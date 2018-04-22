Євро-2012 зірветься, якщо українців не вакцинують проти кору?

У цивілізованих країнах вже давно забули про такі інфекційні хвороби, як кір та краснуха. А в Україні від них гинуть. Останній інфекційний спалах кору вразив 46 тисяч українців. Через 5 років, коли він знову повториться, хворих вже буде понад 90 тисяч. І саме на цей час припадає проведення Євро-2012.

Якщо ми не подолаємо кір до 2012, цілком ймовірно чемпіонат Європи з футболу просто відмінять - прогнозують епідеміологи. Щоб запобігти наступному спалаху, Кабмін розробляє проект постанови щодо проведення кампанії додаткових щеплень від кору і краснухи. Детальніше про це у інтерв`ю з начальником відділу епідемічного благополуччя населення Міністерства охорони здоров`я України Людмилою МУХАРСЬКОЮ.

Людмило Мирославівно, чи справді проблема захворюваності на кір настільки серйозна, що можуть заборонити Чемпіонат з футболу?

Можливо тут і згущено фарби, але справді були непоодинокі випадки, коли через несприятливу епідемічну ситуацію в країні, відміняли міжнародні спортивні змагання. Тож загроза щодо відміни Євро-2012 в Україні цілком реальна. Характер інфекційних спалахів такий, що вони повторюються раз на 5-6 років. У 2001 році захворіло 22 тисячі, у 2006 - уже понад 46 тисяч. Якщо не провести додаткову вакцинацію саме зараз, потужний спалах кору припаде на 2012 рік. І хворих буде вже понад 90 тисяч. Це - проблема не лише медиків, а й усієї держави.

Коли планують проводити вакцинацію?

Вакцину почнуть завозити на початку наступного року, саму кампанію імунізації розпочнемо навесні. Хочу наголосити, що це буде додаткова імунізація. Ми маємо вакцинувати додатково 8 мільйонів осіб, у віці від 15 до 29 років. Це пов`язано з тим, що у 2005-2006 роках в Україні зафіксовано великий спалах кору - захворіло понад 46 тисяч осіб, 5 з них померло. І це у той час, коли в багатьох країнах світу вже давно забули про це захворювання. Минулого року саме наша країна дала 83 % від усієї "європейської" захворюваності на кір. У Європі кір повністю ліквідований. Згадати про нього допомогла Україна. Країни, в яких кір подолано, отримали завізні випадки кору саме від українців. Ми стали активно подорожуючою та мігруючою нацією. Таким чином, крім всього іншого, ми експортуємо в цивілізовані країни і збудник кору, вже й у Америці виявили кір "українського" походження.

Яким чином виявили, що кір саме з України?

У країнах, де кору нема, проводять ретельні розслідування кожного випадку захворювання. Проводяться генетичні дослідження збудника. За геномом вірусу, встановлюють з якої країни він "прибув". Саме таким чином було встановлено, що понад 80 % випадків кору у Європі мають "український слід". У нас також проводили подібні дослідження. У 2004 році, коли було зафіксовано лише 146 випадків кору, ми лабораторно досліджували кожен з них - звідки походить вірус, чи він наш, український, чи завізний. Фахівці працювали з кожним хворим, щоб виявити, як циркулює збудник по країні. Коли ж хворих на кір - десятки тисяч, такі розслідування робити неможливо.

А чи не було скарг, офіційних звернень від євроспільности, бо певно складалося враження, що ми нічого не робили, щоб подолати інфекцію?

Ні, скарг не було. Але ми й самі добре розуміємо актуальність цієї проблеми. Весь світ поставив собі завдання подолати кір. І звичайно Україна, як член Всесвітньої організації охорони здоров`я і світової спільноти, приєдналася до програми подолання кору. Для того, щоб не траплялося таких спалахів, ми маємо обов`язково провести додаткову імунізацію. Треба врахувати, що вірус кору перестає циркулювати серед людей, коли імунітет на цю хворобу є у понад 95 відсотків населення. Отож і ця кампанія імунізації буде ефективною лише тоді, коли ми вакцинуємо не менше 95 відсотків. Тоді в країні створиться так званий колективний імунітет. І тоді можна говорити, що ми подолали кір.

Чому визначено вікові межі від 15 до 29 років?

Статистика свідчить, сьогодні діти, віком до 14 років, практично не хворіють. З 46 тисяч осіб, інфікованих вірусом кору, - 90 % дорослих. Найбільше - студентів, серед них дуже низький рівень захисту. Багато з них, коли були дітьми, не вакцинувалися - у той час пішов розголос про шкідливість імунізації. Та й самої вакцини у той час було недостатньо. Якщо й робили дітям щеплення, то неякісними вакцинами, не за встановленими схемами. Часто неякісною імпортною вакциною з "гуманітарки". Імовірно, вона не шкодила людині, але й рівень захисту після щеплення не вироблявся.

А чи не шкідливе додаткове щеплення?

Ні, не шкідливе. Українські вчені проводили моніторинг захисних титрів імунітету і у більшості нашого населення їх недостатньо для того, щоб нейтралізувати вірус кору.

Якщо ми цю кампанію проведемо успішно, і вакцинуємо 8 мільйонів людей, то Україна зможе назавжди забути про кір та краснуху. Як це було колись з поліємієлітом. Завдяки додатковій імунізації з 1996 року у нас не було жодного випадку захворювання на цю страшну хворобу.

А якщо все ж таки людина категорично відмовиться від вакцинації?..

Коли батьки відмовляються робити, чи кажуть, що краще буде якщо дитина перехворіє, я завжди їх запитую, чи розуміють вони, яку беруть на себе відповідальність. Якщо дитина перехворіє у легкій формі - слава Богу. А якщо помре? Кір - це складне захворювання, від нього діти помирають. Минулого року - 4 дитини...

Ми розуміємо, що будуть ті, які відмовлятимуться. І вже зараз є люди, які критикують нас за цю кампанію. Але намагатимемося доводити людям, що це необхідно, звертатимемося за допомогою до ЗМІ. Потрібно, щоб люди зрозуміли - це потрібно не лише конкретній людині, а й усьому українському суспільству. Якщо серед населення не буде колективного імунітету на збудник кору, вірус поширюватиметься. Люди хворітимуть. Кажуть, що ось 46 тисяч перехворіло, то у них вже нібито є імунітет, але з 8 мільйонів потенціальних хворих, це дуже незначна кількість. Тож колективного імунітету проти кору в Україні нема. Ми маємо його напрацювати.

Відомо, що ця вакцина індійського виробництва. Прийнято вважати, що медичні препарати з Індії досить сумнівної якості...

Саму вакцину закуповує не Україна, а Дитячий фонд ООН. Вважаю, що авторитет ЮНІСЕФ достатній. Така поважна міжнародна організація не привезе не сертифікований товар. Вакцина прекваліфікована ВООЗ, важливо, що вона є імуногенною і нереактогенною. Ці характеристики є найважливішими для будь-якої вакцини. Виробництво також прекваліфіковано ВООЗ, воно досить потужне, має усі необхідні міжнародні сертифікати якості. Наші фахівці побували там і підтверджують це.

Чи проводяться додаткові кампанії по вакцинації у країнах Євросоюзу?

Ні, їм це не потрібно. Вони подолали ці хвороби завдяки плановій, рутинній імунізації. Якщо з року в рік робити щеплення якісною імуногенною вакциною, то можна подолати інфекції і без додаткових імунізацій.

Скільки коштів з українського бюджету буде виділено для цієї кампанії?

Жодної копійки. Це не будуть “живі” кошти. ЮНІСЕФ постачає і вакцину, і одноразові шприци, і навіть коробки для їх утилізації. За кошти міжнародних організацій будуть проводити навчання, семінари, випускатимуть бюлетні.

Розмовляла Наталка Максименко