Представника «Репортерів без кордонів» в Україні вдарили кулаком в обличчя

Представника міжнародної журналістської організації «Репортери без кордонів» в Україні Оксану Романюк вдарили кулаком в обличчя, перешкоджаючи знімати на мобільній телефон забудову під будинком, де вона мешкає. Про це вона повідомила членам руху «Стоп цензурі!».

Як розповіла пані Романюк «Телекритиці»,інцидент стався вночі з 6 на 7 лютого, коли невідомі особи проводили будівельні роботи під будинком на проспекті Свободи, 24 у Києві (житловий масив Виноградар). Забудовники встановлюють під будинками МАФи (малі архітектурні форми), вирізаючи дерева та намагаючись розташувати МАФи на дитячому і спортивному майданчиках. Проти забудови вийшли протестувати кілька мешканців, у тому числі й пані Романюк, а забудовники оточили їх щільним колом. Пані Романюк попросила їх показати документи, після чого почалася сутичка.

«Я знімала їх на мобілку, з метою потім розмістити цю інформацію в ЗМІ і в соціальних мережах. Я повідомила, що я журналіст, але посвідчення у мене з собою не було. Забудовники мені всіляко перешкоджали, затуляли камеру, мобілку виривали з рук, штовхали, нарешті ударили кулаком в обличчя», - розповіла пані Романюк.

Зрештою, місцевим мешканцям, які приєдналися до протестувальників, з допомогою міліції вдалося зупинити дії забудовників.

Оксана Романюк написала заяву в міліцію. «Вони склали протокол і відпустили нападника», - додала вона.

За її словами, забудовник порадив мешканцям припиняти протести, оскільки має дозвіл на забудову від управління благоустрою Київської міської державної адміністрації.

За словами юриста Інституту масової інформації Романа Головенка, дії нападника можуть розцінюватися як перешкоджання професійній журналістській діяльності, адже він був попереджений про те, що Оксана Романюк є журналісткою, яка безпосередньо здійснювала свої професійні обов`язки (знімала подію). Крім того, пані Романюк попереджала і нападника, і міліціонерів про те, що, перешкоджаючи їй знімати, вони порушують 171-шу статтю Кримінального кодексу України.