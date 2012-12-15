У Народного Руху України - новий голова
18:22, 15 грудня 2012Політика
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Головою НРУ замість Тарасюка обрано Куйбіду.
Василь Куйбіда очолив НРУ
Головою Народного Руху України обрано Василя Куйбіду.
Як повідомляє Zaxid.net , відповідне рішення ухвалено сьогодні на з’їзді НРУ.
За кандидатуру В.Куйбіди проголосували 144 з 215 делегатів з’їзду, повідомив присутній на з’їзді заступник голови Львівської міської організації НРУ Ігор Мартинюк.
За його словами, нового голову партії обрали шляхом таємного голосування.
«Тарасюк зняв свою кандидатуру. Голосування відбувалося лише за кандидатуру Куйбіди», – сказав І.Мартинюк.
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