Нардепам влаштували обструкцію з дудками і барабанами

Як передає кореспондент УНІАН, протестувальники зібрались навкруг парламенту.

Зокрема, з боку Маріїнського парку стоять люди під прапорами «Свободи» із плакатами «Геть московських окупантів, геть московських холуїв», «Руки геть від мови», «Двоязичіє = русифікація».

Перед ними виступає лідер «Свободи» Олег Тягнибок. Він зазначив, що законопроект про засади мовної політики внесли до парламенту «найбільші українофоби».

За його словами, ухвалення такого законопроекту буде серйозним приводом для згуртування українців.

Тим часом біля ВР з боку вул. Грушевського зібралися люди під прапорами партій "Батьківщина", НРУ, УНП.

Вони тримають лозунги: «Даєш феню – першою державною!», «Єдина нація, єдина державна мова – українська».

Перед людьми виступають політики, відомі письменники, актори.

Також під лозунгом «Проголосувавши за язик – відфутболите рейтинг» сидять молоді люди з барабанами, футбольними дудками та футбольними м’ячами.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати від Партії регіонів С.Ківалов і В.Колесніченко минулого року зареєстрували у Верховній Раді законопроект «Про засади державної мовної політики».

У пояснювальній записці зазначається, що в разі ухвалення законопроекту російська мова стане регіональною в 13 адміністративно-територіальних одиницях України (з 27-ми) - в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях, АР Крим і містах Києві і Севастополі; кримськотатарська - в АР Крим, угорська - в Закарпатській області, румунська - в Чернівецькій. Інші мови традиційних національних меншин України одержать захист у менших адміністративно-територіальних одиницях.

У той же час Венеціанська комісія вважає, що в проекті закону недостатньо гарантій застосування і захисту української мови.

Законопроект про засади державної мовної політики є в порядку денному Верховної Ради на четвер, 24 травня.