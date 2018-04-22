Салій: ”Над нами сміється навіть Клінтон. Я не знаю, якої думки про нас Моніка...”

У вівторок в.о. заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань транспорту Іван Салій влаштував в приміщенні міського управління ДАІ брифінг. Втім, офіційний захід, присвячений відновленню шістьох стаціонарних постів ДАІ на в`їздах в місто, був більший схоже на шоу. Іван Салій обурювався тим, що відбувається на дорогах, посилаючись на публікації в пресі і не соромлячись у висловах. «Міцний господарник» сварив даішних начальників, начальницьки «тикав» їм, а одному з них сказав: «Як ти працюєш?.. Я тобі казав: схудни!» «Ти скажи, як думаєш, а я скажу, як правильно», – кинув він іншому. Слово «кошмар» частіше за інших звучало з вуст чиновника.

А почалося все банально. Іван Салій порівняв жертви на столичних дорогах з втратами в афганській війні, де, як він нагадав, загинуло чотирнадцять тисяч людей. «На дорогах України за рік гине сім з половиною тисяч здорових молодих жінок і чоловіків, які можуть народжувати і бути хорошими батьками», – сказав Салій. За словами головного столичного транспортника, в Києві гине триста тридцять людей рік. «Щодня в середньому по одній людині».

Так далі жити і вмирати не можна, вважає чиновник. «Коли приїхали міністри європейських країн по транспорту, вони жахнулися на ці цифри і поставили завдання до Євро-2112 зменшити мінімум удвічі травматизм на наших дорогах», – поділився він інформацією з журналістами. Як позитивний приклад поведінки на дорогах Салій найчастіше наводив улюблені Гельсінкі. «Там сидять за великим екраном дівчата і офіцери ДАІ і дивляться, що відбувається на дорогах. Допомагають водіям, передають їм по рації, що робити», – сказав він і пообіцяв, що втілюватиме подібну систему в українській столиці. Щоправда, цьому заважає відсутність відповідної законодавчої бази. Зокрема, щоб встановити таку систему спостереження, треба провести тендер. У нас же існує дурна умова: у тендері повинні взяти участь три учасники. «А їх в природі не існує. Потім кожна баба Параска може до суду подати і зупинити тендер. Всі сміються над нами, навіть Клінтон. Я не знаю, якої думки про нас Моніка. Навіть марсіани вже сміються», – Салій був в ударі.

Тепер по суті. Отже, вже з серпня або з вересня рух в столиці регулюватиметься пильніше. Центральними вулицями обмежать пересування маршрутних таксі малої місткості (до 19 осіб). Крім того, жорстко регулюватиметься в`їзд вантажних автомобілів в серці столиці. А взагалі, як сказав Салій, «маршрутників треба поетизувати, а то в нас герої в серіалах - самі бандити. «Вбивають з такою романтикою на екрані».

Крім того, на деяких центральних вулицях вже встановлені відеокамери, вони зафіксували «машини-нелегали» – автомобілі, у яких не було дозволів для проїзду по центру міста. Відповідні перепустки коштують чимало: 173 гривні разові, 1650 – річні.

Ну, й найголовніше. До кінця 2007 року в Києві відновлять стаціонарні пости ДАІ, які «фільтруватимуть» в`їзд до міста. Міністерство внутрішніх справ України ухвалить рішення про відновлення роботи шістьох таких стаціонарних постів на основних в`їздах до міста. Це Обухівська, Одеська, Житомирська, Броварська, Бориспільська і Вишгородська траси. На постах ДАІ, які були ліквідовані 2005 року, буде встановлено відеоспостереження. Планується також створити транспортні термінали, що складаються з об`єктів сервісу, технічного обслуговування і заправних станцій. Вартість створення одного терміналу становить 100 млн. грн. Щоправда, є тут серйозна проблема. Землю, на якій будуть встановлені КП, за словами Салія, «давно роздерибанили», і доведеться їх робити прямо на зелених насадженнях, «там, де кепку кинеш».

Словом, всі ці заходи, за словами транспортників, повинні полегшити рух у столиці. Крім того, на їх думку, столиці потрібні ще два мости. («Робимо міст на Троєщину. Тридцять п`ять років обговорюємо тему», – сказав Салій). Місто також потребує окружної дороги і сучасних розв`язок, а у нас поки тільки одна така – на станції Видубичі.

Насамкінець Салій нарікав на недотримання законів на дорогах. «Водій має бути ударником комуністичної праці і відмінником дорожнього руху», – підсумував начальник. При цьому тактовно промовчав про те, що кількість пробок на трасах збільшилася, зокрема, завдяки скасуванню трамвайних і тролейбусних маршрутів. Також одна з причин дорожнього беззаконня – беззаконня будівельне, коли на одному п`ятачку зводиться десяток «свічок». При цьому не враховується той факт, що ці будинки також вимагають відповідних розв`язок. Цікаве те, що і транспортне, і будівельне беззаконня набирало свою силу, коли Салій займав не останні посади в столичній владі. То чого тепер йому обурюватися беззаконням на дорогах? У зв`язку з цим згадується роман «Дванадцять стільців»:

«Паша Емільович проявив в розшуках стільця велику завзятість. Всі вже заспокоїлися, а Паша й далі блукав по кімнатах, заглядав під карафки, пересував чайні бляшані кухлі й бурмотів:

– Де ж він може бути? Сьогодні він був, я бачив його на власні очі. Смішно навіть».

Антон Зікора