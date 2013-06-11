ЗМІ: Українці перестали забирати долари з банків і чекають осінньої девальвації

Як випливає з оприлюднених даних Нацбанку в квітні-травні відтік склав $5,4 млн і $4,4 млн відповідно, тоді як у лютому українці забрали з банків $182 млн, а в березні - $196 млн, пише Комерсант-Україна.

Банкіри пояснюють небажання клієнтів конвертувати валютні депозити в гривневі збереженням високої прибутковості вкладень в іноземну валюту і різким скороченням ставок за гривневими вкладами: від 27% в кінці 2012 року до 18-19% зараз. Ставки за валютними ж вкладами знизилися не так значно: з 9-10% до 6-7% річних.

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Крім того, учасники ринку очікують девальвації, просто її ймовірні терміни постійно переносяться. Девальваційні очікування посиляться з наближенням нового ділового сезону, так як з року в рік присутній психологічний фактор девальвації гривні восени.