Замаскована МАФія

Важко залишатися спокійним, коли о першій ночі під твоїм вікном раптом роздається ревіння двигунів, включаються прожектори і якісь незнайомі люди починають розривати те, що ще годину тому було газоном вашої прибудинкової території. Саме так все виглядало у ніч з 6 на 7 лютого, коли біля нашого дому серед глухої ночі до сих пір незнайомий втаємничий бізнесмен раптом вирішив встановити алею з своїх МАФів.

Варто зазначити, що дана ситуація вже стала звичною, принаймні для київського району Виноградар. Просто як в казці - як тільки пробиває північ, команда анонімусів зрубує дерева, розриває газони, дороги, і монтує, монтує без кінця довжелезні ряди пластикових МАФів. Супутнім елементом такого "благоустрою" є антисанітарія, і відсутність елементарних смітників і туалетів для такої кількості МАФів. Більше того, ситуація дійшла до критичної ще й тому, що, наприклад, МАФи на проспекті Свободи побудували на пожежному гідранті, який має забезпечити подачу води до навколишніх будинків у випадку екстремальної ситуації.

Проте кремезним молодикам, які методично знищують газони та зелені насадження, здається, не заважають ні люті морози, ні відсутність документів і дозволів на роботи, ні категоричний протест і пікети місцевих мешканців. Фантастичній упертості, з якою вони продовжують свою роботу, можна лише позаздрити.

Так було і цього разу. Єдина різниця, що роботи на цей час велися на прибудинковій території нашого дому. Варто зазначити, що ще за декілька тижнів до цього певно ці самі анонімуси позрубували дерева на цій самій території, очевидно заздалегідь готуючи її до появи шеренг МАФів. Саме тоді мешканці будинку виступили вперше, були написані заяви в правоохороні органи, приїжджали представники міської влади. Ситуація начебто почала нормалізовуватися, але все це виявилось лише оманою перед новим, ще більш інтенсивним етапом МАФного рейдерства.

Коли ми разом з іншими мешканцями будинку вийшли на подвір`я, то побачили близько двох десятків молодиків, новенький блискучий екскаватор, КАМАЗ, 4 – 5 вантажних газелей з розібраними панелями для МАФів. Мешканці будинку попросили пред’явити їм хоча б якісь документи, які дають право на проведення таких робіт. У відповідь почалася штовханина. Молодики, особливо не церемонячись, за допомогою кулаків, відштовхнули літню жінку. Дісталось і мені... Коли я спробувала підійти ближче, щоб зняти цю штовханину на мобілку, один з молодиків ударив мене кулаком в обличчя. Штовханина припинилась, лише коли кількість мешканців будинку перевищила кількість нападників і до місця зіткнення підтягнулись наряди міліції. Варто зазначити, що лише після того, як дві міліцейські машини заблокували проїзд КАМАЗу з насипаною екскаватором з газону землею, нападники таки були змушені повернути машину і висипати вантаж назад.

Проте навіть у присутності міліції нічні гості поводились дуже зухвало. Вони постійно акцентували увагу на тому, що мають покровителів у вищих ешелонах влади, що за будь-які їхні вчинки їм нічого не буде, влада на все закриє очі, і що будь-які намагання опору закінчаться нічим. Проте один з них, молодик чиновницького типу, чи то знущаючись, чи неоковирно граючи у миротворця, заявив, що вони, не уточнюючи правда, хто саме ці «вони», планують «навести тут благоустрій, посадити липи». Проте коли я спробувала зняти його на мобілку, він кинувся на мене, викрутив руки, і її відібрав. Правда, через якийсь час повернув. Дивна поведінка як для позитивного героя, який бажає лише добра.

Наостанок хочу зазначити, що мешканці будинку не давали жодної згоди на будь-які роботи на прибудинковій території. Більше того, вони категорично протестують проти цих робіт, і написали відповідні заяви до міліції, прокуратури, районного комітету з благоустрою, КМДА, та інших установ. Проте, за словами забудовників, їм протести місцевих мешканців, а також комітети київської влади, міліція, і прокуратура не страшні. Вони посилались на якусь загадкову "кришу", яка видала їм протизаконний дозвіл на проведення "робіт по благоустрою". Що ж це за "криша" така, якій ніхто не указ, і яка легко видає такі розпорядження?

До речі, у планах таємничої команди – розчистка розташованих неподалік дитячого і спортивного майданчиків, з метою будівництва там парковки і чергового павільйону. Плани, на відміну від своїх імен і документів, нічні благодійники не приховують. Забудовники пішли, але обіцяли повернутись. На цей раз - вдень, і з усіма дозволами на руках. Ну що ж, чекаємо. І так само, чекаємо відповіді від установ, до яких звернулись по допомогу.

P.S. Вже після написання цього матеріалу сталася ще одна цікава подія. У будинку з’явилося двоє молодиків, котрі навідріз відмовилися відрекомендуватися, проте заявили, що є представниками таємничого господаря МАФів. Вони запропонували мешканцям будинку піти на «мирову», а також офіційно дати згоду на спорудження на прибудинковій території МАФів. В обмін на це вони пообіцяли виділити мешканцям будинку 25 тис. грн. на «озеленення». Так що от такі справи, дорогі кияни, – ваші честь, здоров’я та гідність мають цілком реальну та конкретну ціну – трохи більше 3 тис. доларів за нинішнім курсом НБУ.

Оксана Романюк, представник «Репортерів без кордонів» в Україні

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