщо є несумісність, то неминучі якісь конфлікти. Разом ми ще жодного разу до цього не ходили в гори утрьох, хоча по двоє бували неодноразово. Але у всіх - висока кваліфікація. Тому й пройшло все мирно, спокійно, без конфліктів», - розповів Микола Шимко.
На запитання, чи траплялася раніше з хлопцями подібна екстремальна ситуація, вони дружно відповідають, що кожна ситуація в горах - особлива. І порівнювати їх - справа невдячна, та і не було такого порівняння ніколи.
«Зараз знаходишся в цій ситуації - і тобі здається, що це все, вона найкритичніша, такого ніколи не було, і як ми дивом живі залишилися. Але минає час, і всі ці емоції, враження згладжуються, і ти вже зовсім по-іншому ставишся до обставин іншим разом. Вже наступного разу ти думаєш, що саме цей випадок - найбільш кризовий. Просто труднощі, які долаєш, поступово перетворюються на досвід», - зазначає Владимир.
Але повернімося все-таки до розповіді про порятунок українських альпіністів. На шостий день перебування в сніжній пастці - 10 січня - покращала погода. З`явилося сонце, але нижче - у бік долини і навколо Монблану - були щільні хмари. Годині о 10-11 ранку востаннє вийшли на зв`язок. Але по рації знову сказали, що вертоліт не може пробитися крізь хмари і прогноз погоди на найближчий час невтішний. Після цього акумулятор рації розрядився, і сумчани вирішили спускатися самі. Керуючись принципом «порятунок потопаючих - справа рук самих потопаючих», спортсмени швидко склали намет, зібрали речі, намітили маршрут і почали спускатися.
Йшли, напевно, години три, але швидкість пересування була не високою. Справа в тому, що за попередні дні снігу намело майже до пояса, тому довелося практично продавлювати поперемінно своїми тілами собі траншею. На подолання деяких ділянок замість десяти хвилин, які знадобилися б у звичайній ситуації, по глибокому снігу йшла година.
|Дмитро Нечепоренко
У долині українців зустріли дуже доброзичливо: запропонували гарячий чай, усіх трьох відразу ж оглянув лікар. З`ясувалося, що ні в кого не немає ніяких обморожень. Французи були дуже здивовані тому, що наші хлопці не вимагали, як це зазвичай роблять європейські альпіністи, щоб їх терміново везли в лікарню і оглядали.
«Поки ми були в сніжній пастці, про нас навіть жартували в місцевій пресі: живуть не в 4-зірковому готелі, але з прекрасним видом на сніжні Альпи. Хоча, якщо чесно сказати, ми були приємно здивовані, що наша доля не залишилася іншим людям байдужою, і французькі ЗМІ постійно приділяли цій темі чимало уваги, навіть телебачення знімало. А як виявилося після повернення додому - і українські журналісти теж», - розповідає Микола Шимко.
Потім подзвонив український консул, поцікавився, як альпіністи почуваються після повернення. Хлопці зідзвонилися також з рідними, повідомили, що з ними все добре. Мама Миколи відразу й не зрозуміла, про що говорить син, оскільки в останні дні не виходило подивитися телевізор. А дізнавшись в чому справа, пішла в церкву поставити свічечку.
|Микола Шимко та Володимир Рошко в Альпах. 15 січня 2011
Наприкінці питаю: «Які поради після пережитої ситуації в Альпах можете дати іншим альпіністам, зокрема - початківцям?». Володимир Рошко негайно відповідає: «Час від часу повідомляється, що хтось загинув або загубився то в Криму, то в Карпатах. Це відбувається тому, що абсолютно не підготовлені люди, надивившись телепередач або начитавшись статей в інтернеті, самі йдуть в гори. При цьому нікому не кажуть, куди йдуть, не мають ніякого зв`язку, грубо порушуючи правила альпінізму. Альпінізм - це спорт, який пов`язаний з ризиком для життя. Не треба це забувати! Чому зараз усе закінчилося з нами добре? Тому, що ми були підготовлені до таких умов, хоч і йшли всього на день-два. Раджу тим, хто йде в гори завжди повідомляти про це рідним, реєструватися в рятувальних загонах, які є в кожній гірській місцевості. Одним словом, дати про себе знати: де ти, що ти, як ти. А ще - користуватися послугами гідів, провідників і реально оцінювати свої можливості».
«А як довго можуть хлопці прожити без гір?», - поцікавилися ще журналісти. «Буквально п`ять хвилин», - сказали на прощання альпіністи. «У мене ось у планах через три дні - виїжджаю на Кавказ», - сказав Володя. «А я за тиждень - до Криму, в Судак або на Червоний Камінь, поскелелазити», - підтримав товариша Микола. «Але ми ще обов`язково підемо на Монблан! Ми ж там під горою свої лижі перед сходженням залишили. Треба б забрати», - посміхається Дмитро.
Віталій Кохан, Суми
Фото автора і з особистого архіву Миколи Шимка / УНІАН