У Хмельницькій області харчі такі дешеві... на сайті ОДА (фотофакти)

Не встиг Микола Янович запевнити український народ, що харчі у нас — найдешевші у Європі, як губернатори, один перед одного, давай собі кричати : “У нашій області найнижча ціна на гречку, а в нашій — цукор за ціною виробника”. І пішло-поїхало…

Хмельницька облдержадміністрація вирішила теж не пасти задніх і свої "досягнення" пропіарила в офіційній заяві: “На Хмельниччині ціни на основні продукти харчування одні з найнижчих в Україні”.

Виявляється, що ситуації з харчами, яка нібито є на Хмельниччині, можуть позаздрити ситі Польща чи Німеччина, не кажучи вже про сусідні обласні центри. “Ціна крупи гречаної, до прикладу, становить 13,9 грн/кг, що на 7% менше порівняно з середнім показником в Україні”, — інформує офіційний сайт облдержадміністрації. Що скажеш, справжнісінький совєтський рай! А з цукром що відбувається? "Оптово-відпускна ціна цукру в області на 6% нижче, ніж середня в державі і становить 7,20 грн/кг. На підприємствах торгівлі цукор реалізується в середньому по ціні 8,96 грн/кг, що на 1,5% нижче ніж в середньому в країні". Словом, переповнені солодкі ріки! "Вартість борошна вищого ґатунку — на рівні 3,62 грн/кг".

“Одні з найнижчих в державі і оптово-відпускні ціни на свинину та яловичину. Свинина 2 категорії відпускається в торгівельну мережу по 24 грн/кг, що на 10% нижче середньодержавних , яловичина — 22 грн/кг, що на 22% менше середньодержавних цін”, — ріже вуха інформація з офіціозу.

Начитавшись цього окозамилювання, все ж вирушив на центральний продуктовий ринок Хмельницького та супермаркети “Сільпо” та “Таврія В” для співставлення інформації від влади і реальної ситуації. Побачивши цінники на ринку, одразу засмутився: хотів би знати, в яких магазинах купують продукти першої необхідності представники обласної влади?

Приміром, візьмемо гречану крупу. 19 гривень за кілограм — саме стільки коштує вона на продуктовому ринку обласного центру! Натомість супермаркет “Сільпо” реалізовує гречану крупу на копійку дешевше, себто 18,99 грн/кг. А ось продавці супермаркету “Таврія В” розводять руками: гречки не бачили давненько. “Останній завіз гречаної крупи, як зараз пам’ятаю, — пригадує тамтешній продавець, — був по 12,99 гривень за кілограм. Тоді давали по кіло в одні руки. Розібрали товар за два дні”.

Не втамував “спраги” організований обласною владою сільськогосподарський ярмарок продукції за цінами виробників, який відбувся у березні на одній з вулиць Хмельницького. “Продавці о 7 годині ранку показали два мішки гречаної крупи за ціною 14 грн/кг. На восьму годину гречки на ярмарці не було”, — розповідає одна з продавців центрального продринку обласного центру.

Без сумніву, гречана крупа — одне з больових місць керівництва Хмельницької ОДА. Торік аграрії краю посіяли близько 150 гектарів цієї культури, що дало їм можливість потрапити у число кращих гречкосіїв держави (про це неодноразово казав заступник голови ОДА з питань АПК Володимир Галищук — авт.). Після збору урожаю зерно безслідно зникло.

Забрехалася влада і з ціною на цукор. На всіх ринкових цінниках - 9,50 грн/кг. У “Таврії В” цукру ми не виявили, а “Сільпо” утримував ціну 8,79 грн/кг. Щоправда, у тій же мережі фасовані кілограмові пакунки з цукром коштують 9,48 грн.

Базарне борошно вищого ґатунку теж розходиться з деклараціями влади — коштує 4,70 грн/кг. До того ж ще й завізне — аж з Керчі. Це при тому, що на Хмельниччині предостатньо зерномельних підприємств. У супермаркеті фасоване борошно коштує 9,99 грн за два кілограми. Тобто 4,99 грн/кг.

Щодо цін на м`ясо, то таких цін, як наводить сайт ОДА, немає в області від початку року. За інформацією державної інспекції з контролю за цінами у Хмельницькій області, на 10 січня 2011 року мінімальна ціна кілограма яловичини була 28,99 грн, а середня по області — 36,91 грн/кг. Мінімальна ціна на свинину — 32,94 грн/кг, середня — 41,86 грн/кг.

Не за горами й вівсяна лихоманка. Вівсяні пластівці, як повідомили продавці, щоденно гладшають в ціні на гривню. Наразі дійшли до 11 грн/кг на ринку (стартувала з 6 грн/кг — авт.). У “Таврії В” вівсяні пластівці вже коштують 12,83 грн/кг, у “Сільпо” — поки 9,63 грн/кг.

У нашому повсякденному житті слово “ціна” постійно вживається зі словом “підвищення”, тож пропоную замінити словосполучення “підвищення ціни” на “пАкращення ціни”, тоді читати і слухати новини стане набагато приємніше. Наприклад: “Улітку ціна на газ пАкращиться на 50%”, “Ціни на продукти харчування за останній рік значно пАкращились і стали навіть вищими, ніж в Європі”, “Ціни на гречку взагалі уже нема куди пАкращувати, тому вона буде зовсім вилучена з продажу” і т.д.

Віталій Тараненко