Українська режисерка шокувала ”Кінотавр” (фоторепортаж)

У Сочі триває щорічний Відкритий російський кінофестиваль «Кінотавр».

Україна цього року стала безпосереднім учасником фестивалю. Стрічка української режисерки Кіри Муратової «Два в одному» мала честь відкрити конкурсну програму «Кінотавру». Сама режисерка на відкриття фестивалю не з’явилася, тому продюсеру фільму Олегу Кохану й головній героїні Наталії Бузько довелося йти по зірковій доріжці самим. Не приїхав також і виконавець однієї з ролей Богдан Ступка.

Муратова, яка звикла когось вбивати у своїх попередніх фільмах, тут вирішила показати усю збоченість, правда не найгіршу, людської натури. Фільм, поза сумнівом, обіцяє стати подією у сучасному кінематографі.

На фестиваль з`їхалося багато знаменитостей зі світу кіно і шоу-бізнесу...

Оксана Климончук, УНІАН-культура