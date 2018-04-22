Гарі Мур зіграв ”Ще не вмерла Україна...”

У вівторок увечері в палаці «Україна» всесвітньо відомий британський гітарист Гарі Мур дав довгоочікуваний концерт для української публіки.

Після пожежі в палаці «Україна», яка сталася, під час концерту Йосипа Кобзона, ходили чутки, що концерт може й не відбутися. Але організатори, які майже десять років вели переговори з агентами артиста, а також керівництво палацу зробили все можливе, аби підготувати сцену. Перед концертом на прес-конференції, яку давав співак, директор “Єврошоу” Сергій Галузін – один з організаторів концерту – зазначив, що такої копіткої роботи працівники палацу не проводили жодного разу за 35 років його існування.

Повідомлялося, що передні ряди крісел, які були залито водою з пожежних шлангів, поміняли, та, певне, далеко не всі... Мені, наприклад, попалося мокре. Але навіть такий дискомфорт не зміг завадити насолоджуватися грою віртуоза-гітариста.

Концерт мав розпочатися о 19.00, але людей до зали почали запускати лише о 19.30 – доти велися підготовчі роботи.

Палац був забитий вщент, хоча квитки коштували від 100 до 1800 гривень.

Містера Мура вважають дуже скромною людиною, і це можна було побачити буквально в усьому: у поведінці артиста, у його одязі, у розмові, і навіть оточення його можна назвати скромним. Гітарист був одягнений досить просто – білі джинси й чорна сорочка. Сцена, на якій виступав гітарист, теж виглядала скромно, що загалом вдало контрастувало з багатством музики метра. На сцені не було абсолютно нічого, крім музикантів та апаратури, жодних яскравих декорацій, навіть освітлення не засліплювало. Напевне, глядачам, котрі звикли бачити українських та російських поп-співаків у блиску та гламурі, дивитися на таке було незвично...

Трохи більш як півконцерту Гарі Мур грав пісні з нового альбому, а також старі – ті, що з елементами року. Люди час від часу вигукували, вимагаючи звичного їм блюзу. Маестро тільки усміхався, продовжуючи грати своє. Урешті хтось так чітко крикнув «блюз», що король білого блюзу таки здався і решту концерту грав лише його.

Перед концертом на прес-конференції гітарист був певен, що слова його пісень аудиторія не зрозуміє, але, мабуть, недооцінив українських шанувальників. Коли він почав грати композицію «Cold day in hell», півзалу співало разом з ним. Схоже було, це принесло співакові неабияке задоволення…

Він кілька разів ішов зі сцени, але українці виявляли наполегливість, не жаліли горлянок, вимагаючи продовження... Гарі Мур, весь мокрий від поту, знову і знову виходив на сцену, даруючи композиції тривалістю з 10 хвилин кожна.

Зазвичай гітарист під час концерту використовує шість гітар, так було й цього разу: він міняв інструмент більш як десять разів.

Завершив Гарі Мур концерт композицією, у яку органічно вставив фрагмент з українського гімну, що не могло не сподобатися публіці. Дехто навіть сльозу пустив…

Правда, як зізнався артист напередодні, цілого гімну він не знає, але за день частинку йому вивчити вдалося.

Оксана Климончук, УНІАН-Культура