Нацкомісія з моралі судити Винничука не буде: Ми не інквізиція

Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі не даватиме оцінку віршу львівського поета Юрія ВИННИЧУКА «Убий п…а».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомив голова Нацкомісії з питань захисту суспільної моралі Василь КОСТИЦЬКИЙ.

Він зазначив, що Генпрокуратура звернулась до Комісії з проханням дати відповідну оцінку в зв’язку з наявністю у них звернення народного депутата України Леоніда ГРАЧА, який обвинувачує Ю.ВИННИЧУКА у поширенні порнографії і закликах до насилля.

За словами В.КОСТИЦЬКОГО, у зверненні щодо цього вірша немає нічого, що б відносилось до відання комісії. Так, законодавство щодо захисту суспільної моралі чітко визначає, що є предметом відання Комісії: «Це пропаганда насильства, не заклики «убий когось, невідомо кого, до речі», а пропаганда насильства, пропаганда алкоголізму, фашизму», пояснив він.

Голова Комісії зауважив, що якщо говорити про його особисту думку, то він особисто не бачив, щоб Ю.ВИННИЧУК виступав з цим віршем, але читав про це в Інтернеті. «Ну, здається, Оксана ЗАБУЖКО сказала, що видатний письменник, львів’янин на старості, чи як вона сказала, у 60 років, почав писати щось дивне для неї. Оскільки я не відношусь до когорти письменників, то я не буду нічного говорити…», - сказав В.КОСТИЦЬКИЙ.

Крім того, ході прес-конференції В.КОСТИЦЬКИЙ наголосив, що у разі, якщо проблема захисту моралі буде переходити у сферу політики, у сферу оцінки дій людини і виходитиме за межі того, що називається інформаційною продукцією, Комісія не буде брати до провадження такі речі. «Ми не інквізиція, ми не суд, ми не правоохоронні органи. Предметом діяльності Комісії є тільки оприлюднена інформаційна продукція», - сказав він.

Як повідомлялося, скандал довкола творів Ю.ВИННИЧУКА розгорівся після того, як він під час «Ночі еротичної поезії» у Львові прочитав власний вірш «Убий п…а».

Після цього народний депутат України Л.ГРАЧ звернувся до Генпрокуратури з обвинуваченням на адресу Ю.ВИННИЧУКА у поширенні порнографії і закликах до насилля. Як вважає депутат, автор у вірші «Убий п…а» закликає убивати представників секс-меншин.