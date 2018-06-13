Швондер у головах, або Які небезпеки таїть Житловий кодекс

Учора під Верховною Радою протестували проти ухвалення Житлового кодексу, який вже пройшов перше читання у Верховній Раді. Мітингувальники стверджують, що проект нового кодексу “фактично спрямований на впровадження комунального рабства і є непорівнювано небезпечнішим від Податкового, Трудового й інших кодексів, які поспіхом штампує нинішня влада”.

У чому основні не6езпеки Житлового кодексу, намагався з’ясувати УНІАН.

Інспектори зможуть без дозволу залізти у спальню?

За новим кодексом житлово-комунальні інспектори по суті отримають право безперешкодного доступу до помешкання.

– У радянські часи управдом з дільничним інспектором і п’яним дядею Васею могли подзвонити у квартиру, де, скажімо, прорвало воду, і якщо господарів не було вдома, дядя Вася ламав двері, перекривав воду – і все в порядку, – розповідає директор Інституту міста Олександр Сергієнко. – А уявіть собі сьогодні у більш-менш пристойну квартиру зайдуть інспектори у відсутності господарів. Останні обуряться, скажуть: а у мене на туалетному столику лежав годинник з діамантами, де він? Це викличе величезну колізію. Адже у проекті прописано, що навіть без постанови суду зможуть заходити. А Конституція передбачає недоторканість приватної власності, недоторканість помешкання. У розробників цього кодексу збереглися рудименти совкової психології. Ці люди дуже далекі від конституційних норм. Швондер (герой роману Михайла Булгакова “Собаче серце”, голова будинкового комітету, втілення нижчого рівня тоталітарної влади – Авт.) живий у їхніх головах.

– Ні в якому разі не можна допустити того, щоб хтось у державі отримав право на вільний, без згоди громадянина, доступ до його помешкання. А остання редакція законопроекту Житлового кодексу дозволяє цим інспекторам, грубо кажучи, без дозволу залізти у спальню до людини, – зазначає народний депутат від «Нашої України», член парламентського комітету з питань будівництва, містобудування і ЖКГ та регіональної політики Віктор Матчук. – Інспектор повинен мати можливість перевірити, чи людина не знесла несучу стіну, чи не змінила системи опалення, не вчинила будь-яких інших дій, які загрожують їй самій або сусідам. Але наголошую – це має відбуватися винятково за згодою господарів помешкання або з санкції суду.

До того ж не виключено, що під прикриттям житлово-комунального інспектора до помешкання без дозволу зайде якийсь злочинець.

А от екс-міністр з питань житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко вважає, що норма про проникнення інспекторів у квартири не така вже й страшна, і подібний механізм держава в будь-якому разі повинна була б прописати.

– Уявіть таку ситуацію: ваша сусідка поїхала на місяць відпочивати в Крим. А ви відчуваєте, що йде запах газу. То скажіть мені, ви будете чекати, поки він вибухне? Або вода на вас тече день, два, п’ять..? Не це основна загроза цього кодексу…

Ціна питання – десятки мільярдів гривень

За новим кодексом на зміну ЖЕКам приходять приватні управляючі компанії. У монополії останніх експерти і вбачають головну небезпеку цього кодексу.

– Там намагаються прописати норму, щоби у будь-який спосіб віддати будинки в управляючі компанії, – розповідає Олексій Кучеренко. – Це дуже потужний бізнес. Якщо взяти всю Україну, то мова йде про десятки мільярдів гривень. Хтось на газі намагається людей “подоїти”, хтось на електроенергії, хтось на воді, хтось на теплі. А ці – на послугах з управління будинків. Це досвід РФ, при тому дуже невдалий досвід, його не треба переймати… Всі чомусь почали воювати з цими ЖЕКами в останні роки. І головне – міські голови. Та кожен міський голова – це старший начальник ЖЕКу по місту. Тобто замість того, щоб навести порядок у комунальному ЖЕКу, що належить муніципалітету, вони зараз кажуть, який він поганий і давайте, мовляв, управляючу компанію. Чому комунальні ЖЕКи не можуть нормально управляти? Тому що міський голова не хоче їх нормально контролювати? Я не проти, щоб був бізнес навколо наших будинків. Але для того спочатку треба вкласти кошти в будинки. І треба десять разів подумати: чи нам Олімпіаду проводити, чи ліфти та дахи ремонтувати?

Окрім того, проектом Житлового кодексу передбачено, що управляючі компанії матимуть можливість здійснювати субпідряд, тобто фактично наймати інші компанії. Тож не виключено, що вони просто найматимуть, скажімо, ті ж самі ЖЕКи, і мешканцям доведеться платити подвійну ціну за ті самі послуги.

