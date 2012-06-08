У центрі Києва провалився асфальт: рух транспорту обмежили
11:52, 08 червня 2012Разное
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У Києві через ремонт проїжджої частини на бульварі Шевченка та вулиці Великій Житомирській обмежено рух транспорту.
|Ремонтні роботи триватимуть до 10 червня
У Києві через провал асфальту на проїжджій частині на бульварі Т.Шевченка, 56 на ділянці від провулку Белінського до площі Перемоги та по вулиці Велика Житомирська, 12 в напрямку вулиці Артема, від вулиці Володимирської до вулиці Гончара частково обмежено рух транспорту.
Про це УНІАН повідомили у столичній Державтоінспекції.
Наразі ведуться ремонтні роботи, які орієнтовно триватимуть до 10 червня.
З метою уникнення заторових ситуацій Державтоінспекція м. Києва радить планувати свої маршрути з урахуванням вищевказаних обмежень та просить автомобілістів з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.
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