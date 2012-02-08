Однокімнатна квартира в Києві коштує як острів

Ціни на квартири в Києві часто перевищують вартість квартир в інших європейських містах. Продавши однокімнатну квартиру в спальному районі Києва, можна навіть придбати острів. Наприклад, острів Гатун на Панамі площею 3 тис. кв м продавався всього за 30 тис. доларів.

За кошти, отримані від продажу невеликої квартири на околиці Києва, можна купити таку ж у Східному Берліні (за 30-40 тис. євро). Квартиру в центральній частині Берліна можна купити за ціною квартири в Києві біля метро. Трикімнатну в центрі можна знайти за 100 тис. євро, а двокімнатна коштуватиме близько 60-70 тис. євро.

До кризи вартість квартир у Києві практично наздогнала за цінами Париж. Так на вул. Володимирській квадратний метр житла коштував 6-8 тис. доларів. А на Єлисейських полях 1 кв м продавався за 7-9 тис. доларів. У середньому однокімнатна студіо коштуватиме від 80 тис. євро.

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