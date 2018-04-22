Скільки коштує престижна освіта (огляд вузів)

У сучасній системі вищої освіти здобуття знань перестало бути мотивацією для випускників шкіл, і все частіше при виборі alma mater звертають увагу на статус і престиж ВНЗ, а також “модну” спеціальність. Черговий рейтинг кращих вузів України довів, що кардинальних змін у сфері вищої освіти не спостерігалося і в найближчому майбутньому не очікується. Список, як і раніше, очолює КНУ ім. Тараса Шевченка, за ним слідують Національний університет “Києво-Могилянська Академія” і НТУУ “Київський політехнічний інститут”. Найпопулярнішими спеціальностями залишаються юрист, економіст, міжнародник і перекладач, хоча ринок праці ними вже перенасичений. Абітурієнти не поспішають прислухатися до вимог працедавців, більшість з яких шукає фахівців технічних професій.

Статусом першого вузу країни за всіма списками і рейтингами може похвалитися столичний університет ім. Тараса Шевченка. Найвищий конкурс в 2006 р. в ньому був на спеціальності міжнародна економіка (16,9) і англійська мова і література (10,73). Менше всього заяв абітурієнти подали на факультети хімії (2,02), геології (1,52) і фізики (1,46). На мехматі взагалі був недобір. Загалом конкурс по університету при всьому його престижі не настільки і високий – 3,26. Від статусу університету не відстають і ціни. Якщо вам закортіло навчатися в найелітнішому КІМВ - доведеться платити 21 654 грн. на рік, юридичний обійдеться в 18 935 грн. Найдешевша ціна навчання на природничих факультетах – 5 410 грн.

Києво-Могилянка вважається одним із найстаріших вузів у Східній Європі. А завдяки тестовій системі вступу він ще здобув собі славу і найсправедливішого. Ймовірно тому конкурс в академію і є найвищим по країні. Минулого року найбільшою популярністю користувалися факультети фінансів (16,5), правознавства (16,1) і економіки (13,9), які за сумісництвом є ще і найдорожчими – 17 000 грн. на рік. Найреальніше було вступити на спеціальність біолога (4,1), фізика (4) і хіміка (3,1). “Дешеві” факультети, серед яких біологічний, екологічний, історичний і філософський, коштують 9 100 грн.

Наймогутнішим технічним вузом, як і раніше, залишається КПІ. Як не парадоксально це звучить, але минулого року найбільший попит в технічному університеті мав факультет … правознавства - 7 осіб на місце. На математичні ж спеціальності середній конкурс коливався в межах 1,5. Цінова політика КПІ досить проста – навчання на будь-якому з факультетів коштує близько 10 тис. грн.

Столичну освіту мріє отримати кожен другий випускник. Професорський склад і технічна база київських вузів дещо відрізняється від регіональних. Але чи не занадто дорога ціна престижу? Вища економічна освіта у Львівському національному університеті ім. Івана Франка обходиться в 5 713 грн. на рік, у Східноукраїнському національному університеті ім. Володимира Даля (м. Луганськ) – 5 280 грн. Це в середньому вдвічі дешевше, ніж навчання в столиці. Або взяти, наприклад, модний зараз факультет журналістики: 3809 грн. – Львів, 4 680 грн. – Луганськ і 13 525 грн. - Київ. Аналогічна ситуація і на решті факультетів.

Рейтинг кращих ВНЗ світу очолює Гарвардський університет (середня ціна навчання на рік - $18 тис.). У десятку, окрім американських вузів, входять і представники класичної європейської освіти - Оксфордський і Кембріджський університети. З пострадянських країн в першу сотню входить тільки МГУ. За ціновою політикою у сфері вищої освіти всі країни світу можна умовно розділити на три великі групи: лише платна (США, Канада, Польща, Великобританія), безплатна в державних вузах (Чехія, Франція, Німеччина) і вдалий симбіоз платної з безкоштовною (Україна, Росія). Державні ВНЗ Чехії (а таких більшість) надають можливість безкоштовного навчання навіть всім іноземним студентам. Головний критерій – бажання вчитися і знання чеської мови (перша умова може навіть компенсувати другу). У Португалії вартість державної освіти коливається в межах лише 600-850 євро на рік. Система вищої освіти у нашого північного сусіда за якістю нічим не відрізняється від української, зате ціна – європейська. За рік навчання в МГУ ім. Ломоносова доведеться заплатити $5 тис., престижні спеціальності досягають $7 тис., стільки ж коштує навчання в МГІМО.

Звичайно, ВНЗ виконує не останню роль при отриманні освіти. Але все таки важливіше як вчитися, а не де. З 44-х тисяч випускників, які цього року випробували свої сили в зовнішньому оцінюванні, тільки троє (!) написали всі тести без єдиної помилки. А за наслідками конференції міністрів освіти, яка проходила в Лондоні 17-19 травня цього року, система освіти України отримала від міжнародних експертів четвірку за п’ятибальною шкалою.

Анна Ященко