Пором з українцями на борту все ще стоїть на мілині в Грузії
Пором з громадянами України та Росії, викинутий сильним штормом на берег портового міста Поті, все ще перебуває на чорноморському узбережжі Грузії.
Про це повідомила "Новости-Грузія" керівник служби зі зв'язків з громадськістю агентства морського транспорту Грузії Анано Гомартелі.
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"Усі члени екіпажу почуваються добре, вони не постраждали. Власники порома в даний час ведуть переговори з компаніями, щоб відбуксирувати його в море", - заявила вона.
Нагадаємо, пором під мальтійським прапором "Смарт" сів на мілину в неділю вночі. Він був вантажений 35 вагонами. В екіпажі порома два громадянина Росії та 14 - України.
На чорноморському узбережжі Грузії в ніч на 20 жовтня був зафіксований шторм в 5 балів, в деяких місцях він досягав потужності 6 балів. В іншому прибережному місті Грузії - Батумі, постраждав бульвар і розташовані на ньому кафе.