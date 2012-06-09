Справу про криваве пограбування у Донецьку передали до суду

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області.

У рамках слідства у кримінальній справі проведено понад 75 експертиз. Справа з обвинувальним висновком направлена до суду для розгляду по суті. Підсудним загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув’язнення. Підтримуватиме державне звинувачення в суді заступник прокурора області.

Під час слідства встановлена причетність до скоєння злочину чотирьох осіб. Суд обрав звинувачуваним запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

За інформацією Управління зв'язків з громадськістю МВС України, 1 червня кримінальна справа з обвинувальним висновком була направлена в прокуратуру Донецької області, а 8 червня з прокуратури вона надійшла у Ворошиловський райсуд Донецька для розгляду по суті. Розслідування справи знаходиться в провадженні Слідчого управління ГУ МВС у Донецькій області.

Встановлено, що двоє чоловіків за попередньою змовою, з метою заволодіння грошовими коштами банку, зайшли в приміщення відділення під виглядом проведення ремонтних робіт системи відеоспостереження. "Застосувавши два саморобні пістолети калібру 9 мм, вони скоїли навмисне вбивство охоронця і 4-х працівниць відділення", - зазначили в міліції, нагадавши, що після того, як спрацювала сигналізація, зловмисники зникли з місця злочину, не взявши грошей.

Звинувачувані знаходяться в СІЗО Донецька.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2011 року в центрі Донецька було скоєне пограбування відділення «ПриватБанку». Було вбито п'ять чоловік.

31 грудня Управління зв'язків з громадськістю МВС України повідомило про затримання два підозрюваних у скоєнні цього злочину.

Міліція встановила, що один із затриманих був фахівцем зі встановлення камер зовнішнього відеоспостереження.