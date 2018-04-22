Як козаки джигітів медовухою пригощали (фоторепортаж)
16:47, 30 травня 2007
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Козацька чайка "Спас" прибула до Батумі на два дні раніше запланованого. Привезли гостинці – українську медовуху та козацький куліш. Грузини у боргу не залишились - і завантажили на борт десять діжок вина...
Як і обіцялося, козацька залога вирушила з Криму на справжній козацькій чайці “Спас”. Перший морський похід копії старовинного судна виявився вдалим, і козаки прибули до кінцевого пункту – грузинського порту Батумі - на два дні раніше запланованого. Привезли гостинці – українську медовуху та козацький куліш. Та й самі, зрозуміло, без подарунків не залишились – відгуляли День незалежності Грузії, а ще й забрали на борт десять діжок вина.
Прощальний залп перед виходом з Севастополя. А отак колись і турків валили!
Гей, на палубі! Заберіть хтось швартовий!
Смачний харч. Дивись, аби грузинським козакам вистачило!
Який там зюйд-вест? Ти пальцем покажи!
Слющяй, а кіто ето у ніх на рулє стоіт? Нє сам Святой Пьотр, а?
Записи в морському щоденнику: “Все давно випили і з’їли. Харчуємось морськими їжаками. Коли вже та сонячна Грузія?”
Найкращий спосіб пережити плавання козакові – впасти у глибокий, як морська хвиля, сон
Вигляд на чайку з висоти польоту морської чайки
Козак ти чи холоп? А ну вдягай шаровари – оно вже грузинський берег видно!
Ми їх - медовухою, вони нас – чачею. Отака українсько-грузинська дружба
Кров грузинська гаряча... Приймали козаків відповідно
Фото Дмитра Купріяна/УРА-Інформ
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