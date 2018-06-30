Чи не наговорив, бува, Азаров зайвого у Китаї?..

Чесно кажучи, не дуже зрозуміло, навіщо знадобилося прем`єр-міністрові Миколі Азарову літати нині до Китаю, та ще аж на чотири дні. Адже в Україні зараз маса невирішених проблем, що вимагають напруженої роботи глави уряду, та і немало бюджетних грошей довелося витратити на такий дальній переліт української делегації.

До того ж, відносно не так давно – у вересні минулого року – українська делегація на чолі з Президентом Віктором Януковичем вже відвідувала Піднебесну. І, думається, ще тоді міністерства юстиції двох країн могли підписати угоду про взаємну співпрацю у сфері юстиції, що було зроблено тільки зараз.

Те ж саме можна сказати про досягнуті лише тепер домовленості щодо прямого авіаційного сполучення Києва з Гонконгом. А питання про отримання Україною кредитів від китайських банків на будівництво залізниці від Києва до аеропорту «Бориспіль» і на споруду супутньої інфраструктури був, здавалося б, повністю вирішений ще під час візиту до Китаю Януковича. Навіщо ж зараз знадобилося займатися цим ще і Азарову?

Проте, Микола Янович полетів до Китаю. І якщо щодо якихось корисних для України конкретних справ, здійснених ним там, поки що говорити рано, то ряд вельми цікавих заяв український прем`єр-міністр в Піднебесній озвучив.

Втім, до останніх навряд чи можна віднести месидж щодо зростання товарообігу між країнами, що став вже традиційним при зустрічах українських керівників з їх іноземними колегами. Зокрема, Азаров і Голова КНР Ху Цзіньтао відзначили при зустрічі, що товарообіг між державами впродовж 2010 року виріс на 36%, а в 2012 році його величина повинна досягти 10 млрд. дол.

Але тут не зайвим буде уточнити, що минулого року імпорт товарів з Китаю до України виріс на 72%, тоді як експорт товарів з України скоротився на 8%. При цьому китайський імпорт більш ніж у 3,5 раза перевищує український експорт. І якщо Китай збереже досягнутий в 2010 році темп зростання свого експорту до України, то в 2012 його величина сягне навіть не 10, а майже 14 млрд. дол.

Тобто, ситуація з експортом-імпортом між Україною і Китаєм ще плачевніша для Києва, ніж ситуація в зовнішній торгівлі України з Росією, якою недавно хвалилисяпри зустрічі Азаров і його російський колега Путін.

Не говорячи вже про те, що фактичний імпорт товарів з Піднебесної до України – з урахуванням контрабанди – напевно в кілька разів вищий, ніж фіксує Держкомстат.

Також навряд чи варто було Азарову в Китаї на Боаосському азійському форумі заявляти з докоромна адресу розвинених держав, що вони є «дестабілізаторами світової фінансової системи» з причини наявності у них колосальних зовнішніх боргів і бюджетних дефицитів. Оскільки такий вислів Миколи Яновича дуже вже нагадує відому байку Івана Крилова про Моську, яка гавкає на Слона заради самоствердження.

Проте парочка заяв Азарова, зроблених ним у Китаї, таки заслуговують уваги. Обидві вони стосувалися цін на російський газ для України.

По-перше,глава українського уряду повідомив, що вважав би справедливоюдля Києва ціну на російський газ в розмірі близько 200 доларів за тисячу кубометрів. Тоді як у першому кварталі 2011 року вона сягала близько 264 доларів, а за прогнозами Міністерства енергетики і вугільної промисловості становитиме в другому кварталі 293 долари, в третьому – 313, в четвертому - 347 доларів за тисячу кубометрів.

Дещо дивно тільки, чому Азаров не сказав про це прямо прем`єр-міністрові РФ Путіну під час їх недавньої зустрічі, а зважився на таку резонансну заяву лише в Китаї.

По-друге, український прем`єр-міністр повідомив про одержану, виявляється, ще два місяці тому знижку на російський газ для вітчизняних хімічних підприємств. Зокрема, в інтерв`ю агентству «Блумберг» він повідав, що Україна ще в лютому домовилася з Росією про зниження ціни на 4 млрд. кубометрів газу для підприємств хімічної промисловості до 170 доларів за тисячу кубометрів.

