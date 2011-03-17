Міліція затримала замовника вбивства редактора газети «Вечерняя Одесса»
Дерев’янка вбили 11 серпня 1997 року
Затримано замовника вбивства редактора газети «Вечерняя Одесса» Бориса Дерев’янка.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції начальник управління кримінального розшуку ГУ МВС України в Одеській області Андрій ПІНІГІН. (УНІАН: Б.Дерев’янка було застрелено найманим вбивцею вранці 11 серпня 1997 року в Одесі.)
«Замовник вбивства редактора газети «Вечерняя Одесса» нарешті у в`язниці, а посередники замовника - Олексій Балашов і його подруга Галина Чумак - мертві», - повідомив А.ПІНІГІН.
Він додав, що «замовник резонансного вбивства проходить у справі злочинного угруповання Василя МАР’ЯНЧУКА на прізвисько «Бухгалтер», багато членів якої кілька років тому були викриті і засуджені за скоєні злочини.
На думку першого заступника начальника Управління МВС України в Одеській області, начальника кримінальної міліції Олексія ХЛЄВНОГО, «зараз замовне вбивство Б.Дерев’янка можна вважати розкритим: затриманого передано для проведення слідчих дій прокурорським працівникам».
Як повідомлялося, через 1,5 роки після вбивства Б.Дерев’янка було затримано, а потім засуджено до довічного ув’язнення його виконавця - кілера з Придністров`я Олександра ГЛЕКА. Проте розшук замовника і посередників багато років був безуспішним.
Правоохоронці вважають членів діючого протягом семи років в Одеській області злочинного угруповання В.МАР’ЯНЧУКА дуже жорстокими. В угрупованні налічувалося до 75 бойовиків, ОЗУ відрізнялася жорсткою, майже військовою дисципліною. У його складі діяли, причому ізольовано один від одного, розвідувальна ланка, аналітичний відділ, ланка зовнішнього спостереження, кілька ланок ліквідаторів і кілерів.
За даними слідства, на рахунку угруповання не менше двох десятків злочинів, серед яких 11 навмисних вбивств. Згідно з матеріалами 75 томів слідства, банда спеціалізувалася також на викраданні підприємців з метою викупу. Одержавши гроші, бандити вбивали заручників, щоб не залишати свідків. Тільки протягом 1997-2000 років бандити одержали у вигляді викупів понад 3,5 млн. дол.