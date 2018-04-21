Одна жінка проти цілого села

Kathimerini (англомовна грецька газета), 19.06.06

Незаконно вивезена українська жінка, присилувана до проституції, пройшла подвійне випробування, мусячи давати докладні свідчення в суді про пережите нею.

Сутенери використовують гірські стежки та різноманітні види транспорту, аби доправити жінок на Захід з країн колишнього східного блоку, спокушаючи їх обіцянкою роботи. Мрія про краще життя зазвичай обертається на кошмар.

Жінка давала свідчення у переповненій судовій залі протягом п’яти годин. Все село було тут, включаючи всіх жінок. Свідками захисту були сільський священик, місцевий представник уряду, журналіст та будівельний агент. Всі вони присягалися у непогрішимій моралі обвинувачуваних та їхній сумирній вдачі.

Але жінка-свідок описала жахливі деталі свого мучеництва. Як обвинувачувані прив’язали її до батареї опалення, позбавили їжі та води і гвалтували, а все тому, що вона попросила одного з клієнтів допомогти їй утекти. Звичайно, клієнт негайно повідомив про це сутенера, свого односельчанина і приятеля. Вона розповіла, як той силував її мати секс з клієнтами навіть під час менструацій, як він бив її, хоча ніколи не ушкоджував обличчя. Він постійно погрожував їй, кажучи: „Якщо ти спробуєш утекти, я скажу гангстерам убити твою дитину в Україні”. Він заявляв також, що має тісні відносини з поліцією.

Коли голова суду спитав її, хто з присутніх у залі суду був її клієнтами, майже кожен чоловік у залі підняв руку. Ніхто з них не був збентежений тим фактом, що жінка поступалася їм під страхом погроз та побоїв.

Навіть священика спитали, чи не був він одним з її клієнтів. „Святі небеса, ні”, відказав він збентежено. Один з членів журі спитав його: „Ці жінки були, м’яко кажучи, хостесами у барі. Це не турбувало вас?” Священик відповів: „Я пильную свою паству. Я не займаюся тим, що коїться поза моєю церквою”.

Жінка у даному випадку є типовим прикладом. Маючи 35 років і трьох дітей, вона вирішила залишити тяжкі економічні обставини у своїй країні та поїхати до Греції працювати кухарем, щоб підтримати свою родину.

Їй допомогла інша жінка, подруга сім’ї, також родом з України. Спершу вона поїхала до Болгарії, де жила у чоловіка, якого не знала. Потім його колега доправив її до Греції через прикордонний пост, де не було охорони. Тут її зустрів ще один чоловік, який привіз її до міста Фессалонікі. Там вона чекала кілька годин у будинку ще одного незнайомого чоловіка. Звідти кілька інших чоловіків забрали її до міста, де, як вона гадала, вона мала працюваати кухарем.

Коли вона зрозуміла, для якого виду роботи вона призначена, було надто пізно тікати. Вдаючись до насильства і погрожуючи заподіяти шкоду дітям, сутенери змусили її мати секс з клієнтами у їхньому барі. Їй сказали, що купили її у людей, які перевезли її до Греції, за 3 000 євро і що вона має відпрацювати цю суму, щоб отримати свободу.

Кожен клієнт платив 60 євро, з яких 45 йшло „роботодавцям”, а 15 нібито залишалися їй. Нічого й казати, що грошей вона ніколи не бачила. На ніч її закривали у барі під охороною. Поки поліція не здійснила несподіваний рейд після того, як один з офіцерів побував у барі на розвідці, прикинувшись клієнтом.

Поліція доправила знайдених у барі жінок до підрозділу по боротьбі з проституцією у Фессалоніках, де їм дали заповнити спеціальні анкети. Питальник, де були такі питання як „Чи вас гвалтували?”, „Чи забрали ваш паспорт?”, дає ключі до розуміння того, чи є особа жертвою торгівлі людьми і сексуального насильства.

Її забрали до прокурора, який зажадав висновку психіатра, що спеціалізується на проблемах жінок, які зазнали насильства і сексуальної експлуатації. Психіатр доповів, що ці потворні явища мали місце – і їй було надано захист правоохоронних органів. На судовому засіданні вона була одна зі своїм адвокатом, її єдиним свідком був офіцер поліції. Напередодні засідання адвокат востаннє перепитав її, чи визначилася вона остаточно щодо готовності пройти болісний процес публічного допиту. „Ви вірите мені?” – спитала вона адвоката. „Так”. „Тоді вперед!” Вони виграли в перший раз, але було ще й друге засідання.

Адвокат ще раз спитав її, чи не хоче вона повернутися до України і залишити це все позаду.

„Я поїду, коли справу буде закінчено, відповіла вона. – Я хочу виступити на боці полісмена (який врятував її), жінки (яка була з нею) та прокурора (на першому засіданні). І на вашому боці, оскільки ви доклали всіх зусиль”. „Ми можемо програти” – сказала адвокат.

Цей адвокат, Елені Глегле, яка добровільно береться за подібні справи від імені грецької філії Міжнародної міграційної організації, розповіла цю історію кореспонденту Kathimerini. „Сельчани, місцеві представники уряду, всі вони знали, в яких умовах вона живе, - сказала Глегле. – Жоден з них не спитав себе, чи вона була присилувана, чи справді за власною волею живе таким життям, оскільки всі вони – на боці своїх односельчан. Багато з тих, хто перебуває зараз у суді, були її клієнтами. Вона боролася з усією громадою, яка гвалтувала її знову і знову, без жалю, вагання, сумнівів та докорів сумління”.

Спочатку свідки говорили, що жінка не працювала проституткою, а була просто хостесою в барі. Потім, коли були зроблені достатні свідчення, вони казали, що вона працювала добровільно у якості проститутки. Навіть жінки – мешканки селища казали саме так. Одна з жінок родом з колишнього СРСР, яка має кафе у цьому районі і продає косметику жінкам у барі, сказала, що жінка мала повну свободу пересування.

Офіційно сутенер є власником бару. Але розслідування за допомогою представників ЄС довело, що він також побудував готель на другому поверсі, де примушував жінок займатися проституцією. Його дружина та шестирічна дитина живуть у тому ж будинку. Це був сімейний бізнес. Третім співучасником була сестра дружини, яка роздавала презервативи клієнтам та збирала гроші.

Власник бару був звинувачений у сексуальній експлуатації і засуджений до 12 з половиною років ув’язнення. Дві співучасниці теж засуджені. З чотирьох членів журі двоє голосували проти такого рішення. Через три місяці сутенер був відпущений під заставу 27 тисяч євро.

Три місяці тому він знову був засуджений за сексуальну експлуатацію. Тепер він знову на свободі. Він подав апеляцію на рішення суду і найняв відомого адвоката з Афін.

Марія Делітанассі

З англійської переклав Микола Писарчук