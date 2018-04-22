Нацбанк прилучився до Водохрещі
У пафосних стінах НБУ зібралася комісія з п`ятнадцяти осіб, яка шляхом таємного голосування визначила кращу монету... Перемогла сакральна тема... Репортаж
Національний банк – продовжує тішити як нумізматів, так і простих громадян України. Сьогодні тут відбулася церемонія нагородження конкурсу «Краща монета року України». Процес оцінки кращого виробу НБУ за минулий рік виявився набагато демократичнішим, ніж це могло видатися на перший погляд. Достатньо сказати, що в заході взяли участь близько п`яти тисяч осіб по всій країні, це в три з половиною рази більше, ніж минулого року.
|Кращу монету визначала комісія з п`ятнадцяти осіб
|Монета-переможниця: 31,1 грама срібла
Сьогодні в пафосних стінах НБУ зібралися представники Нацбанку, монетного двору, члени Експертної ради з питань дизайну пам`ятних монет, представники Асоціації нумізматів, представники НБУ з продажу монет. Комісія з п`ятнадцяти чоловік шляхом таємного голосування визначила кращу монету. Нею, як і очікувалося, виявилася «Водохреще». За неї було віддано дванадцять голосів.
|Відомий художник і нумізмат Микола Кочубей демонструє нагороду
– Я радий, що в конкурсі перемагають такі сакральні теми, як «Хрещення» і «Кирилівська церква», які зібрали більшість голосів. На моїй монеті-переможниці зображений той момент, коли ми всі стоїмо взимку в черзі під час Водохрещі. Священик опускає хрест у воду, і в цей час щось особливе відбувається в природі.
Як сказала начальник відділу продукції нумізматики і маркетингу НБУ Тамара Лушманова, вартість «Водохреще» 182 гривні, в обігу монети, звичайно, немає. Це подарунковий екземпляр.
– Чи виявляє Президент Ющенко, колишній керівник НБУ, інтерес до таких конкурсів? – поставив УНІАН запитання Лушмановій.
– Президент буде запрошений на подібний захід наступного року. Я ж упевнена, що якби він був присутній в комісії зараз, теж вибрав би “Водохреще”. Ви знаєте – це його улюблене свято.
Антон Зікора