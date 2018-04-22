Політологи про Ющенка, Тимошенко, Януковича та широку коаліцію

3 жовтня Президент України Віктор ЮЩЕНКО запропонував усім політичним силам, що пройшли до парламенту, розпочати консультації щодо формування коаліції. У зв’язку з цим Центр досліджень політичних цінностей звернувся до політичних експертів з питанням: «Чи означає заява Президента заклик до створення широкої коаліції?».

Максим СТРІХА, керівник наукових програм Інституту відкритої політики

Саме так. Але у Президента немає достатньої свободи маневру, щоб її сформувати. Це, швидше, спосіб застерегти певні позиції в переговорах з Юлією ТИМОШЕНКО. Зрозуміло, що Ю.ТИМОШЕНКО почувається дуже впевнено і, можливо, попередні умови Із зазначенням квоти 50:50, про які вони домовлялися з «Нашою Україною», здаються їй несправедливими і, мабуть, слушно здаються.

З огляду на рівень електоральної підтримки «Нашої України», у Президента лишилося дуже мало козирів. Це один з них. Хоча я не уявляю, як Президент оголошує, що має відбутися широка коаліція. Хоч з погляду національних інтересів така коаліція була б краща.

Олесь ДОНІЙ, голова Центру досліджень політичних цінностей:

Так званої широкої коаліції на цьому етапі політичного життя в Україні бути не може. БЮТ та НУНС побудували свої передвиборчі кампанії на критиці переходу СПУ та Олександра МОРОЗА з однієї коаліції до іншої. Юлія ТИМОШЕНКО, Юрій ЛУЦЕНКО, В’ячеслав КИРИЛЕНКО привселюдно обіцяли своїм виборцям, що не об`єднаються в наступному парламенті з «регіоналами». Політики мають бути відповідальними перед своїми виборцями за політичні обіцянки”, говорить політолог.

Якщо помаранчева коаліція не утвориться найближчим часом, то діяльність парламенту може бути дестабілізована. Якщо пропрезидентська частина НУНС, наприклад, відмовиться голосувати за прем`єра Ю.ТИМОШЕНКО, аргументуючи, що В.ЮЩЕНКО хотів би бачити коаліцію не лише на основі БЮТ і НУНС, то парламент може бути просто недієздатним. У такому випадку єдиною повністю легітимною фігурою залишиться Президент, адже на той час і уряд Віктора ЯНУКОВИЧА вже подасть у відставку і буде лише виконуючим обов’язки. Це означатиме, що період політичної стабілізації відсуватиметься.

Дмитро ВИДРІН, директор Європейського інституту інтеграцій та розвитку

Якщо Президент дійсно закликає до створення широкої коаліції, то це черговий приклад романтичного ставлення Президента до суспільства взагалі і до політики зокрема. Я вважаю, що він недооцінює роль та значення такого великого фактора української політики як Юлія ТИМОШЕНКО. Юлія Володимирівна не для того йшла на дострокові вибори, щоб ділитись бюджетними потоками, посадами з опонентами... До цього досить романтичного, але в той же час, і оптимального заклику не приєднається величезна партнерська сторона Президента. Тому що всі романтичні, але оптимальні ідеї в Україні поки що закінчуються нічим.

Володимир МАЛИНКОВИЧ, директор Українського відділення Міжнародного інституту гуманітарно-політичних досліджень

Сьогоднішня заява глави держави, теоретично, свідоцтво того, що Президент хотів би широку коаліцію, про яку у нього були домовленості з Партією регіонів ще, мабуть, на початку травня. Але на практиці ця домовленість не може бути реалізована. Дуже великий успіх Ю.ТИМОШЕНКО, щоб вона зараз відмовилася від формування уряду”. Уряд, на його погляд, очолюватиме Ю.ТИМОШЕНКО.

Президент не ризикне піти проти неї і піти на коаліцію разом з В.ЯНУКОВИЧЕМ, навіть якщо прем`єром буде не В.ЯНУКОВИЧ, а хтось інший. ГАЙДУК, наприклад. Не ризикне, тому що він напряму залежить від Ю.ТИМОШЕНКО”. Якщо буде широка коаліція, то БЮТ забере значну частину голосів прихильників В.ЮЩЕНКА і навіть невелику частину голосів прихильників В.ЯНУКОВИЧА, які теж не хочуть союзу з помаранчевими. Таким чином виникне дуже сильне політичне угрупування, яке дозволить Ю.ТИМОШЕНКО перекинути В.ЮЩЕНКА на президентських виборах через два роки.

Швидше за все, ми отримаємо коаліцію у складі БЮТ, «Нашої України» і, можливо, ЛИТВИНА.

Віталій КУЛИК, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства

Реакція на цю заяву з боку регіоналів, а також витік інформації з Секретаріату Президента вказують на те, що Президент цілком ймовірно розглядає варіант створення широкої коаліції. Звичайно, це було б вигідно фінансово-політичним групам, які знаходяться в оточенні Президента і рамках Партії регіонів для консолідації зусиль і створення неконфліктного між ними політичного простору.

Однак такий варіант створить додаткові проблеми для самого В.ЮЩЕНКА, оскільки він знаходиться в ситуації незавершеного електорального циклу. Ще не остаточно підраховані результати, ще немає загальної картини, не зрозуміло, до чого призвели ці вибори, а Президент вже скидає провокативні для свого електорату тези. Якщо ж формування «широкої коаліції» таки відбудеться, то у Президента виникнуть проблеми з політичними партнерами в середині «Нашої України».