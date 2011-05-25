Росія пропонує вважати "Південний потік" продовженням газопроводу

Проект будівництва газопроводу "Південний потік" буде представлений Єврокомісії сьогодні в Брюсселі.

Презентація відбудеться з ініціативи голови Міненерго РФ Сергія Шматка та єврокомісара у справах енергетики Гюнтера Еттінгера. Як зазначав раніше Шматко, Росія має намір добиватися для газопроводу статусу проекту європейської уваги, а також вирішити ряд питань у рамках Третього енергопакету Євросоюзу. Зокрема, Росія запропонує Євросоюзу вважати газопровід "Південний потік" продовженням російських трансграничних газопроводів, що дозволить не допустити до нього третіх осіб в рамках вимог Третього енергопакету.

Шматко наголосив, що нині в Європі змінилося ставлення до газу, тому що альтернативні джерела енергії створюють технологічні проблеми для функціонування енергосистем, і їх стабільна робота можлива тільки за рахунок газової генерації. Також Євросоюз більше не вважає "Південний потік" і газопровід Nabucco конкурентами, а говорить, що обидва проекти потрібно Європі.

За словами російського міністра, він не переоцінює презентацію, але вважає, що сторони перейшли від взаємних звинувачень до діалогу.

Проект будівництво газопроводу через Чорне море в країни Південної і Центральної Європи виник після "газового конфлікту" Росії і України наприкінці 2008 - початку 2009 р., коли постачання газу в ЄС не здійснювалося майже місяць, пише РІА "Новости".