Добкін: ми хочемо покінчити з розкраданням землі

Голова Харківської обласної державної адміністрації Михайло Добкін відповів на запитання УНІАН

Михайло Марковичу, сьогодні в Україні активно обговорюється питання, пов`язане з наведенням порядку в сфері земельних відносин. Наскільки це питання є актуальним для вашої області?

Президент у своєму виступі на Раді регіонів торкнувся теми щодо майбутньої земельної реформи. Він вказав на проблеми, які постали найгостріше в ході проведення реформи, і на наші першочергові завдання. Завдання зрозуміле, і ми приступаємо до їх виконання.

Можете назвати ці проблеми конкретно, в чому їх суть?

Одна з головних проблем - незавершеність роботи з розмежування земель державної та комунальної форми власності. Друга - відсутність у повному обсязі нормативної грошової оцінки землі. Третя - тривала плутанина з видачею актів на право власності замість сертифікатів.

Президент також звернув увагу на те, що не в повному обсязі виплачується орендна плата за паями власникам землі. Є й кричущі факти порушення земельного законодавства, коли державні та комунальні підприємства, у яких земля була в постійному користуванні, з порушенням усіх процедур «втратили» частину цієї землі, передавши її якимсь стороннім особам. Ось на цих проблемах був зроблений акцент.

Коли приступаєте до вирішення цих питань?

Усі зазначені питання вже стали предметом серйозного аналізу з боку фахівців облдержадміністрації, управлінь земельних ресурсів, правоохоронних органів. Ця робота нами була розпочата ще в минулому році, тоді ж відбулося і засідання першого Антикорупційного комітету, який розглянув ці питання. А 21 вересня цього року відбулося друге засідання Антикорупційного комітету, на якому ми розглянули, я вважаю, повністю опрацьовані та підготовлені питання. Звірили годинник, подивилися, де ми домоглися результатів, а де потрібно посилити роботу для наведення порядку.

Як проходитиме цей процес?

Усю роботу доцільно розділити на кілька напрямів. По-перше, наведення порядку в сфері земельних відносин за раніше прийнятим рішенням, по-друге - організація роботи з урахуванням реформування управління земельного кадастру та Державного комітету по земельних ресурсах. Необхідно з урахуванням реорганізації цих структур налагодити роботу таким чином, щоб виконати доручення Президента, яке він дав на Раді регіонів, і протягом 45 днів видати всі акти, які досі не вдавалося роками.

Якщо взяти роботу минулих періодів, тобто рішення, які були прийняті щодо землі до березня 2010 року, видно, що проведена дуже велика робота усіма відповідальними державними структурами. Міліція, виявляючи порушення у сфері земельних відносин, порушувала кримінальні справи, прокуратура вносила протести і приписи щодо скасування тих чи інших незаконних рішень. Юристи облдержадміністрації опрацювали величезну кількість раніше прийнятих районними радами рішень і підготували документи на скасування 59 з них. Хочу зазначити, що 7 відмін з 59 - це вже рішення, прийняті після приходу нової команди. Як наслідок - два керівника райдержадміністрацій не працюють.

Ви назвали плутаниною процес видачі актів на право власності замість сертифікатів. Як Ви її усуваєте?

Що стосується видачі актів на землю, то зараз проводиться серйозна організаційна робота для того, щоб 10075 актів, не виданих у Харківській області за минулі періоди, були видані у всіх районах до 20 жовтня.

Паралельно ми займаємося визначенням меж населених пунктів, що дасть нам можливість проводити розмежування земель. Ми проводимо роботу з нормативно-грошової оцінки землі і паралельно, наводячи лад у цій сфері, виявляємо дуже серйозні перешкоди, які ще поки існують в законодавстві України. Готуємо чотири звернення до Кабінету міністрів з проханням передбачити усунення тих перешкод, які сьогодні заважають нормальній прозорій роботі структур, які готують документи для виготовлення свідоцтв про право власності на землю. Зокрема, йдеться про роботу землевпорядних організацій. Працюючи на цьому ринку, маючи абсолютно різну форму власності - від приватних до державних, вони сьогодні не несуть ніякої відповідальності ні за зрив термінів виготовлення документації, ні за допущені помилки. Гроші вони за свої послуги беруть незалежно від їх якості, а відповідальності не несуть. Для прикладу: в Харківській області 16 000 актів були повернуті на доопрацювання через те, що в них були внесені невірні відомості. Це призвело, по-перше, до затримки видачі документів людям, а по-друге - до додаткового нервування і проблем для великої кількості тих, хто звернувся. Тому ми запропонували ввести матеріальну відповідальність за допущені при виготовленні документів помилки.

