Янукович хоче на 70% скоротити кількість документів дозвільного характеру

Відповідне доручення глави держави розміщено на його офіційному сайті.

З цією метою голова уряду до 21 травня має доповісти В.Януковичу про кроки з розробки і подання для внесення Президентом на розгляд Верховної Ради проекту закону про внесення змін до Закону «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» та інших законодавчих актів.

Крім того, М.Азаров має забезпечити завершення впровадження системи електронної державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

На голову уряду також покладено обов`язок затвердження вичерпного переліку бланків документів суворого обліку, що реалізуються споживачам при наданні адміністративних послуг, і подання в установленому порядку на розгляд Верховної Ради проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо встановлення вимоги стосовно виготовлення бланків документів суворого обліку, що реалізуються споживачам при наданні адміністративних послуг, виключно на державних підприємствах, які перебувають в управлінні Міністерства фінансів, на Банкнотно-монетному дворі Нацбанку України.

Також прем’єр має забезпечити розгляд Кабміном питання про стан виконання заходів Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого указом Президента України від 12 березня 2012 року, і за результатами розгляду внести пропозиції щодо посилення кадрового забезпечення діяльності центральних органів виконавчої влади та вжити заходів для підвищення рівня виконавської дисципліни в органах виконавчої влади.