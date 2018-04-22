А Лесь Подерв’янський тихо матюкався... (фоторепортаж)

Перехожі, які увечері 9 червня прогулювалися вулицею Грушевського в Києві, могли бачити, як підвішена догори ногами жінка в негліже відкриває пляшки з шампанським і розливає його у келихи, пригощаючи якихось тусовочних людей.

А люди тут були дійсно відомі: Валід Арфуш, Олександр Пономарьов, Дмитро Гордон, Анатолій Борсюк, Каха Каладзе, Андрій Курков, Валерій Коновалюк - всі, хто може, поглянувши на себе перед сном, сказати собі: «Я - світський лев».

Але головними на заході були не леви, а левиці, які вишикувалися на спеціальній «червоній доріжці» перед одним з пафосних ресторанів. Так проходила розминка перед нагородженням лауреаток премії «ТОП 10 Світських леді України», організованого програмою «Світське життя з Катериною Осадчою». До десятки потрапили Влада Литовченко, Марія Єфросиніна, Ольга Альонова, Ольга Сумська, Євгенія Губська, Олександра Кужель, Світлана Вольнова, Олександра Ніколаєнко, Наталія Розинська, Галина Горбаль.

Жінок різного віку, інтелектуального рівня і роду занять об`єднало те, що вони «активно ведуть публічний спосіб життя, ретельно підбирають вбрання, вміють триматися гідно, жити яскраво». Так, принаймні, було сказано в прес-релізі. І це правда, особливо те, що стосується вбрання.

Заговорили про страхи світських леді. Співачка Gallina, вона ж Галина Горбаль, екс-дружина почесного президента "Укргазбанку" Василя Горбаля, глави київських регіоналів, сказала:

- Я боюся стрибати з парашута, далеко запливати, всяких таких комах і залишатися одна вдома.

Про своє, про жіноче, розповіла і Литовченко:

- У мене боязнь води, гідрофобія, вірніше, аквафобія, - повідомила вона.

Всі жінки були в довгих вечірніх сукнях, а чоловіки - в смокінгах з краватками-метеликами. Правда, Каладзе погребував цею деталлю туалету, а ось Лесь Подерв’янський, також присутній на заході, постійно поправляв свого «метелика», як зашморг. Це і зрозуміло: він одягнув його вперше в житті.

Художник і драматург, прилизаний «під італійця», тихо матюкався і ходив з виглядом людини, яка абсолютно не відрізняє гламур від епатажу.

В цей час ведуча щедро дарувала гостям свою професіональну усмішку.

- Ми зібрали вершки українського суспільства в одному місці для вас! - увесь час повторювала Осадча. Як ви, напевно, вже здогадалися, у неї була нова зачіска з якимись ефемерними листочками, які, втім, не відвалилися, незважаючи на те, що вона постійно хитала головою.

Самих вершків суспільства зібрали в одному місці, і, мабуть, щоб вони не розтеклися, захистили від простих смертних канатами. «Леви» і «левиці» з того боку життя підходили до роззяв, давали інтерв`ю, фотографувалися, пили шампанське.

Невдовзі зовнішня частина закінчилася, і учасники дійства відправилися в ресторан на гала-вечерю. Що там було за гала-пригощання, сказати важко, оскільки журналістів не пустили в цей Калашний ряд. В анонсі було сказано, що нагороджувати лауреаток кришталевою зіркою і ексклюзивними кулонами повинні відомі українські чоловіки. Серед них - телеведучі Юрій Горбунов, Савік Шустер і політик Нестор Шуфрич. Чи відбулося це нагородження, не знаємо, адже нам його не показали. Не велика втрата, звичайно, але викликає подив: до чого весь цей пафос? І навіщо від представників ЗМІ вимагали акредитуватися на «червоній доріжці», коли підійти до неї міг кожен охочий?

За непідтвердженими даними, журналістів не покликали на сам захід, побобоюючись, що вони побачать фотовиставку Ігоря Гайдая, де представлені знімки всіх учасниць рейтингу. Справа у тому, що ці жінки представлені там без макіяжа, і дехто з них не захотів явитися людям у натуральному вигляді.

Антон Зікора

Фото Дмитра Стаховського