Чи достатньо досконале сьогодні законодавство, щоб отримати позитивний результат роботи?

Так вийшло, що Верховна Рада буквально тиждень тому ухвалила зміни до законодавства - встановила 6-місячний термін виготовлення документації. Раніше обмеження терміну не існувало. Нововведення гарне, велике спасибі народним депутатам. Але ми б хотіли домогтися більш жорсткої відповідальності в тих випадках, коли підприємство припускається помилок. У разі їх системного допущення, повинна бути відповідальність аж до позбавлення права займатися цим видом бізнесу для людей, які не справляються зі своїми обов`язками.

Повернімося до питання про виплату паїв...

Ми суттєво активізували цю роботу. Якщо на сьогоднішній день в середньому по Україні виплачено 45% за паями, то ми виплатили вже 59%. Тут ще є завдання щодо збільшення відсоткової ставки орендної плати. Якщо по Україні в середньому вона 3,2%, то у Харкові - 3,01%. Нам необхідно продовжувати переконувати орендарів переглядати договори і збільшувати вартість оренди за паями.

Робота не проста, робота складна. На жаль, раніше тут не було системного підходу. Хоча так говорити, напевно, не можна. Скоріше, «система» якраз була. Система викачування грошей з людей за допомогою вигаданих перешкод. І нікого не турбувало, що в Харківській області протягом 7 місяців змінилося 6 керівників Держкомзему, а люди на керівні посади в ДЗК визначалися за рішенням судів.

Як збираєтеся наводити порядок?

Я не бачу причин, які зараз завадять нам навести порядок. Ті, хто не справляються, попереджені про відповідальність, вони будуть звільнені з займаних посад. Усе, що в компетенції облдержадміністрації, буде виконано. Що стосується компетенції центральних органів влади, ми будемо давати наші пропозиції щодо посилення кадрів. Кожен знає сьогодні свою зону відповідальності.

У 20-х числах жовтня ми проведемо проміжну нараду, а 15 грудня - ще одне засідання антикорупційного комітету. За його результатами будемо готові доповідати Президентові про проведену роботу. Я впевнений, що ті завдання, які він перед нами поставив, виконаємо.

Порушені Вами проблеми тією чи іншою мірою характерні для всієї Україні, але їх обговорення Ви вирішили винести на засідання саме Антикорупційного комітету. Чи означає це, що сфера земельних відносин є великим «ласим шматком» для реалізації різних тіньових схем?

Ні для кого не таємниця, що сфера земельних відносин є однією з найбільш корумпованих. А як могло бути інакше, якщо щодо компаній, до яких має пряме відношення колишній губернатор Арсен Аваков, порушено кримінальні справи, і ряд осіб вже утримуються під вартою? Їх звинувачують у порушенні земельного законодавства, шахрайстві з відчуження землі. Тільки в одному епізоді йдеться про 700 гектарів. Колишній голова СБУ в Харківській області пан Мухатаєв мав будинок у лісі, зведений без єдиного документального дозволу. Згадайте, як працював ДАБК при Авакову. Та в нас цілі квартали лісового фонду за рішенням суду оформлялися в чиюсь власність.

Коли Аваков брав керівництво областю, територія земель державних підприємств, які працюють у сфері сільського господарства, була на тисячі гектарів більше, ніж коли він залишав цю посаду. Усі порушення у сфері земельних відносин, виявлені нами сьогодні, відбувалися при його потуранні, дуже часто і за його участі. Сьогодні вже порушені кримінальні справи. Наприклад, щодо підприємства «Дора», яке зареєстровано там же, де банк і багато фірм пана Авакова. Зараз спливають і нові факти розбазарювання і самозахоплення земель, і скрізь за ними стоїть тінь пана Авакова. Ми розуміємо, наскільки глибинні були корупційні процеси. Сьогодні їх треба зламати. Перш за все, створивши таку систему, яка не дозволить нікому застосовувати схеми розкрадання і подальшої реалізації землі як власного товару. Ось це наше головне завдання.

Аліна Синельникова