Як козаки джигітів медовухою пригощали (фоторепортаж)

Як і обіцялося, козацька залога вирушила з Криму на справжній козацькій чайці “Спас”. Перший морський похід копії старовинного судна виявився вдалим, і козаки прибули до кінцевого пункту – грузинського порту Батумі - на два дні раніше запланованого. Привезли гостинці – українську медовуху та козацький куліш. Та й самі, зрозуміло, без подарунків не залишились – відгуляли День незалежності Грузії, а ще й забрали на борт десять діжок вина.

Фото Дмитра Купріяна/УРА-Інформ