Міліція затримала замовника вбивства редактора газети «Вечерняя Одесса»

Затримано замовника вбивства редактора газети «Вечерняя Одесса» Бориса Дерев’янка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції начальник управління кримінального розшуку ГУ МВС України в Одеській області Андрій ПІНІГІН. (УНІАН: Б.Дерев’янка було застрелено найманим вбивцею вранці 11 серпня 1997 року в Одесі.)

«Замовник вбивства редактора газети «Вечерняя Одесса» нарешті у в`язниці, а посередники замовника - Олексій Балашов і його подруга Галина Чумак - мертві», - повідомив А.ПІНІГІН.

Він додав, що «замовник резонансного вбивства проходить у справі злочинного угруповання Василя МАР’ЯНЧУКА на прізвисько «Бухгалтер», багато членів якої кілька років тому були викриті і засуджені за скоєні злочини.

На думку першого заступника начальника Управління МВС України в Одеській області, начальника кримінальної міліції Олексія ХЛЄВНОГО, «зараз замовне вбивство Б.Дерев’янка можна вважати розкритим: затриманого передано для проведення слідчих дій прокурорським працівникам».

Як повідомлялося, через 1,5 роки після вбивства Б.Дерев’янка було затримано, а потім засуджено до довічного ув’язнення його виконавця - кілера з Придністров`я Олександра ГЛЕКА. Проте розшук замовника і посередників багато років був безуспішним.

Правоохоронці вважають членів діючого протягом семи років в Одеській області злочинного угруповання В.МАР’ЯНЧУКА дуже жорстокими. В угрупованні налічувалося до 75 бойовиків, ОЗУ відрізнялася жорсткою, майже військовою дисципліною. У його складі діяли, причому ізольовано один від одного, розвідувальна ланка, аналітичний відділ, ланка зовнішнього спостереження, кілька ланок ліквідаторів і кілерів.

За даними слідства, на рахунку угруповання не менше двох десятків злочинів, серед яких 11 навмисних вбивств. Згідно з матеріалами 75 томів слідства, банда спеціалізувалася також на викраданні підприємців з метою викупу. Одержавши гроші, бандити вбивали заручників, щоб не залишати свідків. Тільки протягом 1997-2000 років бандити одержали у вигляді викупів понад 3,5 млн. дол.