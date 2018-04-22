На Днях Європи міліція сповідувала європейські цінності (фоторепортаж)

Традиційні Дні Європи. Свято, яке придумали в Євросоюзі і яке відзначає увесь Євросоюз. Святкує і Україна, хоча політично до Європи її ще не приєднали. Маючи лише географічний зв’язок, українці відзначають це свято вже не один рік і не лише в Києві. Цілком природньо, раніше воно збирало людей на Європейські площі столиці. Але тепер, очевидно, площа дискредитувала себе численними політичними збіговиськами, і Європі хотілося від них дистанціюватися. Отже, традиційне євро містечко і сцену поставили ближче до мерії. Тут якось і затишніше було – тут українці сповідали цілком європейські цінності, по-європейськи розважалися і цілком по-європейськи відпочивали. А міліція цілком демократично (теж по-європейськи) затримала купку чи то хуліганів, чи то антиєвропейців...

Текст і фото Дмитра Стаховського