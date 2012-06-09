Київський асфальт не витримує Євро
10:45, 09 червня 2012Суспільство
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Не встигли комунальники залатати провали на Анрі Барбюса і бульварі Шевченка, як нова яма утворилася на вулиці Гончара.
Уже третій провал асфальту за останні дні. Фото Богдана Кутєпова
Про це у Facebook пише Богдан Кутєпов ,повідомляє Українська правда.
Він навіть розмістив фото чергового провалу з глибокою калюжею на Гончара.
Як відомо, напередодні Євро просів і пішов тріщинами асфальт на вулиці Анрі Барбюса, неподалік від НСК "Олімпійський", а 7 червня провалився асфальт на бульварі Шевченка.
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