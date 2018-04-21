Віра та Надя міняються хлопцями, а Саша і Маша здають одна за одну контрольні

18 пар близнюків і близнючок вийшли в неділю на сцену перед мерією Києва – у такий спосіб столична влада вирішила відзначити Міжнародний день сім`ї.

На Хрещатику й без того було не проштовхнутися через суцільні концерти, розваги, караоке й танцюльки, що проходили в цей день. Вочевидь, теж на честь сімейного свята. Та й сам конкурс, відверто кажучи, не вражав ні новизною, ні креативністю, і ніхто з учасників “конкурсу” так і не переміг. Усі конкурсанти отримали мінімальні призи та запрошення на продовження заходу, яке відбудеться якось іншим разом. Це був такий собі показовий виступ, як сказали дві з біса схожі й так само симпатичні сестрички.

Вірі та Наді – по 18. Кажуть, у школі вчилися на одному рівні, тому підміняти одна одну на контрольних чи іспитах не доводилося. З хлопцями, кажуть, були приколи. В одної з них (спробуй зрозуміти, в якої саме!) над губою – родимка. Друга (як з’ясувалося - Надя) підмальовувала собі таку саму. І приходила замість сестри на побачення. Одні вірили, що це – Віра, інші – ні. Віра додає, що то були лиш жарти, всерйоз хлопцями не мінялися.

Нині сестри-білявки знову навчаються разом, на факультеті китайської філології. Чудово, кажу, маєте дуже китайську зовнішність. Дівчата перезираються і сміються.

Катя і Юля теж мінялися чоловіками. І теж жартома. У школі, в четвертому класі, їх намагалися розсадити за різні парти. Ті підняли плач, мало не істерику. Натомість частенько мінялися під час контрольних. Здавали і нібито цього ніхто не помічав. Часто їх плутають навіть батьки – особливо у телефонних розмовах. Тим паче, що дівчата частенько вдягаються однаково, ще й зачіски однакові роблять.

“Саша і Маша!” – хором відповідають двійко дівчат на запитання як їх звуть. Дівчатка також однаково вбрані, й схожі настільки, що не плутає їх лише мама. А ви завжди хором говорите? – питаю. “Ні”, - задумавшись, відповідає одна з них.

Дівчата навчаються у 5 класі одної з київських шкіл, і частенько міняються, коли треба “виступити” біля дошки – одна добре запам’ятовує і читає вірші, друга краще знає математику .