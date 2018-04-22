Нацбанк прилучився до Водохрещі

Національний банк – продовжує тішити як нумізматів, так і простих громадян України. Сьогодні тут відбулася церемонія нагородження конкурсу «Краща монета року України». Процес оцінки кращого виробу НБУ за минулий рік виявився набагато демократичнішим, ніж це могло видатися на перший погляд. Достатньо сказати, що в заході взяли участь близько п`яти тисяч осіб по всій країні, це в три з половиною рази більше, ніж минулого року.

Думки простих громадян дізнавалися за допомогою анкет, які збиралися в спеціально обладнаних скриньках в територіальних управліннях НБУ, а також у банках – дистриб`юторах Нацбанку, а також поштою: електронною і звичайною. Допомога в організації заходу також надала Асоціація нумізматів і один з комерційних банків.

Найбільшу кількість голосів набрали такі монети: «Водохреще» – 2080 голосів (срібло, нейзільбер), або більше 40%. На другому місці – монета «Кирилівська церква» (срібло, нейзільбер) – 567 голосів. На третьому місці опинилася монета «15 років Незалежності України», що набрала 275 голосів. Стільки ж у скромної золотої монети під назвою «Їжак».

Сьогодні в пафосних стінах НБУ зібралися представники Нацбанку, монетного двору, члени Експертної ради з питань дизайну пам`ятних монет, представники Асоціації нумізматів, представники НБУ з продажу монет. Комісія з п`ятнадцяти чоловік шляхом таємного голосування визначила кращу монету. Нею, як і очікувалося, виявилася «Водохреще». За неї було віддано дванадцять голосів.

«Технічні характеристики» десятигривневої монети такі: вага - 31,1 грама, діаметр – 38,61 міліметра, вона виготовлена з срібла 925-ї проби тиражем 75 тисяч штук. Автор монети – Микола Кочубей, відомий художник і нумізмат, вже був кращим: у 2005 році лідером стала монета «Сорочинськая ярмарок», ескіз якого створив також Кочубей.

– Я радий, що в конкурсі перемагають такі сакральні теми, як «Хрещення» і «Кирилівська церква», які зібрали більшість голосів. На моїй монеті-переможниці зображений той момент, коли ми всі стоїмо взимку в черзі під час Водохрещі. Священик опускає хрест у воду, і в цей час щось особливе відбувається в природі.

Як сказала начальник відділу продукції нумізматики і маркетингу НБУ Тамара Лушманова, вартість «Водохреще» 182 гривні, в обігу монети, звичайно, немає. Це подарунковий екземпляр.

– Чи виявляє Президент Ющенко, колишній керівник НБУ, інтерес до таких конкурсів? – поставив УНІАН запитання Лушмановій.

– Президент буде запрошений на подібний захід наступного року. Я ж упевнена, що якби він був присутній в комісії зараз, теж вибрав би “Водохреще”. Ви знаєте – це його улюблене свято.

Антон Зікора