Українські льотчики перевезли 600 тонн пального до Гренландії

Українські військові льотчики в рамках українсько-данської операції "Північний сокіл" перевезли більш як 600 тонн пального до Гренландії.

Про це йдеться в повідомленні Департаменту преси та інформації Міністерства оборони України.

21 квітня українські військові льотчики, які впродовж трьох тижнів в екстремальних полярних умовах на військово-транспортному літаку Іл-76МД виконували завдання операції з перевезення пального, повернулися на Батьківщину.

На військовому майданчику міжнародного аеропорту “Бориспіль” українських авіаторів, групу яких очолював заступник начальника авіації Командування Повітряних Сил ЗС України полковник Олександр КУЛІБАБА, в урочистій обстановці зустріли заступник командувача Повітряних Сил ЗС України з авіації генерал-лейтенант Василь НІКІФОРОВ, члени Військової ради Командування.

В.НІКІФОРОВ подякував особовому складу за успішно проведену операцію і за дорученням командувача Повітряних Сил, за досягнення високих показників у бойовій і професійній підготовці, професіоналізм, зразкове виконання військового обов’язку, виявлені під час проведення українсько-датської операції “Північний сокіл – 2011” вручив учасникам операції пам’ятні нагрудні знаки “За доблесну службу”.

За словами генерал-лейтенанта, подібні військово-транспортні операції Повітряні Сили здійснюють третій рік поспіль.

“Це дає змогу якісно і професійно підготувати льотний склад в складних кліматичних умовах. Сьогодні ми маємо десять професійно підготовлених екіпажів транспортної авіації, які можуть виконувати подібні транспортні операції, також розробляємо плани щодо співпраці в цьому напрямку з такими країнами як Чехія та країнами Прибалтики”, – зазначив В.НІКІФОРОВ.

Як поінформував О.КУЛІБАБА , за час операції українські авіатори здійснили двадцять рейсів з авіабази ВПС США “Туле” на датську полярну станцію “Норд” на острові Гренландія. При цьому вони перевезли більше 600 тисяч літрів пального замість запланованих 500 тисяч літрів.

“Операцію українці виконували двома екіпажами. За цей час ми підготували молодого льотчика і одного штурмана. Під час цієї операції ми налітали близько ста годин, що значно підвищило майстерність нашого льотного складу”, – зазначив О.КУЛІБАБА.

Очікується, що 7 червня цього року до Мелітополя планує прибути кронпринц Данії, щоби подякувати льотному і особовому складу 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних Сил ЗС України за надання допомоги. Також планується підписати договір про продовження операції на наступні роки.

*** У лютому 2011 року між міністерствами оборони України та Королівства Данія було підписано Меморандум про взаєморозуміння стосовно проведення спільної військово-транспортної операції з перевезення пального “Північний сокіл – 2011”.

Спільна українсько-данська операція “Північний сокіл – 2011” відбувалася протягом березня-квітня поточного року. В операції брали участь від Повітряних Сил ЗС України 29 військовослужбовців: два льотні екіпажі та військово-транспортний літак Іл-76МД зі складу 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних Сил ЗС України (м. Мелітополь), льотно-інструкторський склад та офіцери-координатори від Командування Повітряних Сил ЗС України.

Арктичні умови, в яких виконувалися польоти, визначаються високим рівнем складності: низькими температурами повітря (до мінус 50 градусів при швидкості вітру до 15-20 метрів за секунду), штормовою погодою, відсутністю наземних радіотехнічних засобів навігації та запасних аеродромів.