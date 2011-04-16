Азаров назвав справедливу, на його думку, ціну на газ

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що справедлива ціна на російський газ для України складає близько 200 доларів за тисячу кубометрів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це він заявив у Китаї в інтерв’ю агентству «Блумберг».

Він також висловив упевненість, що Україні вдасться переконати Росію переглянути формулу ціни на газ.

Нагадаємо, що згідно з Харківськими домовленостями 2010 року, ціна газу для України, що визначається за формулою, затвердженою контрактом від 2009 року, знижена на 100 доларів за тисячу кубометрів. Зниження відбувається за рахунок скасування Росією експортного мита на газ.

Україна поки що безрезультатно у переговорах з РФ намагається добитися зміни формули ціноутворення на газ.