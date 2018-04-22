Як грузини українських дівчат у козаків відбивали (фоторепортаж)

Як грузини українських дівчат у козаків відбивали (фоторепортаж)

13:38, 13 червня 2007
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Грузинське вино та козацький куліш. Ось таке уособлення українсько-грузинської дружби під час зустрічі двох сторін. Тої самої, обіцяної козаками, що відправлялися чайкою “Спас” до Батумі й нещодавно повернулися до Києва.

Грузинське вино та козацький куліш. Ось таке уособлення українсько-грузинської дружби під час зустрічі двох сторін. Тої самої, обіцяної козаками, що відправлялися чайкою “Спас” до Батумі й нещодавно повернулися до Києва.

Поки козацька чайка не прийшла на веслах і з залпом, на неї очікували довгенько
Та розпочинали веселенько...
Хлопці з козацької залоги дотримувалися традицій пращурів. Навіть з судна на берег “виходили” відповідно
Посол Грузії Григол Катамадзе теж залихвацьки, по-козацьки, стрибав з чайки
Ну чим джигіт не козак?
Грузини привезли своє пригощення, якого ніхто не очікував – шашлик і цілого баранчика
Ну... й до вина - чача
Головна страва вечора – неймовірний за смаком козацький куліш. Справжнісінький...
А головна родзинка зустрічі – виступ ансамблю “Georgia”
А потім джигіти не могли стриматися, дивлячись на українських дівчат. Та й ті не були особливо проти...
А ось до діжки з довгоочікуваним грузинським вином дістатися було непросто...
Фото Дмитра Стаховського
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