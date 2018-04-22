На Днях Європи міліція сповідувала європейські цінності (фоторепортаж)
19:47, 02 червня 2007
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Дні Європи. Свято, яке придумали в Євросоюзі і яке святкує Україна... Тут по-європейськи розважаються, по-європейськи відпочивають та по-європейськи бешкетують...
Традиційні Дні Європи. Свято, яке придумали в Євросоюзі і яке відзначає увесь Євросоюз. Святкує і Україна, хоча політично до Європи її ще не приєднали. Маючи лише географічний зв’язок, українці відзначають це свято вже не один рік і не лише в Києві. Цілком природньо, раніше воно збирало людей на Європейські площі столиці. Але тепер, очевидно, площа дискредитувала себе численними політичними збіговиськами, і Європі хотілося від них дистанціюватися. Отже, традиційне євро містечко і сцену поставили ближче до мерії. Тут якось і затишніше було – тут українці сповідали цілком європейські цінності, по-європейськи розважалися і цілком по-європейськи відпочивали. А міліція цілком демократично (теж по-європейськи) затримала купку чи то хуліганів, чи то антиєвропейців...
Розваг вистачало на всіх. І всі – цілком відповідали євроцінностям...
...і навіть дії молодиків, що закидали яйцями вітрини Макдональдса. Правда, вони не досвяткували – їх швиденько запроторили в єврозак
Вступ до ЄС для старших людей є найбільш суперечливим питанням. Хоча хто з них вже має сили про це сперечатися?
Цим займалися інші – політики та чиновники – на спеціальних дискусійних клубах
Але найбільше, мабуть, подобалося дітлахам. Певно, вони й будуть найбільш лояльними прихильниками Європи в Україні
На стендах, що представляли країни Європи, привертали увагу по-різному: і розвагами, і подарунками, і національною кухнею
Для молоді європриманка була особливою – запрошення на музичний фестиваль “Грін-фест”
А от звичайне життя українця лишилося якось осторонь цього європейського свята
На відкритті “Днів” молода “зірка” нинішнього уряду Арсеній Яценюк привітав українців коротко і виразно: “Привіт, європейці!”. І запевнив, що нинішня молодь обов’язково житиме в європейській країні.
Текст і фото Дмитра Стаховського
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