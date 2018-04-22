Ющенки прийшли в гості до Скрипки (фоторепортаж)

Сам фест розрісся до таких розмірів, що Співочого поля, яке витоптується гостями “Країни мрій” четвертий рік поспіль, вже замало. Географія гостей і їх культур розширюється з несподіваним розмахом...
Єдиний в Києві і найграндіозніший в Україні етнічний фестиваль Країна мрій підтвердив свій статус – цього разу на нього приїхав Президент України. Сам фест розрісся до таких розмірів, що Співочого поля, яке витоптується гостями “Країни” четвертий рік поспіль, вже замало. Географія представлених культур та гостей заходу розширюється з несподіваним розмахом.
Поки весь Київ заливало перемінними дощами, на горі, де знаходиться Співоче поле, сяяли сонце і щасливі обличчя фестивальників
Розрослася і алея майстрів – продукція народної майстерності користується все більшим попитом
Вишиванки, плахти, кожухи, старовиний посуд, скрині, різьблені, ковані, гончарні вироби, килими ручної роботи – все звозиться з усієї України або робиться просто тут, на місці
І тут же кожен бажаючий може повчитися будь-якому народному ремеслу
Або, скажімо, зробити традиційний індійський макіяж
Рок-музику цього разу з програми виключили зовсім. Але балувана київська молодь чудово відпочивала і під фольк-музику різних народів
Зрештою, розваг вистачало на всіх. Можна було навчитися народним танцям або пововтузитися на рингу з важким мішком
Можна покататися на конях...
...Або просто на возі...
Для прогулянки Президента довелося перекрити частину алеї
..Він, як завжди, довго вибирав собі товари народного промислу
Дмитро Стаховський
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