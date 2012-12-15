Головне за день: огляд топ-новин

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Дві важливі події відбулися сьогодні у Стамбулі: Туреччина передала Україні головування в ОЧЕС і українка Дарина Зевіна здобула золото на Чемпіонаті світу з плавання.
І більш повна картина суботи:
Туреччина передала Україні головування в ОЧЕС
Головування України в ОЧЕС триватиме з 1 січня по 30 червня 2013 року. У Твіттері міністр закордонних справ Грищенко написав: "Як майбутній голова ОЧЕС, отримав символ - молоток для ведення засідань. Буду активно користуватися у І півріччі 2013 для ухвалення рішень:)"
Українка здобула золото на Чемпіонаті світу з плавання
У фіналі на 200-метрівці на спині українка Дарина Зевіна випередила американку та іспанку. Чемпіонат світу з плавання триває у Стамбулі.
У Харкові вбили та обезголовили суддю та його рідних
У Харкові був убитий суддя Фрунзенського райсуду Харкова, його дружина, їхній син та співмешканка сина.
Янукович висловив співчуття Обамі
Президент України висловив співчуття Президентові США у зв'язку з трагедією у штаті Коннектикут. Унаслідок стрілянини, відкритої в початковій школі в американському місті Ньютаун, загинули 20 дітей віком від 5 до 10 років.
У Народного Руху України - новий голова
На зміну Борису Тарасюку прийшов Василь Куйбіда. За його кандидатуру проголосували 144 з 215 делегатів з’їзду. Тарасюк свою кандидатуру зняв.