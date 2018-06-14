Азаров ллє воду на російський млин

Терпець українських аграріїв, схоже, увірвався. Минулого четверга більше тисячі фермерів відправили звернення до прем`єр-міністра Миколи Азарова й голови Верховної Ради Володимира Литвина з вимогою негайно відмінити мита на експорт зернових і відновити відшкодування ПДВ.

У своєму зверненні аграрії вказують, що ціни на зерно в Україні з липня по вересень впали на чверть. «Відміна експортного ПДВ і введення вивізних мит на пшеницю, кукурудзу і ячмінь з 1 липня цього року привели до катастрофічної ситуації на зерновому ринку. А саме: ціни на зерно з липня по вересень знизилися в середньому на 550 грн./т - до 1550 грн.», - вказується в листі аграріїв, який підписали 1119 суб`єктів сільгоспвиробництва. При цьому собівартість аграрного виробництва, згідно з даними, які наводять фермери, з розрахунку на 1 гектар зросла на 35% за рахунок збільшення цін на паливно-мастильні матеріали, надбавки на 45% в ціні міндобрив, а також зростання зарплат в агросекторі на 32% за останній рік. «Собівартість основних культур складає від 1400 до 1500 грн./т. залежно від регіону» - мовиться в листі. Середня по країні рентабельність зернових культур складає 7%.

Проте, як відомо, недавно Азаров висловився категорично проти відміни експортних мит на експорт зерна. За неофіційними даними, прем`єр відмовився навіть включати до порядку денного проект зі скасування цього податку, запропонований Мінагропромом. Аграрії підрахували, що село втрачає зараз на кожній тонні зерна 300-400 грн. У масштабах усього урожаю збитки складуть близько 17 млрд. грн., якщо закупівельні ціни залишаться на рівні 1600 грн./т, як зараз, до кінця маркетингового року. У доларовому еквіваленті втрати складають мінімум $44 на тонні.

Неофіційно фермери заявляють, що якщо їх прохання не буде задоволено, вони перейдуть до акцій протесту. Причому, на думку експертів, ситуація в АПК ропалилася не тільки на ринку зерна. Якщо раніше утримання молочного стада підтримувалося виплатами ПДВ переробниками, то після відміни цього механізму і падіння рентабельності в рослинництві тваринники просто вимушені позбавлятися від худоби. Що, у свою чергу, збільшило дефіцит молока і спровокувало, відповідно, черговий виток цін на нього.

А тим часом російські експортери зерна, скориставшися ситуацією в Україні, почали швидко нарощувати темпи поставок своєї продукції. Вони захоплюють зараз традиційні українські ринки збуту зерна на Близькому Сході і в Північній Африці.

Фактично, український уряд зіграв на руку російським експортерам, вимушені визнати вітчизняні й російські експерти.

«У низці випадків росіяни йдуть навіть на зниження ціни, щоб закріпитися на ринках, які раніше вважалися умовно «українськими». Наприклад, у Єгипті, Туреччині. Росія стрімко наближається до заявленої раніше амбітної мети – зайняти друге місце в списку світових лідерів з експорту зерна. Внаслідок того, що світ вступив у епоху воєн за продовольство, це не просто торговий успіх, але й важлива геополітична перемога. Ми ж, Україна, із зайнятого в 2008-му бронзового місця в трійці світових лідерів можемо стрімко скотитися вниз», - заявив "Независимой газете" представник однієї з галузевих асоціацій. «Уряд, підсилюючи фіскальний тиск, задавався метою збільшити надходження до бюджету. Натомість можемо чекати недонадходження мільярдів доларів валютної виручки від втрачених можливостей по експорту, банкрутства аграрних компаній, які через ситуацію, що склалася, можуть просто не осилити посівну кампанію наступного року», - прокоментував НГ ситуацію, що склалася, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Роман Сластьон. При цьому він назвав цю проблему соціально небезпечною, оскільки вона зачіпає інтереси понад 12 млн. сільських жителів.

А експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь проінформував, що зараз рекордний урожай лежить на елеваторах, не призначених для тривалого зберігання, а це породжує нові проблеми: зібрана пшениця може погнисти.

Таким чином, суперечності між українськими аграріями й урядом Азарова загострюються. Російські ж аграрії, як то кажуть, користуються моментом і прискорено експортують свою продукцію, завойовуючи при цьому українські ринки.

Прем`єр-міністр Азаров і Мінфін не погоджуються йти на поступки аграріям цьому питанні, посилаючись на зобов`язання перед МВФ щодо наповнення бюджету. Крім того, така тактика уряду дозволяє йому стримувати інфляцію – адже якщо відмінити мита, то виросте ціна на зерно, а потім подорожчає хліб і хлібопродукти.

Проте час невблаганно йде. За липень і серпень Україна експортувала зерна у декілька разів менше, ніж за ці ж місяці в минулі роки. І якщо потім уряд, все ж таки, «одумається» і піде на зустріч аграріям, то вивезти все зерно на експорт уже не вийде фізично, оскільки переробляючі потужності портів обмежені. У зв`язку з чим дійсно може настати час, коли невивезене своєчасно зерно почне гнити.

Треба сказати, що така ситуація не нова для прем`єр-міністра Азарова. Нагадаємо, саме через обмеження на експорт зерна і переповнені елеватори, аграрії вимушені були в 2010 році припинити збір кукурудзи. В результаті 1 млн. тонн з 12-мільйонного урожаю кукурудзи, за оцінкою президента Української аграрної конфедерації Леоніда Козаченка, залишилися в полі. При цьому, нинішня ситуація може пояснюватися ще й банальною корупцією. «Реально йдеться про недобросовісну конкуренцію і початок переділу ринку експорту зерна. Але цим не обмежується. Схоже, якісь впливові лобісти намагаються до ухвалення анонсованого рішення про продаж землі зробити банкрутами найбільш сильні сільгосппідприємства, що міцно стоять на ногах, щоб потім одержати чорноземи. Чиновники хотіли, можливо, як краще. А вийшло? До виборів можемо залишитися без хліба», - таку оцінку в НГ дав нинішнім подіям керівник українського Інституту публічної політики Віктор Чумак.

Аркадій Кашуба