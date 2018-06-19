Прогнози Арбузова справдилися, але Нацбанк випромінює оптимізм

Дивовижні метаморфози відбулися останнім часом в настроях керівництва Нацбанку. У квітні головний банкір країни Сергій Арбузов відправив прем`єр-міністрові Миколі Азарову лист, в якому він, образно кажучи, кричав «караул». Проте днями перший заступник голови НБУ Юрій Колобов спробував переконати громадськість у тому, що в українській економіці на сьогодні все чудово і не менш благополучно з нею буде в 2012 році. Чому ж так радикально і в кращий бік змінилися оцінки керівників Нацбанку за такий короткий період?

Нагадаємо, в квітневому листі Арбузов скаржився Азарову на різке зростання споживчих цін. Зокрема, глава НБУ вказував, що до середини року інфляція може досягти 12-13%, а це набагато вище за урядовий параметр річної інфляції. Можливо, уряд зумів добитися значного прогресу в боротьбі з інфляцією і прогноз банкіра не збувся? Так ні, воно практично точно збулося – в червні річна інфляція досягла 11,9%!

Виявляється, дуже «надихнула» пана Колобова липнева дефляція – споживчі ціни знизилися минулого місяця на 1,3%. «Рівень інфляції в річному вимірюванні знизився з 11,9% у червні до 10,6% в липні. За попередніми оцінками, максимум інфляції 2011 року вже пройдено», - оптимістично висловився у зв`язку з дефляцією минулого місяця перший заступник глави Нацбанку. І спрогнозував, що за підсумками року приріст споживчих цін не перевищить 10%, а можливо, складе передбачені держбюджетом 8,9%.

Але оптимізм керівництва НБУ з приводу інфляції не виглядає виправданим. Потрібно врахувати, що дефляції в липні було досягнуто за рахунок великого зниження цін всього за трьома позиціями: фрукти подешевшали на 3,7%, овочі – на 32,6%, картопля – на 36,8%. При цьому, наприклад, м`ясо і м`ясопродукти подорожчали минулого місяця на 2,8%, риба і рибопродукти – на 1,1%, яйця – на 10,8%, хліб – на 1,0%, соняшникова олія – на 3,1%. Овочі ж, фрукти і картопля дешевшають у липні-серпні традиційно, але восени і зимою вони завжди дорожчають. Також надбавка до інфляції в останньому кварталі відбудеться за рахунок подорожчання російського газу до приблизно 400 доларів за тисячу кубометрів. А заступник глави адміністрації президента Ірина Акімова заявила минулого тижня, що не виключає можливості підвищення тарифів на ЖКП у зв`язку з початком опалювального сезону - і це теж підстібне інфляцію.

Ще в згаданому листі Арбузова на уряд Азарова було покладено провину за зрив співпраці з МВФ, що привело до «зниження довіри інвесторів» до України. Проте хіба ж за минулі чотири місяці ситуація в цьому плані змінилася? Ні, не змінилася – принаймні, на краще. Як не була прийнята тоді пенсійна реформа, так вона не прийнята і до цього дня – пенсійний закон не підписав ані Янукович, ані навіть Литвин. Ціни на газ для населення теж ще не підвищувалися. А виконання двох цих умов є обов`язковим для виділення чергових траншів кредиту МВФ Україні.

Також голова Нацбанку попереджав у своєму листі Азарова про ймовірність погіршення ситуації для України у зв`язку з виникненням нової хвилі глобальної кризи. І що? На той момент це було лише припущення, а зараз це стало реальністю! В усякому разі, глава Світового банку недавно заявив, що друга хвиля світової кризи почалася. Причому, цей етап кризи може бути навіть небезпечнішим, ніж перший – у 2008 році.

Зараз перший заступник глави Нацбанку дуже задоволений зростанням ВВП за рахунок істотного збільшення сільськогосподарського виробництва. Зокрема, він оцінив приріст економіки за підсумками семи місяців у 5%, пояснивши поліпшення динаміки різким стрибком аграрного виробництва – темпи зростання сільського господарства прискорилися майже втричі, досягнувши 9,1% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Але й цій обставині радіти рано, оскільки завдяки діям уряду відбулося різке скорочення експорту зерна.

