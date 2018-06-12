Бюджет 2008: експериментальний полігон з пам’ятником Карлу ХІІ

З великою імовірністю можна стверджувати, що російські політтехнологи не оминуть увагою український бюджет зразка 2008 року. Ще б пак – цим бюджетом передбачено спрямувати дев’ять мільйонів гривень на спорудження пам’ятників Іванові Мазепі та Карлу Дванадцятому.

За великим же рахунком, продавлений через Раду бюджет-2008 є гігантським, розміром у всю країну, експериментальним полігоном, на платформі якого впродовж кількох наступних місяців уряд продемонструє, Коперфільд він чи Корольов. Себто обмежиться спецефектами чи таки здійме заіржавілу систему з місця. ДНК бюджетів 2005 (у березневому «тимошенківському» варіанті) та 2008 року багато в чому спільні. Хоч би як дошкульно «Регіони» оцінювали здобутки 2005 року, той бюджет за своєю значимістю значно випереджає фінансові кошториси інших років. Це дає впевненість Тимошенко вірити в те, що бюджет 2008 року просто таки переобтяжений контроверсійними ідеями, і цього разу осоромить скептиків. Відредагована версія бюджету певною мірою відрізнятиметься від тієї, що була подана до парламенту, однак навряд чи будуть модифіковані до невпізнання основні концепти бюджету, а саме:

РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ ПІЛЬГ. Уряд Януковича–Азарова готував законопроект про обмеження пільг у атмосфері суворої конфіденційності, усвідомлюючи його вибухонебезпечність у напружений передвиборчий період. Однак цей документ містив чимало раціональних ідей, які були творчо використані наступниками. Головне осердя, на який нанизані трансформовані пільги, – це тест на доходи. Право на пільги мають лише ті бенефіціанти, дохід яких не перевищує «величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу», збільшену на певний коефіцієнт – від 1,1 до 1,5, – або не збільшену взагалі (цікаво, що під останню категорію потрапляють прокурори).

Розглянемо на конкретному прикладі – «чорнобильців». Відповідно до законодавства дохід, який дає право на соціальну податкову пільгу, визначається як добуток прожиткового рівня станом на 1 січня відповідного року на 1,4, округлений до 10 в більший бік. Законом про бюджет прожитковий мінімум на наступний рік встановлено в розмірі 592 гривні. Отже, величина місячного доходу, який дає право на соціальну пільгу, становить 830 гривень. У випадку «чорнобильців» доступ до більшості пільг мають лише ті особи, чий дохід не перевищуватиме 830 гривень, цей дохід множиться на коефіцієнт 1,5. Себто, поріг відмови – 1245 гривень щомісячного доходу. Аналогічні обмежувачі імплантовано в усі закони, що встановлюють пільги, відсікаючи, таким чином, від права на отримання пільг громадян з порівняно високими прибутками.

«Регіони» вустами колишнього міністра праці Папієва вже встигли зіронізувати, що таким чином уряд Тимошенко відбирає у пільговиків ті шість мільярдів гривень, які будуть спрямовані на відшкодування знецінених заощаджень.

Але цей один постріл вражає відразу п’ять цілей. По-перше, оптимізує бюджетні витрати. По-друге, на практиці реалізує те, у чому українці давно вже зневірилися, – принцип соціальної справедливості. По-третє, розгрібає купу законів, якими понаобіцяно пільг, що їх ніхто не збирається виплачувати. По-четверте, розвантажує суди від імовірних позовів ображених екс-пільговиків (якщо не втрутиться Суд Конституційний). І по-п’яте, ставить масну галочку напроти одного з постулатів проекту урядової програми. А щоб цей постріл не пролунав у груди тому, хто стріляє, дію цих новацій про всяк випадок обмежили наступним роком: аби не бабахнуло проти самих авторів у буремну осінь 2008-го. Хоча було й раціональне зерно в тому, щоб регламентувати доступ до пільг на тривалий термін, аби щоразу не політизувати це болюче питання.