Дана інформація Азарова видається вельми цікавою, і вона викликає безліч додаткових питань. Чому, наприклад, такі значні преференції за ціною на газ дісталися саме хімічним підприємствам (та й то не всім), а наприклад, не металургійним чи машинобудівним, чи підприємствам теплокомуненерго, або тому ж населенню? Хто конкретно і яким чином добився в сусідній країні таких значних благ, адже Росія втрачає на цьому близько півмільярда доларів? Що Київ запропонував Москві натомість? Нарешті, чому про це стало відомо лише тепер, та ще із заяви, зробленої Азаровим у далекому Китаї?..

Втім, навіть без відповідей на ці всі запитання дещо починає прояснюватися щодо деяких не дуже зрозумілих подій, що відбуваються в Україні останнім часом.

Так, у середині березня компанія «Хліб Інвестбуд» оголосила про великі пільги, які вона має намір надати аграріям. За словами її директора Роберта Бровді, аміачна селітра буде дешевша на 10-15%, пальне – на 6-7% від ринкових цін. Зокрема, ціна селітри становитиме 2 815 гривень за тонну при ринковій ціні 3200-3 500 грн. За його інформацією, такої істотної знижки добився уряд, підписавши відповідний меморандум з провідними виробниками міндобрив - «Стіролом», «Північно-Донецьким «Азотом», черкаським «Азотом» і «Рівнеазотом».

Всі перераховані підприємства контролюються бізнесменом Дмитром Фірташем.

При цьому «ХлібІнвестбуд» планує купити у сільгоспвиробників за форвардними контрактами до 2 млн. тонн зернових. Механізм виглядає так: перші 50% суми форвардного контракту виробник одержує відразу після підписання, другий платіж ще в 20% прийде перед жнивами, а решту 30% він одержить після збирання врожаю. При цьому купляти зерно будуть, зрозуміло, за відносно низькою ціною.

Коли компанія «ХлібІнвестбуд» оповістила про знижки на хімічні добрива для аграріїв, було не дуже ясно, за рахунок чого вони будуть забезпечені фінансово. Тепер же, після надання Азаровим інформації про істотне зниження ціни на російський газ для українських хімічних підприємств, дане питання стало прояснюватися. Причому розмір знижок з урахуванням майже двократного зменшення ціни на газ для вітчизняних хіміків, бачиться навіть вельми скромним.

Крім того, деякі відомості дозволяють зробити також припущення – у чому тут російський інтерес. Адже не благодійництвом щодо українських хіміків і аграріїв займаються в Москві?..

І ось тут-то і криється велика інтрига. Виявляється, компанія «ХлібІнвестбуд» належить державі лише на 49%, а решта пакета записана на фірму ТОВ «Каласар». Половину ж капіталу останньої структури через ряд компаній контролює російський «Внешэкономбанк», головою наглядової ради якого є прем`єр-міністр РФ Путін. Іншим співвласником «Каласара» числиться бізнесмен Олександр Козирєв. Але, за деякою інформацією, тут представлені інтереси групи донецьких підприємцівна чолі з депутатом з фракції Партії регіонів Юрієм Іванющенком.

У такому разі стає зрозумілим, чому в Москві пішли на таке істотне зниження ціни на газ для ряду українських хімічних підприємств. Також ясно, в чому полягатиме вигода власника даних підприємств. До речі, вже стало відомо, що дешевий газ поставлятиметься до України через фірму «Росукренерго», в якій російському Газпрому належить 50%, а ще 50% - Фірташу.

При цьому важко повірити, що прем`єр-міністр Азаров не знає або хоч би не здогадується про всі ці скандальні хитросплетіння. Але тоді хочеться сказати про ще одну його заяву, озвучену в Китаї.

Глава уряду України на Боаосському форумі розповів, що наша країна є сьогодні «прекрасним полем для інвестиційного розвитку». Він повідомив також про здійснювані численні реформи, направлені на поліпшення інвестиційного клімату в країні, і закликав, по суті, іноземців вкладати свої гроші в економіку України.

Проте дані вислови Азарова погано в`яжуться з викладеною вище інформацією про зниження Росією ціни на газ для «вибраних» в Україні, а також про згадані знижки для аграріїв...

Оскільки такі дії представників українського бізнесу на пару з владою, м`яко кажучи, не є взірцем прозорості і чесної конкуренції. Знаючи про речі, що відбуваються в Україні, жоден серйозний іноземний інвестор сюди не піде.

Чи прем`єр-міністр Азаров все ж таки не присвячений у всі ці тонкощі? І ненавмисно видав у Китаї велику «державну таємницю»?..

Олександр Бескоровайний