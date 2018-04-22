Ющенки прийшли в гості до Скрипки (фоторепортаж)

Єдиний в Києві і найграндіозніший в Україні етнічний фестиваль Країна мрій підтвердив свій статус – цього разу на нього приїхав Президент України. Сам фест розрісся до таких розмірів, що Співочого поля, яке витоптується гостями “Країни” четвертий рік поспіль, вже замало. Географія представлених культур та гостей заходу розширюється з несподіваним розмахом.

Дмитро Стаховський