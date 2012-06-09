Київський асфальт не витримує Євро

Про це у Facebook пише Богдан Кутєпов ,повідомляє Українська правда.

Він навіть розмістив фото чергового провалу з глибокою калюжею на Гончара.

Як відомо, напередодні Євро просів і пішов тріщинами асфальт на вулиці Анрі Барбюса, неподалік від НСК "Олімпійський", а 7 червня провалився асфальт на бульварі Шевченка.