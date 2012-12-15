Головне за день: огляд топ-новин

І більш повна картина суботи:

Туреччина передала Україні головування в ОЧЕС

Головування України в ОЧЕС триватиме з 1 січня по 30 червня 2013 року. У Твіттері міністр закордонних справ Грищенко написав: "Як майбутній голова ОЧЕС, отримав символ - молоток для ведення засідань. Буду активно користуватися у І півріччі 2013 для ухвалення рішень:)"

Українка здобула золото на Чемпіонаті світу з плавання

У фіналі на 200-метрівці на спині українка Дарина Зевіна випередила американку та іспанку. Чемпіонат світу з плавання триває у Стамбулі.

У Харкові вбили та обезголовили суддю та його рідних

У Харкові був убитий суддя Фрунзенського райсуду Харкова, його дружина, їхній син та співмешканка сина.

Янукович висловив співчуття Обамі

Президент України висловив співчуття Президентові США у зв'язку з трагедією у штаті Коннектикут. Унаслідок стрілянини, відкритої в початковій школі в американському місті Ньютаун, загинули 20 дітей віком від 5 до 10 років.

У Народного Руху України - новий голова

На зміну Борису Тарасюку прийшов Василь Куйбіда. За його кандидатуру проголосували 144 з 215 делегатів з’їзду. Тарасюк свою кандидатуру зняв.