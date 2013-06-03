Українці все менше довіряють долару і євро (опитування)

А заощадження в гривні багато хто вважає сьогодні найбільш привабливими.

Такі дані були отримані за результатами регулярного опитування DW-Trend, який проводить українське відділення Інституту вивчення громадської думки IFAK на замовлення української редакції впливової міжнародної мовної корпорації Deutsche Welle.

Респондентам були запропоновані на вибір три валюти: українська гривня, долар США і євро. 38% учасників опитування вказали, що найбільше довіряють гривні. Зі значним відривом – лише 29% – друге місце зайняв американський долар і лише 13% респондентів вказали, що довіряють євровалюті.

Як зазначили автори дослідження, за останній рік рівень довіри українців до своєї валюти збільшився практично в два рази. Під час опитування, проведеного роком раніше, у липні 2012 року, 40% респондентів заявили, що найбільше довіряють долару і лише 22% учасників опитування назвали гривню валютою, якій вони довіряють найбільше.

Нагадаємо, що тоді на тлі виборчої кампанії істотно посилилися девальваційні очікування, що підігріваються заявами політиків і псевдоекспертів. Проте, Національному банку України, яким тоді керував нинішній перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов, вдалося утримати стабільний курс гривні. Це призвело до істотного зниження девальваційних очікувань як серед фінансистів, так і серед пересічних українців. За оцінками більшості фінансових експертів, політична і економічна стабілізація, стабільний курс національної валюти і привабливі ставки по банківських депозитах у гривні істотно зміцнюють довіру до неї.

Згідно з результатами опитування DW-Trend, сьогодні більшість українців (37%) вважають за краще зберігати свої заощадження у гривні. Заощадження в доларі і євро істотно поступаються – 20% і 6% відповідно.

Довідка. Опитування DW-Trend було проведено у травні поточного року на замовлення української редакції впливової міжнародної мовної корпорації Deutsche Welle українським відділенням Інституту вивчення громадської думки IFAK. У ході дослідження, яке проходило в містах з населенням понад 50 тисяч жителів, були особисто опитано 1 000 осіб віком від 18 до 65 років.