Українська режисерка шокувала ”Кінотавр” (фоторепортаж)

Українська режисерка шокувала ”Кінотавр” (фоторепортаж)

17:05, 07 червня 2007
6298

Кіра Муратова представила новий фільм, де вирішила показати усю збоченість, правда, не найгіршу, людської натури... Богдан Ступка на відкриття не приїхав... Наречена Гоші Куценка не відходила від нього ні на крок...

У Сочі триває щорічний Відкритий російський кінофестиваль «Кінотавр».

Україна цього року стала безпосереднім учасником фестивалю. Стрічка української режисерки Кіри Муратової «Два в одному» мала честь відкрити конкурсну програму «Кінотавру». Сама режисерка на відкриття фестивалю не з’явилася, тому продюсеру фільму Олегу Кохану й головній героїні Наталії Бузько довелося йти по зірковій доріжці самим. Не приїхав також  і  виконавець однієї з ролей Богдан Ступка.

Муратова, яка звикла когось вбивати у своїх попередніх фільмах, тут вирішила показати усю збоченість, правда не найгіршу, людської натури. Фільм, поза сумнівом, обіцяє стати подією у сучасному кінематографі.

На фестиваль з`їхалося багато знаменитостей зі світу кіно і шоу-бізнесу...

Голові опікунської ради «Кінотавру» Олександру Роднянському та його дружині на зірковій доріжці сонце в очі світило так, що залишалося показати лише зуби
Андрій Кончаловський зі своєю дружиною Юлею Висоцькою одягнулися під колір один одного
Лев Лещенко хоча в кіно не знімається, але лишній раз посвітитися не проти
Луї Франк, соліст групи Estetic Education приїхав на фестиваль зі своєю дружиною акторкою Діною Корзун, аби нарешті вже тай хтось його помітив
Аліса Гребенщекова весь час намагалася тримати рот закритим
Зблизька можна було побачити усю штучність Йосипа Кобзина
Олег Кохан, продюсер фільму Кіри Муратової «Два в одному» і головна героїня Наталія Бузько, того ж самого фільму помітно хвилювалися… Мабуть, ще не можуть привикнути до такої уваги
Катя Осадча вирішила конкретно підкосити під кіно
Космос розповідає Осадчій як він зустрів свою єдину
Гоша Куценко був ведучим церемонії відкриття «Кінотавру»… Одразу після закінчення наречена Гоші Куценка не відходила від нього ні на крок… Гоша хлопець видний, а ну хто вкраде
На закритій вечірці з нагоди відкриття фестивалю співала рок-група «Бі-2». Хлопці себе для зіркової публіки не жаліли… Потіли й співали без перерви
Фільм «Два в одному» Кіри Муратової відкрив конкурсну програму «Кінотавру». З цієї нагоди була вечірка… Андрій Халпахчі та Олег Кохан думають, що успіх забезпечений… Так чому ж не випити?!
Катя Осадча, мабуть, задала Олегу Кохану одне зі своїх каверзних запитань… Цікаво, куди він хотів поцілити пальцем
Кіра Муратова майже цілий вечір так і просиділа, відповідаючи на одноманітні запитання про свій фільм, що вона все-таки там показала?
Наталія Бузько у «Два в одному» зіграла роль дівчини, але скільки років тій дівчині вона придумала лише на вечірці. Каже, що 24… Тоді постає цікаве запитання - як повинна виглядати справжня 24-ня?
Катя у перерві між переслідуванням людей - десертами не гребувала…
Юлій Гусман був шокований… Прийшов, а то вже ні їсти, ні пити не було що
Кохан його швидко поставив на місце. Мовляв, треба не зазнаватися, приходити вчасно, а то наші люди їдять швидко й багато
Але Гусман довго не сумував, молоденьких дівчат було багато
Олександр Роднянський також трішки прийшов на вечірку, але так увесь час простояв у кутку з телефоном
Цікаво, що ж таке запитала Осадча Кіру Муратову?

Оксана Климончук, УНІАН-культура

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter