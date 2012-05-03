Після терактів у Дніпропетровську зникли бетонні урни на вокзалах

Побачивши підозрілі сумки, громадяни телефонують до міліції та повідомляють, що там може бути вибухівка. Силовики у великих містах відправили патрулювати вулиці курсантів, кінологів з собаками та оперативників. Заступаючи на чергування, вони отримують завдання звертати увагу на підозрілі сумки і громадян, які ведуть себе нервово коли бачать міліціонера, пише «Сегодня».

«Під особливою увагою - метро, тут посилений фейс-контроль», - сказали київські міліціонери. Військові тим часом розпорядилася посилити охорону військових частин, складів зі зброєю, а особовий склад антитерористичних підрозділів приведений в бойову готовність.

У більшості областей міліція розповіла, що прийнявши повідомлення про підозрілу сумку, вони виїжджають туди разом зі вибухотехніками і гідравлічної гранатою, якою, не розбираючись, знищують об'єкт. Більшість сумок при цьому виявляються звичайним багажем або сміттям. Тому МВС просить громадян не викидати сміття в невстановлених місцях і в непрозорих пакетах.

А ось на київському залізничному вокзалі після НП в Дніпропетровську не стало більшості бетонних урн. При вході в приміський вокзал раніше завжди стояли дві-три штуки, вчора ж не було жодної. Як розповіли залізничники, на заміну урн вони пішли заради безпеки.

«Дійсно, через вибухи в Дніпропетровську на приміському вокзалі Києва знизили число урн, замість них повісили сміттєві мішки і додали кількість прибиральників», - підтвердила прес-секретар Південно-Західної залізниці Анна Малієнко. Її колега з транспортної міліції, Наталія Мельник, повідомила, що з решти урн комунальники забирають сміття двічі на годину. Схожа ситуація з урнами (точніше їх відсутністю) і в інших містах - про їх зникнення розповіли мешканці Запоріжжя, Харкова, Чернігова.