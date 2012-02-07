Міліція взялася за справу побитої журналістки

Міліція розпочала дослідчу перевірку за фактом побиття представника міжнародної журналістської організації «Репортери без кордонів» в Україні Оксани РОМАНЮК.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні МВС в м. Києві, зауваживши, що паралельно міліція проводить перевірку щодо законності надання фізичній особі органами виконавчої влади Києва дозволу на встановлення МАФів.

В міліцейському главку також наголосили, що потерпілій було виписано направлення на проходження судово-медичної експертизи для зняття побоїв з метою встановлення їхнього ступеню важкості.

Також встановлюється особа, яка завдала удару молодій жінці.

Як повідомляв УНІАН, представника міжнародної журналістської організації «Репортери без кордонів» в Україні О.РОМАНЮК вдарили кулаком в обличчя, перешкоджаючи знімати на мобільній телефон забудову під будинком, де вона мешкає.

Інцидент стався вночі з 6 на 7 лютого, коли невідомі особи проводили будівельні роботи під будинком на проспекті Свободи, 24 у Києві (житловий масив Виноградар). Забудовники встановлювали під будинками МАФи (малі архітектурні форми), вирізаючи дерева та намагаючись розташувати МАФи на дитячому і спортивному майданчиках. Проти забудови вийшли протестувати кілька мешканців, у тому числі й О.РОМАНЮК, але забудовники оточили їх щільним колом. О.РОМАНЮК попросила їх показати документи, після чого почалася сутичка.

«Я знімала їх на мобілку, з метою потім розмістити цю інформацію в ЗМІ і в соціальних мережах. Я повідомила, що я журналіст, але посвідчення у мене з собою не було. Забудовники мені всіляко перешкоджали, затуляли камеру, мобілку виривали з рук, штовхали, нарешті ударили кулаком в обличчя», - розповіла О.РОМАНЮК.

Зрештою, місцевим мешканцям, які приєдналися до протестувальників, з допомогою міліції вдалося зупинити дії забудовників.

О.РОМАНЮК написала заяву в міліцію. «Вони склали протокол і відпустили нападника», - додала вона.

За її словами, забудовник порадив мешканцям припиняти протести, оскільки має дозвіл на забудову від управління благоустрою Київської міської державної адміністрації.