Більше того, можливо, ви якихось послуг не потребуєте. Ну не бажаєте ви ялинок на прибудинковій території. Але управлінська компанія “озеленення” проведе і, хочеш не хочеш, а платити за ці ялинки доведеться. І ще не відомо, скільки грошей у вас за це здеруть.

До речі, дозвіл на діяльність управляючій компанії зможе надати тільки Кабмін. Тож не дивно, якщо сертифікати на обслуговування отримають “потрібні” структури.

Проблеми з поверненням кредиту? – З валізами на вихід!

Ще одна загроза Житлового кодексу – це норма, яка допускає примусове виселення з житла громадян у разі несвоєчасної або несплати кредиту, взятого на придбання житла.

– Якщо ви заборгували іпотечну квартиру, на вас чекатиме виселення без суду і слідства, – зазначає Олександр Сергієнко. – Квартирна черга зараз не працює. 99,99% людей купують квартири, тобто працюватиме іпотека. Виникають питання: чи повертає банк все тіло кредиту, яке виплатив громадянин, чи повертає він відсотки, який час дає людині на придбання іншого житла і т.д. Всі ці відносини треба було врегулювати. А вони не прописані.

Законопроект передбачає відселення громадян і у разі реконструкції застарілого житла. Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань будівництва, містобудування, житлово-комунального господарства і регіональної політики Ігор Лисов запевняв, що таке відселення відбуватиметься в добровільному порядку і при виплаті компенсації (наданні іншого житла чи грошової компенсації згідно з експертною оцінкою). Водночас, якщо сторони не досягнуть згоди, відселення відбувається в судовому порядку.

Водночас буквально днями головний архітектор Києва Сергій Целовальник зізнався, що столична влада ще не затвердила схему відселення мешканців "хрущовок", які будуть зноситься.

– Квартира – це приватна власність і може бути відчужена лише за добровільною згодою мешканця, – наголошує Матчук. – Без згоди людини відселення можливе виключно за суспільної необхідності, вичерпні умови якої чітко визначені законом. При цьому обов’язковою в таких випадках має бути повна компенсація вартості майна до моменту відчуження.

Новий проект Житлового кодексу також передбачає, якщо ви за чергою отримуєте нову квартиру, а водночас маєте якесь своє житло (хоч кімнату в гуртожитку), то ви повинні його позбутися – здати в орган, який видає документи на приватизацію нового житла. Це обов’язкова умова отримання нового помешкання.

– Вибачте, з якої радості я повинен задарма віддавати цю однокімнатну квартиру, яку я купив чи мої батьки колгоспники, кров’ю харкаючи, купили своєму дитяті, – обурюється Олександр Сергієнко. – Такого не було навіть у старому житловому кодексі. Там було прописано “відчуження”. Тобто ви могли її продати. А тут вже ні. Це те саме посягання на приватну власність.

Пеня повертається

Проектом Житлового кодексу планується повернути стягнення пені з боржників з оплати житлово-комунальних послуг у розмірі 0,1% від оплачуваної суми.

За словами Кучеренка, пеню всі міністри ЖКГ хотіли повернути. Але він бачив цей процес як двосторонній, тобто, щоб з монополістів, які надають погані послуги, теж визискувати.

А то цікаво виходить, ви вчасно не заплатили – з вас штраф. А як сміття не вивозять, під’їзди не прибирають, батареї взимку ледве жевріють – то компанія “нє у дєл”. А треба і монополістів привчити штрафи платити за ненадані послуги або послуги поганої якості та компенсувати збитки споживачам.

За словами Лисова, законопроект не передбачає відключення від житлово-комунальних послуг у громадян, які мають заборгованість. А от всі спірні питання, що виникають при нарахуванні пені у разі, якщо громадянам не виплачують заробітну плату, вирішуються в судовому порядку.

А чи потрібен кодекс взагалі?

– Насправді, це не кодекс, – зазначає пан Сергієнко. – Я з одним розробником цього Житлового кодексу спілкувався і він сказав таку дурницю, що це – рамочний закон, який потім буде доповнюватися. А саме поняття кодексу має прямо протилежний сенс. Це не рамка, а заповнене поле, яке повністю закриває всю цю сферу цивільно-правових відносин. Цей кодекс потрібно викинути і написати все від самого початку.

А от екс-міністр ЖКГ переконаний, що Житловий кодекс взагалі не потрібний.

– У нас є багато законів у житлово-комунальній сфері, які чомусь не працюють. Це і закон про ОСББ, і про соціальне житло, і про гуртожитки, і про житлово-комунальні послуги. Потрібно над ними працювати, а тут хочуть все це в один “впихнути”.

Яна Солнцева