У перехідних положеннях радники Тимошенко навіть встигли запобігти тому ляпсусові, якого допустилися Азаров та Папієв, примусивши отримувачів державних допомог поновлювати довідки в установах соцзахисту. Щоб оптимізувати перехід до нової системи пільг, органи соцзахисту спочатку прийматимуть на віру власноруч написані заяви від пільговиків із зазначенням їх доходів, і вже потім ця інформація буде перевірена офіційною статистикою.

Тимошенко відмовилася від НАДАННЯ КРЕДИТІВ ЗА РАХУНОК БЮДЖЕТУ. Наступного року передбачено їх повернення у сумі півтора мільярда гривень – і жодної копійки нових кредитів. Складність отримання кредитів у вітчизняній бюджетній системі компенсується необов’язковістю їх повернення, і для багатьох навколобюджетних діячів вони стали зручним засобом поповнення власних та обігових коштів, варто лише присмоктатися до першоджерела. Враховуючи, що станом на 1 грудня цього року повернуто лише 46 відсотків кредитів із запланованої на 2007 рік суми, варто лише аплодувати тому, що з першого січня це джерело остаточно замулиться. Як надовго?

НАФТОГАЗ НА БЮДЖЕТНІЙ АВАНСЦЕНІ. Разом з пільгами та знеціненими заощадженнями, Нафтогаз – головний герой бюджету-2008. По-перше, йому кидають рятівний круг у вигляді 12 мільярдів гривень урядових гарантій під неминучі запозичення. По-друге, напівутопленика витягують на берег ще за допомогою канату міцністю у 2,3 мільярда гривень прямої дотації, яка має покрити збитки компанії від того, що ціна на газ для домогосподарств і підприємств теплоенергетики у 2008 році залишається незмінною. Щоправда, в Нафтогазі стверджують, що товщина канату має бути в 5,7 мільярда – напевне, так воно й буде під час неминучого перегляду бюджету. По-третє, Микола Янович, дозволяючи минулого серпня реструктурувати податкові зобов’язання Нафтогазу в третьому й четвертому кварталі 2007 року, і гадки не мав, який подарунок він робить Юлії Володимирівні. Тепер ця сума в 1 мільярд 516 мільйонів гривень плюс ще півмільярда прострочених податкових боргів інших підприємств енергосектора буде спрямовано на взаємозалік знецінених заощаджень і комунальних боргів. По-четверте, де там нині рахунки Нафтогазу? Чи не в Укргазбанку у Василя Горбаля? Статтею 78 Закону про держбюджет-2008 усі рахунки компанії та її дочірніх підприємств мають бути переведені в Казначейство з метою «забезпечення належного державного контролю за фінансовим станом компанії».

Серед багатьох ПОДАТКОВИХ НОВАЦІЙ найцікавіша – запровадження продажу земельних ділянок та права оренди на них виключно на аукціонах (ще одна з тез «Українського прориву»). Теоретично – душа мала б радіти, адже на сесіях міських рад, і не лише Київської, рішення про виділення земельних ділянок голосуються дюжинами. Фактично вже завтра система розпочне прилаштовуватися – як обійти обмеження. Насамперед на ноги стане індустрія підставних фірм, які формально братимуть участь у аукціонах із заздалегідь визначеним переможцем.

Про стратегію і тактику повернення знецінених заощаджень написано вже чимало. І ця тема заслуговує детальнішого обговорення. Так само окремо слід проаналізувати дефіцит у 2,1 відсотка ВВП, який не враховує ті півтора відсотка ВВП, які, за твердженням Юлії Володимирівни, неодмінно підуть на відшкодування заощаджень завдяки понадплановим (і не врахованим у бюджеті) надходженням від приватизації.

Верховна Рада дала урядові різдвяний карт-бланш на свободу дій на бюджетному полігоні зразка 2008 року. Що там відбуватиметься? Відновлювальні роботи в поті чола і закладення нового фундаменту? Перерозподіл за високим муром основних фондів, ринків і корисних копалин, що лишилися там від попередніх господарів? Чи просто дійство Коперфільда для зачарованого електорату?

Ігор Шпак