Так, у липні експорт зерна з України зменшився в 3,9 разу в порівнянні з червнем – до 380 тис. т. У липні 2010 року даний експорт складав 700 тис. тонн, а в липні 2009 року – 1,5 млн. «Такий безпрецедентно низький рівень експорту зерна з України, швидше за все, є віддзеркаленням деструктивної дії експортних мит, а також невідшкодування ПДВ при експорті», - прокоментував ситуацію зернотрейдер, гендиректор Української аграрної конфедерації Сергій Стоянов. Нагадаємо, з 1 липня Україна відмінила квоти на експорт зернових, а замість них було введено мито в 9-14% на експорт зерна до 2012 року. Тому аграрії зараз не поспішають експортувати зерно.

Проте, керівництво Нацбанку чомусь «раптом» вирішило на пару з урядом описувати все винятково у райдужних тонах. Приріст реального ВВП України в січні – липні 2011 року Колобок оцінив приблизно в 5% по відношенню до відповідного періоду попереднього року, а прогноз зростання економіки на 2012 рік – на 4,6-4,8%.

Особливо «розчулюють» цифри після коми! В умовах найпотужніших процесів, що почалися на світових ринках, дай бог вгадати з точністю хоч би до 3-5%... Взагалі ж, з причини другої хвилі світової кризи, що насувається, думається, правильніше було б чекати на майбутній рік не зростання ВВП, а його падіння. Тому-то бадьорі заяви першого заступника голови НБУ і здаються дивними.

Дивує, наприклад, що він чомусь зовсім не приділив уваги іншим експортним галузям, окрім аграрної. Тоді як зрозуміло, що основну дію на економічну динаміку в період, що залишився до кінця року, і на 2012 рік чинитиме ситуація в головній експортній галузі України – металургії. А тут нічого хорошого на найближчу перспективу не очікується.

Пригадаємо деякі показники за 2008 і 2009 роки! За рахунок зростання світових цін на сталь експорт чорних металів і виробів з них виріс в 2008 році з 1,5 млрд. дол. в січні і 1,8 млрд. дол. в лютому до 3,0 млрд. в червні і 3,4 млрд. в серпні. Але потім на світових ринках відбувся обвал цін на металургійну продукцію, а також сильне зниження попиту, унаслідок чого даний експорт скоротився до 0,7 млрд. дол. в листопаді і 0,8 млрд. дол. в грудні. Незважаючи на різке зниження в останні місяці, за весь 2008 рік експорт чорних металів і виробів з них досяг 29,9 млрд. дол., тоді як за 2009 рік він зменшився до 13,8 млрд. дол. або в 2,2 разу. І це стало головним чинником тодішнього рекордного падіння ВВП.

А що буде з українською економікою у випадку, якщо в 2012 році металургійний експорт також скоротиться в 2 рази? У такому разі в Україні практично повністю повториться сценарій 2009 року! Різко зменшиться експорт металів і знизиться металургійне виробництво, впаде виробництво в багатьох суміжних галузях промисловості, а також у залізничному і морському транспорті, в енергетиці, торгівлі і т.д. І ВВП в 2012 році не виросте, а значно впаде. Також не уникнути і значної девальвації, що збільшить ціни в гривнях на весь імпорт.

При цьому потрібно відзначити, що обстановка на ринках чорних металів вже демонструє виразні ознаки спаду. Ціни на сталь припинили рости ще в березні, а в останні два місяці вони поволі, але впевнено повзуть униз. Тепер варто чекати, що обвали на фондових майданчиках і могутнє здешевлення нафти підштовхнуть до прискорення темпів зниження цін і на чорні метали.

Для того ж, щоб економіка повернулася по реальному ВВП до рівня кризового 2009 року, не знадобиться навіть її падіння на 15%, як тоді. Оскільки за 2010 і 2011 рік не відбудеться відновлення економіки до докризових параметрів. Минулого року ВВП виріс на 4,2%, в нинішньому році зростання буде, в кращому разі, на 4-4,5% - отже, за два роки приріст ВВП складе не більше 9%. В цьому випадку для повернення до 2008 року наступного року буде достатньо падіння «всього» на 8%.

І таке, а може й гірше, цілком може статися, якщо друга хвиля світової кризи таки прогримить на повну силу в кінці цього року і наступного року. Показний же оптимізм керівників Нацбанку і уряду викликаний бажанням ввести в оману українців, а також МВФ, приїзд місії якого очікується найближчим часом.

Олександр Безкоровайний