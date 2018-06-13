Українська економіка затріщала по всіх швах?

В останні дні погані новини для України і, зокрема, для економіки країни повалили як з рогу достатку.

Так, про невдоволення Світового банку темпами проведення реформ в Україні заявив у вівторок директор СБ у справах України, Білорусі і Молдови Мартін Райзер. Він акцентував увагу на затягуванні реформ у двох найважливіших пунктах: пенсійній реформі і подальшому збільшенню тарифів на житлово-комунальні послуги. «Я не говорю, що реформи - це просто, коли ми говоримо про пенсійну реформу, підвищення тарифів, це непросто для будь-якої країни, але це важливо і потрібно», - підкреслив він.

А глава представництва міжнародної антикорупційної організації Transparency International в Україні Олексій Хмара, коментуючи недавній різко негативний для української влади звіт Freedom House, висловив думку про те, що такі негативні оцінки з боку міжнародних інститутів можуть вплинути і на економічні взаємини України із Заходом «Зрозуміло, східному капіталу часом легше домовлятися з режимами, ніж із демократичною владою. Але якщо Україна зацікавлена в наближенні до демократичних стандартів, то їй необхідно навчитися прислухатися до доповідей міжнародних інституцій», - висловився він із цього приводу.

З відсутністю позитивних зрушень у боротьбі з корупцією пов'язане також погіршення оприлюденого днями Європейською бізнес-асоціацією (ЄБА) Індексу інвестиційної привабливості України (ІІП). Зокрема, цей показник у другому кварталі 2011 року склав 3,39 балу (за п’ятибальною шкалою), тоді як у першому кварталі він дорівнював 3,40 бала. «Слабка динаміка показників Індексу інвестиційної привабливості за наслідками II кварталу 2011 р. свідчить про те, що економіці України до цих пір потрібні реформи і заходи щодо боротьби з корупцією, і чіткіше дотримання букви закону», - так прокоментував ситуацію президент правління ЄБА Томаш Фіалу.

Схожі оцінки озвучила й глава торговельно-економічного відділу представництва ЄС в Україні Ульріке Хауер. Вона відзначила, що Індекс інвестиційної привабливості України не демонструє тенденції до зростання через корупцію, відсутність незалежної судової системи, а також існуючу систему оподаткування і митні процедури. «У цих напрямах немає істотних поліпшень. І, на жаль, якщо поглянути на деталі, то ви побачите, що корупція й судова система все ще за рейтингом є проблематичними для бізнесу. Люди мали якісь надії на реформи. І є відчуття, що це особливо і не впроваджуватимуть», - заявила Ульріке Хауер.

Звичайно, можна було б із певною часткою скепсису ставитися до всіх вищенаведених оцінок зарубіжних експертів, проте, оприлюднені в останні дні Державною службою статистики і Нацбанком, показники роботи української економіки також виглядають вельми тривожно.

Наприклад, оприлюднені у вівторок Держстатом зведення по сільському господарству, зовнішній торгівлі і фінансовим результатам діяльності українських підприємств показують значне погіршення в цих сферах економіки.

Зокрема, динаміка сільськогосподарського виробництва продовжує погіршуватися вже два останні місяці підряд. Якщо за підсумками першого кварталу поточного року сільгоспвиробництво виросло до відповідного періоду 2010 року на 5,3%, то за січень-квітень цей показник знизився до 4,0%, а за січень-травень – до 3,5%. Не тішить також ситуація з поголів'ям худоби. Станом на 1 червня 2011 року в порівнянні з відповідною датою минулого року збільшилася тільки кількість птиці – на 5,3%, тоді як поголів'я великої рогатої худоби скоротилося на 5,0%, свиней – на 1,7%, овець і кіз – на 1,4%.

У зовнішній торгівлі продовжилося швидке зростання негативного сальдо. Зокрема, в квітні 2011 року імпорт товарів в Україну обігнав експорт на 693 млн. дол., що на 75% перевищує відповідну цифру за минулий рік. А за п'ять місяців цього року негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами досягло вже 3 829,2 млн. дол., що майже в 2,2 раза більше відповідного торішнього показника.

Погіршало, згідно з останніми даними Держстату, й фінансове становище вітчизняних підприємств. За січень-квітень частка тих, що працюють збитково підприємств виросла до 45,0% від їх загальної чисельності в порівнянні з 42,4% за січень-лютий і 41,3% за січень.

Дещо раніше вітчизняне статистичне відомство повідомило про також незадовільну ситуацію з інфляцією в країні. У травні цього року продовжилося зростання інфляції в річному вимірюванні (до відповідного місяця попереднього року), і тепер її величина знову почала вимірюватися двозначним числом – 11,0%. Тоді як у квітні річна інфляція складала 9,4%, в березні – 7,7%, в лютому – 7,2%.

А ще раніше стало відомо про значне погіршення справ в українській промисловості. Якщо в січні нинішнього року в порівнянні з січнем 2010 року приріст промислового виробництва складав 9,7%, а за січень-лютий цей показник збільшився до 10,5%, то потім пішов процес швидкого зниження темпів зростання. За січень-березень цей показник опустився до 9,7%, за січень-квітень – до 8,5%, а безпосередньо в квітні до квітня минулого року приріст промвиробництва скоротився до 4,9%. Якщо такі тенденції продовжаться, то не можна виключати, що в майбутньому промислове виробництво зовсім піде в мінус.

Також у вівторок дві неприємні для вітчизняної економіки новини оголосив Нацбанк. По-перше, за травень-місяць дуже сильно – на 483,9 млн. дол. - зменшилися золотовалютні резерви. Поставлений на кінець квітня історичний рекорд у розмірі 38 351,4 млн. дол. США. протримався зовсім недовго, і на кінець травня величина ЗВР знизилася до 37 867,5 млн. доларів США. Це дуже тривожний сигнал, хоча він логічний і очікуваний в світлі стрімкого зростання негативного сальдо зовнішньої торгівлі.

По-друге, в травні відбулося зменшення загальних об'ємів депозитів у банківській системі України – на 0,4% (до 448,4 млрд. грн.) – і це вперше за останні 14 місяців (востаннє таке спостерігалося в січні 2010 року). Цей знак теж бачиться досить небезпечним, оскільки він може свідчити про втрату довіри населення і бізнесу до банківської системи, а також до національної валюти.

Таким чином, дуже багато чинників одночасно вказують на погіршення останнім часом ситуації в економіці України. Причому, практично не викликає сумнівів, що головною причиною цього є саме дуже тривале пробуксування оголошених владою реформ. Про що в один голос і заявляють як зарубіжні, так і вітчизняні експерти.

Олександр Безкоровайний