Як грузини українських дівчат у козаків відбивали (фоторепортаж)
Грузинське вино та козацький куліш. Ось таке уособлення українсько-грузинської дружби під час зустрічі двох сторін. Тої самої, обіцяної козаками, що відправлялися чайкою “Спас” до Батумі й нещодавно повернулися до Києва.
Грузинське вино та козацький куліш. Ось таке уособлення українсько-грузинської дружби під час зустрічі двох сторін. Тої самої, обіцяної козаками, що відправлялися чайкою “Спас” до Батумі й нещодавно повернулися до Києва.
|Поки козацька чайка не прийшла на веслах, із залпом, на неї очікували довгенько
|Та розпочинали веселенько...
|Хлопці з козацької залоги дотримувалися традицій пращурів. Навіть з судна на берег “виходили” відповідно
|Посол Грузії Григол Катамадзе теж залихвацьки, по-козацьки, стрибав з чайки
|Ну чим джигіт не козак?
|Грузини привезли своє пригощення, якого ніхто не очікував – шашлик і цілого баранчика
|Ну... й до вина - чача
|Головна страва вечора – неймовірний за смаком козацький куліш. Справжнісінький...
|А головна родзинка зустрічі – виступ ансамблю “Georgia”
|А потім джигіти не могли стриматися, дивлячись на українських дівчат. Та й ті не були особливо проти...
|А ось до діжки з довгоочікуваним грузинським вином дістатися було непросто...
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