Пристрасті за Кременчуцьким НПЗ

У центрі уваги багатьох ЗМІ як в Україні, так і в Росії опинився конфлікт навколо Кременчуцького НПЗ – найпотужнішого нафтопереробного підприємства України, на долю якого приходиться більш за третину всього виробленого в країні бензину, дизельного палива і мазуту.

Що послужило причиною для конфлікту? Як відомо, ЗАТ «Укртатнафту» було створено в 1995 році на базі Кременчуцького нафтопереробного заводу. Основними акціонерами стали Держкоммайна України — 61,3%, Держкоммайна і земельних ресурсів Татарстану — 28%, АТ «Татнафта» — 8,6%. Після декілька років 18,3% акцій «Укртатнафти» за сприяння першого віце-президента компанії "Татнафта" Н.Маганова було переведено у власність дві «дружніх» татарській стороні офшорних компаній -- Amruz Trading AG і Seagroup International Inc. В результаті цього Україна втратила контрольний пакет акцій, був відчужений керівник підприємства П.Овчаренко, якого змінив С.Глушко. Півроку назад українській стороні в судовому порядку вдалося повернути нещасливі 18,3% акцій. А 19 жовтня рішенням суду також був відновлений голова правління «Укртатнафти» про те, що С. Глушко і перший віце-президент компанії "Татнафта" Н.Маганов протягом декількох років планомірно здійснювали операцію, направлену на розкрадання акцій компанії "Укртатнафта" і подальшого перекладу їх в особисту власність. У відповідь на це один з найбільших акціонерів підприємства – АТ "Татнафта" повністю припинила постачання сировини на завод, а президент Татарстану М.Шаймієв звернувся до президента України В.Ющенко з проханням втрутитися в ситуацію.

Деякі російські видання відзначають: скандал навколо НПЗ має, окрім чисто економічної, також і політичну складову. «Дуже схоже, що колишнє керівництво «Укртатнафти» просто спекулює на складнощах російсько-українських відносин в своїх особистих інтересах» -- вважає член Комітету російської Держдуми по безпеці Г.Гудов, слова якого наводить «Труд» в статті «Укртатнафті» не дали збанкрутувати» від 14.11.2007. Більш того, багато російських аналітиків переконані: Росію намагаються штучно втягнути в політичний конфлікт. П.Овчаренко з цим не згоден. «Ніякої політики в цьому немає! Тільки кримінал і економіка, – вважає він, як пише «Московский комсомолец» в редакційній статті «Укртатнафта» вийшла в плюс» від 14.11.2007. «Якщо очистити цю справу від штучно внесеної в неї політики, то залишається лише фінансовий кримінал» -- цитують слова керівника «Укртатнафти» "Аргументы и факты" в статті «Спільній справі – труба?» від 14.11.2007.

В той же час, російські видання відзначають, що дії попереднього керівництва «Укртатнафти» на чолі з С.Глушком цілком могли призвести завод до банкрутства. «Темпи зростання кредиторської заборгованості останніми роками перевищували темпи приросту виручки -- пише «Российская газета» в статті «Хто вів до банкрутства «Укртатнафту?» від 14.11.07. Контрольний пакет «Укртатнафти» міг опинитися в руках творців посередницької мережі, а Росія і Україна втратили б контроль над провідним нафтопереробним заводом -- робить висновок видання. «Цього року не було підписано жодного прямого договору між «Укртатнафтою» і компанією «Татнафта» -- продовжує «Російська газета». – А посередники не тільки купували татарську нафту дешевше ринковою ціни і продавали її НПЗ дорожче, але при цьому ухилялися і від сплати ПДВ. За підрахунками П.Овчаренка, тільки з квітня до жовтня суми несплаченого податку досягли 1 мільярда гривень». Газета повідомляє також, що документи, які змальовують непривабливу картину дій колишніх топ-менеджерів, направлені в правоохоронні органи.

«Аргументы и факты», у свою чергу, повідомляють про лист П.Овчаренка, направлений на адресу президента Татарстану, в якому він говорить, що Маганов і Глушко намагалися викрасти частину акцій «Укртатнафти» в свою власність, завдавали збитку підприємству і акціонерам, використовуючи для особистого збагачення посередницькі схеми при постачаннях нафти і продажі продуктів нафтопереробки. Тобто сировина купувалася дорого, а продукт продавався дешево. Все це, на думку Овчаренка, вело до банкрутства підприємства. Після чого було б легко заволодіти і контрольним пакетом акцій, списаним за борги. «Якби посередницькі схеми продовжували діяти -- посилається «Труд» на П.Овчаренка - збитки НПЗ до кінця року могли б досягти 800 мільйонів доларів, а заборгованість перед фірмами-посередниками – до 730 мільйонів доларів».

Коментуючи повідомлення, що з`явилися в деяких виданнях, про те, що Кременчуцький НПЗ після припинення постачань російської нафти може опинитися на межі зупинки, «Российская газета» зазначає: «завод не зупинився: голова правління «Укртатнафти» П.Овчаренко зумів забезпечити завантаження підприємства». За його словами, компанія планує відмовитися від роботи через посередників. «Скажу, що нам готові постачати сировину «ЛУКОЙЛ», ТНК-ВР, «Газпром-нафта», «Роснафта» і інші компанії» -- цитують слова керівника «Укртатнафти» «Аргументы и факты». Більш того, П.Овчаренко, як пише газета, повідомив, що сировина на НПЗ вже почала надходити -- морським шляхом. Щодо подальших планів роботи підприємства керівник «Укртатнафти» настроєний оптимістично. «Через одеський порт постачатиметься нафта -- цитує його слова «Московский комсомолец». – В той же час переговори з російською стороною продовжуються, і я упевнений, що емоції поступляться місцем прагматизму».

Вже перші тижні роботи Кременчуцького НПЗ після зміни керівництва показали, що подібний оптимізм – результат тверезого розрахунку і високої відповідальності його нинішніх керівників. «Підприємство, відрізане від постачань російської нафти, показало: за підсумками жовтня його прибуток склав 6,7 млн. гривень. І це замість запланованого збитку» -- зазначає «Российская газета». «Якщо підприємство працюватиме в сьогоднішньому режимі – наш прибуток в листопаді складе як мінімум 60 млн. гривень» -- цитують слова П.Овчаренка «Аргументы и факты». І це не зважаючи на те, що зараз кременчуцький завод працює не на повну потужність – завантаження складає всього 80% -- відзначає «Московский комсомолец».

Торкаючись зачепленої в деяких виданнях теми можливої паливної кризи в Україні, П.Овчаренко, як пишуть «Аргументы и факты», заспокоїв споживачів: ніяких передумов для цього в Україні немає. За його словами, переробка нафти йде в запланованому режимі. А зростання цін на пальне пов`язане зі світовою ціною нафти, але не дефіцитом на внутрішньому ринку.

Микола Куліш